George Orwellin satiiri kolonialismista 1920-luvun Burmassa vihdoin suomeksi.

Romaani

George Orwell: Päivät Burmassa (Burmese Days). Suom. Joni Kärki. Oppian. 287 s.

Myanmarissa, entisessä Burmassa, tehtiin helmikuun alussa sotilasvallankaappaus. Samassa maassa, brittien siirtomaan poliisitehtävissä palveli vuosina 1922–1927 nuorukainen nimeltä Eric Blair, myöhemmin George Orwellina tunnettu kirjailija. Näkemänsä vääryydet jättivät Orwelliin pysyvät jäljet.

Nyt suomeksi ilmestyvä Orwellin esikois­romaani Päivät Burmassa (Burmese Days, 1934) kuvaa Burman aikaa romaani­muodossa. Teoksen burman­kielinen käännös sai Myanmarissa arvostetun vuoden 2012 Burma National Literary Award -palkinnon “informatiivisen kirjallisuuden” kategoriassa.

Päivät Burmassa kohtasi aluksi vaikeuksia julkaisemisessa. Orwellin kustantaja Victor Gollancz hylkäsi sen ensin kunnian­loukkaus­syytteiden pelossa. Teos kuitenkin julkaistiin marraskuussa 1934 Yhdysvalloissa Harper Brothersin toimesta saaden hyvät arviot. Menestys pehmitti myös Gollanczin ja se ilmestyi Englannissa heinäkuussa 1935.

Teoksen oheislukemistoksi soveltuvat Orwellin tuotannosta Burman aikaan liittyvät hienot esseet Hirttäminen (1931), Kun ammuin norsun (1936) ja Miksi kirjoitan (1946) suomennoskokoelmassa Kun ammuin norsun ja muita esseitä (1984) sekä teoksen Tie Wiganin aallonmurtajalle (1937) yhdeksäs luku. Taustatietoutta myös siirtomaa-ajan Burmasta on tarjolla Marja-Leena Heikkilä-Hornin Kaakkois-Aasian historiaa ja kulttuuria käsittelevissä tietokirjoissa.

Päivät Burmassa sisältää samoja vallankäytön teemoja kuin myöhemmin romaaneissa Eläinten vallankumous (1945) ja Vuonna 1984 (1949). Päähenkilö, puukauppias John Floryssa on Orwellin piirteitä. Flory on antisankari, joka ei erityisemmin viihdy maanmiestensä parissa, on lukenut ja seurustelee paikallisväestön kanssa.

Myös Orwellin Burman aikaa leimaa ulkopuolisuuden tunne. hän ei viihtynyt siirtomaa­virka­miesten klubilla. Eräs tuon ajan kollega on todennut, että Orwell ei näyttänyt sopeutuvan, vaan oli aika ”ujo ja vetäytyvä”. Kuitenkin kielellisesti lahjakkaana Orwell hallitsi burman kieltä ja kykeni solmimaan paikallisia kontakteja, mikä oli hänen viite­ryhmässään poikkeuksellista.

Romaanissa paikallinen tohtori Veraswami on John Floryn ystävä. Paradoksaalisesti tohtori ihailee siirtomaahallintoa, jota Flory puolestaan arvostelee minkä ehtii. Oveluutta ja häikäilemättömyyttä romaanissa edustaa paikallisalueen tuomari U Po Kyin, jonka valtajuonittelujen kuvauksessa Orwellin satiiri on terävimmillään.

Autoritaarisissa yhteisöissä vainon keinoina ovat kohteen epäluotettavaksi leimaaminen ja mustamaalaaminen. Kukaan ei tiennyt mihin konnuuteen hyvänä tyyppinä pidetty tohtori Veraswami oli syyllistynyt, mutta ”kaikki olivat sitä mieltä, että roisto hän oli yhtä kaikki”.

