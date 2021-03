Dokumenttielokuva luokitellaan aineistoksi, joka tuottaa enemmän ahdistusta kuin fiktioelokuva.

Suomalainen dokumenttielokuva Lost Boys on poistettu Yle Areenasta, koska sen ikäluokitus on arvioitu uudelleen. Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti eli Kavi nosti ikärajan luokituksesta K-16 luokitukseen K-18.

Elokuva on kymmenessä päivässä saanut huomattavasti katselukertoja dokumenttielokuvalle, yli 500 000.

Joonas Neuvosen ja Sadri Cetinkayan ohjaama dokumentti kertoo suomalaisten ystävien huumeidenkäytöstä Kaakkois-Aasiassa.

Yleisesti kanavilla esitetään K-18-luokituksen sisältöä kello 23 jälkeen. Yle Areenassa ei esitetä sisältöä luokituksella K-18.

Elokuvan ovat tuottaneet Helsinki-filmi ja Tekele Productions. He leikkasivat elokuvasta lyhyemmän version, jotta se voisi saada aiempaa laajemman levityksen Ylen esityskanavilla.

Pois leikattiin päihteisiin liittyvää kuvastoa ja muuta ahdistavaksi katsottua materiaalia kuten dialogia.

Kavin kouluttama Yleisradion ikärajaluokittelija luokitteli tämän seitsemän minuuttia lyhyemmän version K-16-luokitukseen.

Nyt Kavin omat luokittelijat tekivät oma-aloitteisesti uuden luokituksen ja nostivat lyhennetynkin version täysikäisrajalle.

Cindy (vas.) ja Jani löysivät toisensa Thaimaan yöelämästä.­

Joonas Neuvosen huume-elokuvat ovat nostaneet keskustelua siitä, mitä voi näyttää ja mikä on ahdistavaa.

Lost Boys on itsenäinen jatko-osa vuoden 2010 huumedokumentille Reindeerspotting – pako Joulumaasta.

Nyt tehtyä ikärajamuutosta perustellaan Reindeerspottingista tehdyllä korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2010 ratkaisulla. Siinä Reindeerspottingin ikärajaa ei laskettu alle K-18:n.

”Päätöksen yhtenä perusteena oli se, että dokumentaarisen sisällön ahdistavuus arvioitiin suuremmaksi kuin fiktiivisessä sisällössä. Tieto tapahtumien todellisuudesta vaikuttaa siihen, miten niihin suhtaudutaan”, Kavin Mediakasvatus ja kuvaohjelmat yksikön johtaja Leo Pekkala sanoi Suomen Kuvalehdelle.

Reindeerspotting-dokumentin päähenkilö on Jani, jonka epäselvissä olosuhteissa tapahtunutta kuolemaa Lost Boys -dokumentissa selvitetään.­

Pekkalasta on oleellista on, että Lost Boys kuvaa ”aitoa, itsetuhoista käyttämistä”. Hän kertoo, että aikuiset katsojat ovat jättäneet dokumentin katsomisen kesken sen ahdistavuuden takia.

Dokumenttielokuva siis luokitellaan lähtökohtaisesti aineistoksi, joka tuottaa enemmän ahdistusta kuin fiktioelokuva.

Päätöstä perustellaan ahdistavuuden lisäksi huumeidenkäytön ihannoinnilla. Tähän ristiriitaisuuteen elokuvan tuottaja Miia Haavistokin on kiinnittänyt huomiota. Lyhennetyssä versiossa kuvataan ”todellisuuden raadollisuutta sitä mitenkään kaunistelematta”, Haavisto sanoo tiedotteessa.

Päätöstä perustellaan ahdistuskriteereillä. Niissä oleellista on ”mallioppimiseen perustuva haitallisuus”. Ikärajalla 18 näytetty käytös on hengenvaarallista, ikärajalla 16 siinä on ”vakavan vahingoittumisen riski”.

”Huumekriteereissä tasolla 16 kovien huumeiden käyttö voi olla yksityiskohtaistakin, jos siitä selvästi aiheutuu ohjelman henkilöille ongelmia”, päätöksen perusteluissa lukee.

Elokuvan tuottaja Haavisto kysyy tiedotteessa:

”Onko siis lopulta niin, että jo pelkkä kovien huumeiden käyttö koetaan aihepiirinä niin ahdistavaksi, että pelkästään siitä seuraa K-18-luokitus? Ja jos niin on, niin miksi niin on?”

Lost Boys näyttää, kuinka kaverukset käyttävät huumeita Aasian-matkallaan.­

Elokuvan päähenkilö, pääasiallinen kuvaaja ja toinen ohjaaja Joonas Neuvonen kertoi Helsingin Sanomille syyskuussa 2020, että hän halusi tehdä teoksesta mahdollisimman sensuroimattoman.

Pois jäi kohtauksia, joissa kerrottiin rikoksista, jotka eivät olleet vielä vanhentuneet.

Lost Boysissa on tehty samoin, ”ettei kenellekään tule mitään harmia”.

Yhdessä kohtauksessa suomalaiset piikittävät toisiaan ja yrittävät etsiä suonta. He vertailevat hyväntuulisena haavojaan käsien suonissa ja kutsuvat niitä mansikoiksi.

”Aika neutraaleilta ne näyttää mun silmiin. Kumminkin sitä on nähnyt aika paljon, ei se herätä mitään”, Neuvonen sanoi.