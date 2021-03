Pari pykälää lisää rohkeutta olisi tehnyt Pala sydämestä -sarjalle hyvää.

On hienoa huomata, että suomalaisissa sarjoissa satsataan nyt uusiin aihepiireihin. Draamaa voi todellakin kirjoittaa muistakin kuin poliiseista.

Lastensuojelun ammattilaiset joutuvat jatkuvasti painimaan eettisten kysymysten äärellä, ja tapaukset koskettavat usein myös henkilökohtaisesti, sillä kaikilla meillä on suhde lapsiin ja lapsuuteen. Ammattilaiset osaavat pitää etäisyyden, mutta helppoa se ei ole.

Tästä lähtee liikkeelle Pala sydämestä, kahdeksanosainen uutuussarja, jonka on ohjannut Hanna Maylett ja käsikirjoittaneet Aino Lappalainen ja Anna Lappalainen. Se kertoo lastensuojelun työntekijöistä, jotka ajautuvat ristiriitoihin sekä työssä että yksityiselämässä.

Jo aihe herättää mielenkiinnon: näistä ihmisistä me ha­luamme tietää enemmän. Me välitämme heistä jo valmiiksi.

Kaupunki on Helsinki. Valtiotieteen maisteri Laura (Niina Koponen) on tehnyt rohkean päätöksen ja hakenut töihin lastensuojeluyksikköön, päästäkseen ”oikeiden” ongelmien äärelle. Uudella työpaikalla on kuitenkin kireä tunnelma.

Kokenut Rita (Lotta Lehtikari) palaa töihin oltuaan hyllytettynä, eikä hän vaikuta tervetulleelta. Mitä on tapahtunut?

Ritan tilalle on palkattu uusi ryhmänvetäjä, ”kiintiömies” Jyrki (Martin Bahne). Ritan ja Jyrkin välillä on vanhastaan jotakin.

Laurasta ja Ritasta tulee työ­pari, ja siitä käynnistyy myös varsinainen draama. Laura pääsee pian jyvälle Ritan taustasta mutta oppii myös arvostamaan tätä. Autossa matkalla keikoille muuten niukkasanainen Rita avaa omia periaatteitaan.

Yksi heidän tapauksistaan on alaikäinen Jasmin (Saimi Kahri), jolla on syrjäytynyt äiti ja isällä on uusi perhe. Jasminin elämä kulkee pahaan suuntaan, mutta kumpikaan vanhemmista ei tiedä hänen tekemisistään.

Sarjan punaisena lankana kulkee välittäminen ja varsinkin sen puute.

Hyvistä ja punnituista aikeistaan huolimatta moni asia jää sarjassa suomalaiseen tapaan puolitiehen. Tässä tapauksessa keskeneräistä on varsinkin yhteiskunnallinen kehys. Valkoinen keskiluokka ylikorostuu, vaikka näin tuskin tapahtuu ­reaalimaailmassa. Kaupallinen Lasten kaupunki -hanke ei vaikuta uskottavalta, ja se on muutenkin tarpeeton uhkatekijä.

Vertailukohtaa voi nähdä tanskalaisessa Tyttö, joka huusi sutta -sarjassa (Areena), jossa on sama aihepiiri. Pari pykälää lisää rohkeutta joka tasolle, ja Pala sydämestäkin voisi riipaista kunnolla.

Lotta Lehtikari näyttää mallia Ritan roolissa, mutta muut eivät pysy perässä.

Pala sydämestä, TV1 klo 21.05 ja Yle Areena. (K12)