Inside Llewyn Davis on Coenin veljesten vahva tunnelmapala epäonnisesta folkmuusikosta talvisessa New Yorkissa vuonna 1961

Llewyn Davisin hahmon esikuva on Greenwich Villagen keskeinen folkmuusikko Dave Van Ronk.

Inside Llewyn Davis ★★★★

USA 2013

Elokuvantekijäveljekset Joel ja Ethan ­Coen diggailevat amerikkalaista juurimusiikkia. Voi veljet, missä lienet? (2000) hyödynsi 1930-luvun bluegrassia, countrya, gospelia ja bluesia. Inside Llewyn Davis sijoittuu New Yorkin folkpiireihin alkuvuonna 1961.

Folk ei ollut uusi juttu. Pete Seeger ja Woody Guthrie olivat jo sen elvyttämisen konkareita. Mutta Bob Dylan oli vasta tullut Greenwich Villageen, jonka kahviloissa rämpytettiin akustisia kitaroita ja laulettiin perinnebiisejä. Dylan vilahtaa elokuvan lopussa.

Folkilla oli 1950-luvulla yhteyksiä ay-liikkeeseen ja sodanvastustajiin, ja valtakulttuuri työnsi sitä maan alle. Se edelsi henkisesti hippejä ja vastakulttuuria.

Llewyn Davisin hahmo on Coenin veljesten sepite, jonka esikuva oli Villagen keskeinen folkmuusikko Dave Van Ronk, muun muassa Dylanin ja Joni Mitchellin kaveri. Davis on kuitenkin varsin erilainen hahmo.

Pennitön Davis nukkuu kavereidensa ja siskonsa sohvilla, kantaa mukanaan kitaraansa ja kassia, jossa kulkee muu omaisuus. Talvisilla kaduilla hänellä ei ole edes päällystakkia.

Elokuva ajelehtii Davisin mukana hetken. Mukaan mahtuu epätoivoinen reissu Chicagoon. Matkalla sinne Coeneiden vakionäyttelijä John Goodman tekee herkullisen sivuroolin autossa öykkäröivänä kummajaisena.

Elokuvan alkajaisiksi Davis esittää kahvilassa biisin Hang Me, Oh Hang Me, joka ”ei ole koskaan ollut uusi eikä koskaan tule vanhaksi”, kuten perinteisiä folkbiisejä on perinteisesti esitelty.

Davisia näyttelee Oscar Isaac, joka esittää kappaleet itse. Samoin tekevät sivurooleissa Justin Timberlake, Carey Mulligan ja Adam Driver. Laulut esitetään enimmäkseen kokonaan, mikä on elokuvissa aika harvinaista.

Musiikkituottajina olivat T Bone Burnett, joka työskenteli myös Voi veljissä, ja Mumford & Sons -bändin Marcus Mumford.

Soundtrackista ei tullut samanlaista menestystä kuin Voi veljistä, joka sai Grammyn. Mutta tämäkin kävi Billboardin yleislistalla 14. sijalla ja folklistan ykkösenä.

Coenin veljekset viljelevät usein mustaa huumoria. Inside Llewyn Davis on hiljainen synkkä tragikomedia, joka viehättää yhtä paljon hienolla ajankuvalla kuin varsinaisesti huvittamalla. Muusikon vieraantumisen kommellukset hykerryttävät hiljalleen.

Selkeät sanomat eivät ole Coeneita juuri kiinnostaneet. Usein heidän parhaissa elokuvissaan on helpompi nauttia henkilöhahmoista ja tunnelmasta kuin varsinaisesta tarinasta tai sen teemasta.

Tämä vahva tunnelmapala sai Cannesin elokuvafestivaalin kakkossijan, Grand Prix’n.