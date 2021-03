Sujuva ruotsalainen veijarikomediasarja We Got This osuu ajan hermoon salaliittoteoria-aiheellaan

Sarjassa idearikas amerikkalainen alkaa ratkoa Olof Palmen murhaa.

Olof Palmen kuolemasta saa jo tehdä komediaa. Ruotsalaissarja We Got This ei tosin revi huumoria niinkään vuonna 1986 kadulle ammutun pääministerin murhasta kuin siihen liittyvistä salaliittoteorioista.

Niistä kiinnostuu Tukholmassa asuva yhdysvaltalainen George English (Schiaffino Musarra). Hänellä on anarkistinen asenne, ruotsalainen vaimo ja teini-ikäinen tytär mutta myös 500 000 kruunua verovelkaa. Velat kuitatakseen hän aikoo ratkaista Palmen murhan ja nostaa siitä luvatun 50 miljoonan kruunun palkkion.

Kuusiosainen sarja lähestyy aihettaan notkean veijarimaisesti. English kokoaa ympärilleen epävirallisen tutkimusryhmän: salaperäisen kirjastonhoitajan, täysverisen salaliittoharrastajan sekä epäluuloisen journalistin. Sarjan edetessä kirjavaan hahmogalleriaan liittyy myös pahiksia. Samalla kerronnan sävy keinahtaa, kun jännärijuoni nousee pintaan.

Alkuperäisidean keksi pää­osaa näyttelevä ja käsikirjoitustiimiin kuuluva Musarran, joka on itsekin Ruotsissa pitkään asunut amerikkalainen. Dialogia käydään luontevasti ristiin englanniksi ja ruotsiksi.

Sarja löytää muutenkin tasapainon erilaisten elementtien välille. Tapahtumaympäristö on ajattoman retro mutta leikkaus sähäkkää. Esikuvat löytyvät ohjaajien Guy Ritchie, Edgar Wright ja Coenit suunnalta.

We Got This osuu ajan hermoon salaliittoteoria-aiheellaan. Aihe ei ole vanhentunut Palmen murhankaan kohdalla, vaikka virallinen tutkinta lopetettiin viime vuonna. Joulukuussa Variety-lehti uutisoi, että Netflix on tilannut minisarjan Skandia-miehestä eli Stig Engströmistä, nyt jo kuolleesta pääepäillystä.

We Got This, Elisa Viihde Viaplay. (K12)