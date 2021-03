Oppipojan kulttuurimatka Eurooppaan ei tarjoa uutta, mutta saa hyvän loppunousun.

Esseet

Svend Brinkmann: Mitä on olla ihminen? (Hvad er et menniske?). Suom. Heikki Eskelinen. Tammi 275 s.

Tanskalainen Svend Brinkmann tuli tunnetuksi muutama vuosi sitten teoksellaan Pysy lujana. Hän tahtoi kirjoittaa eräänlaisen vastakirjan markkinoiden itseapuopuksille ja tarjota stoalaista tyyneyttä onnen tavoittelun tilalle, vastoinkäymisiä kun kolahtaa jokaisen kontolle. Paras siis elää ilman harhoja.

Ei silti, psykologian professori Brinkmann pyrkii itsekin täysin rinnoin populaarien tietokirjojen markkinoille, joita viime aikoina ovat hallinneet Yuval Noah Harari ja Rutger Bregman. Näiden kirjat pyyhkivät koko ihmisen historian siihen tahtiin, että hitaampaa hirvittää.

Ainakin jos esitetään Bregmanin tapaan kuvauksia metsästäjä-keräilijöistä rentoina ja rauhanomaisina kansoina, jotka muka sen kun viettivät luppoaikaa.

Brinkmannin hyväksi on sanottava, että hän ei sorru kuvitellun menneisyyden ihailuun, vaikka läheltä liippaa parikin kertaa. Ei hänellekään silti kelpaa pienempi kohde kuin ihminen itse kaikkine karvoineen.

Pikemmin kuin Hararin Sapiens Brinkmannin esi­kuva näyttäisi olevan norjalainen Jostein Gaarderin Sofian maailma, joka nousi jymy­menestykseksi kolme vuosi­kymmentä sitten. Siinä nuori tyttö alkaa saada kirjeitä, joissa käydään läpi filosofian historiaa nuorelle lukijalle sopivalle tavalla.

Mitä on olla ihminen? kalastaa samoilla apajilla. Nyt 18-vuotias poika lähtee interreilaamaan mukanaan isoäidin antama käsikirjoitus, jonka nimi sattuu olemaan sama kuin Brinkmannin kirjan.

Pojalla ei ole oikein muita merkittäviä ihmissuhteita. Isoäiti ei pääse mukaan, koska on jo pahasti sairas. Niinpä poika kiertää yksin Etelä-Ranskan luolamaalaukset, Firenzen taideaarteet ja keskitysleirien kauhut, ihmisen luovuuden loiston ja kauhun, jutellen Skypessä mumminsa kanssa.

Samalla hän imee tietoja käsikirjoituksestaan. Käydään läpi erilaiset ihmiskäsitykset biologisesta ihmisestä aina uskonnolliseen. Käsikirjoitus ei sentään äidy miksikään laajaksi filosofian oppikirjaksi.

Vähän kyllä häiritsee, että nuorukainen saa kirjassa pelkän oppipojan aseman ja esittää vähän jos ollenkaan vastaväitteitä.

Ihmisen ei pidä toteuttaa itseään vaan on opittava olemaan ihminen. Vastuuta pitää ottaa asioista, joihin voi vaikuttaa.

Brinkmannin oppi on kyllä erinomainen, hänen tekstinsä vain on paikoin vähäsen latteaa, ainakin jos on ennenkin lukenut samoista aiheista. Kohtuullinen nuortenkirja tämä varmasti on, valmistujaislahjaksi sopiva.

Viisauttakin on lopulta mukana, kunhan päästään trans- tai posthumanistisen ihmiskäsityksen vaaroihin, kun aivot ja tietoisuus tahdotaan pahimmillaan ladata kovalevylle. Vastapainoksi kirja korostaa, että rakkaus on mahdollista vain, jos ”maailma oman minuuden ulkopuolella hyväksytään todellisuudeksi, ja siihen tarvitaan vilpittömyyttä ja nöyryyttä”.

Ja sitten jää jäljelle vielä surun ja kuoleman kohtaaminen, uskon perustaminen sen varaan. Sosiaalinen elämä on myös puolustautumista surua vastaan, jonka tietoisuus ruumiillisuudesta aiheuttaa.

Eli kyllä Brinkmannkin päteviä elämänohjeita lopulta antaa. Hänen jälkeensä tosin kannattaa jatkaa saksalaisen Richard David Prechtin kirjaan Montako minua on?, se kun on lennokkaampi ja paremmin kirjoitettu filosofian populaariesitys.

Kaunokirjailijana Brinkmann on heikompi kuin asiatekstin parissa, ja niin myös nuorukaisen matkarakkauden kuvaus jää vähän nukketeatterin tasolle. Hän kun käy Prahassa ostamassa nuken lahjaksi tytölle. Toisaalta pirteä rakastettu muistuttaa, ettei kaiken elämässä tarvitse olla vakavaa ja syvää.