Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Blue Jasmine ★★★★

(USA 2013) Woody Allenin draamassa seurapiiriperhonen (aina varma valinta Cate Blanchett) sotkee sisarensa (Sally Hawkins) elämän.

Hero klo 9.55

Inside Llewyn Davis ★★★★

(USA 2013) Coenin veljesten tragikomedia seuraa folkmuusikko Llewyn Davisin (Oscar Isaac) epätoivoista säheltämistä viikon ajan vuonna 1961. Teos on kuvattu tunnelmallisen pehmeissä sävyissä. (K12)

Hero klo 13.45

Rölli ja metsänhenki ★★★

(Suomi 2001) Rölli (Allu Tuppurainen) ystävystyy Milli Menninkäisen (Maria Järvenhelmi) kanssa. Olli Saarelan lastenelokuva opettaa lapsille empatiaa.

Nelonen klo 15.35

Karhu ★★★★

(Ruotsi 2018) Nainen (Ingrid Bolsø Berdal) saa tarpeekseen yhteiskunnasta, ostaa karhupuvun ja muuttaa metsään. Johannes Stjärne Nilssonin lyhytdraama käsittelee luontosuhdettamme. (K7)

Teema klo 16.00

A Little Chaos ★★★

(Britannia 2014) Aurinkokuningas (ohjaaja Alan Rickman) palkkaa maisemasuunnittelijat suunnittelemaan ulkoilmatanssisalin Versailles’n palatsin puutarhaan. Draama tarjoaa kukka- ja pukuloistoa.

Frii klo 17.50

Nälkäpeli – Matkijanärhi 1/2 ★★★

(USA 2014) Katniss (Jennifer Lawrence) lietsoo kapinaa. Nuortenelokuvien sarjan kolmannen osan on ohjannut Francis Lawrence. Hyvien sivuosanäyttelijöiden joukkoon liittyy Julianne Moore. (K12)

Liv klo 21.00

Pacific Rim: Kapina ★

(USA 2018) Kaiju-jättihirviöt päihittäneen sankarin poika Jake Pentecost (John Boyega) palkataan kouluttamaan Jäger-pilotteja. Steven S. DeKnightin esikoisenaan ohjaama ja Guillermo del Toron tuottama elokuvan jatko-osa on aivan samanlaista erikoistehostemössöä kuin ykkönen. Tarina on niin hölmö, että se loukkaa katsojan älykkyyttä. Musiikin on säveltänyt Lorne Balfe. (K12)

TV5 klo 21.00

Cut Bank ★★★

(USA 2014) Posteljoonin (Bruce Dern) murha sotkee Cut Bankin pikkukaupungin elämän. Matt Shakmanin esikoisenaan ohjaama rikoskomedia on saanut inspiraationsa Coenin veljesten töistä. (K16)

Hero klo 21.25