Usein Orwellin vaikutteiden antajina mainitaan esimerkiksi Jonathan Swift, Charles Dickens ja Joseph Conrad. Hän ihaili James Joycea ja koki olevansa tämän rinnalla kuin ”eunukki äänenmuodostuskurssilla”. Päivät Burmassa -romaanin arvostettu edeltäjä oli E. M. Forsterin Matka Intiaan (A Passage to India, 1927).

Orwell-tutkija Peter Davison on viitannut Etonin kasvatin Tacitus-vaikutteisiin. Romaanissa John Flory luonnehtii tohtori Veraswamille brittejä ”itseriittoisina parasiitteina, jotka kulkevat ympäri maailmaa rakentamassa vankiloita.” Ja lisää: ”He rakentavat vankilan ja kutsuvat sitä edistykseksi.”

Tohtori vastaa tähän naiivin hyväuskoisesti: ”Ystävä hyvä, miksi jankutatte aina vain vankiloista? Tunnustatte kai muut maanmiestenne saavutukset. He rakentavat teitä, muuttavat aavikoita viljelysmaaksi, kukistavat kulkutauteja…”

Tacitus (n. 55–120 jKr.) kirjoittaa Agricolan 30. luvussa: ”Kun he saavat aikaan autiomaan, he kutsuvat sitä rauhaksi.” Lauseista on lyhyt siirtymä Vuonna 1984 -romaanin ”Sota on rauhaa” ja ”Vapaus on orjuutta” -iskulauseisiin.

Orwellin nuoruuden toiveissa oli kirjoittaa perinteisiä romaaneja yksityiskohtaisine kuvauksineen ja vertauksineen. Hänen omien sanojensa mukaan Päivät Burmassa oli tällainen kirja.

Maailma ristiriitoineen johdatti toisaalle. ”Todellisuudessa minusta on pakotettu esiin eräänlainen pamflettien kirjoittaja”, hän toteaa esseessään Miksi kirjoitan. Hän oli kuitenkin tarkka proosansa laadusta, tavoitteenaan korottaa poliittinen kirjoittaminen taiteeksi. ”Pamfletisti” puskee esiin myös jo Päivät Burmassa -teoksessa, vaikka kirja on yhdellä tasolla myös rakkauskertomus.

Orwellin esseet ja kaunokirjalliset teokset kietoutuvat toisiinsa. Hänen keskeinen metodinsa oli aktiivinen ruohonjuuritason havainnointi, joka yhdistyy lukeneisuuteen, itsenäiseen ajatteluun ja ulkopuolisuuteen.

”Kun valkoinen mies muuttuu tyranniksi, hän tuhoaa oman vapautensa”, kirjoitti Orwell esseessään Kun ammuin norsun. Pakona tästä vapaudesta myös Päivät Burmassa on kestävää luettavaa, vaikka se ei Orwellin tunnetumpien teosten tasolle ylläkään. Siirtomaavalta on kumottu. Silti kolonialistiset asenteet ja eriarvoisuus ovat osa maailmanmenoa.

Kaikki rokotteen tarvitsijat ovat tasavertaisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Kommentti: Päivät Burmassa -teoksesta tarvitaan heti toinen tarkistettu painos.

George Orwellin (1903–1950) teosten tekijänoikeudellinen suoja-aika umpeutui viime vuonna. Se tarjoaa mahdollisuuksia julkaisemisen käsityöläisyydelle, mutta voi myös johtaa kustannukset minimoivaan käännöstehtailuun. Tekijänoikeuden suoja-ajan jälkeen teosten asiallista kohtelua tekijänoikeuslaissa turvaa klassikkosuoja.

Orwellin aiempien teosten suomennosten kustantamisesta vastasi perinteinen suuri kustannustalo. Päivät Burmassa on pienkustantajan tuotantoa.

Kirjassa on harmillisen runsaasti painovirheitä. Sanoissa saattaa olla välilyönti keskellä, sanajärjestys voi olla pielessä tai sana on kirjoitettu väärin jne. Luku 22 näyttäisi puuttuvan kokonaan teoksesta, kunnes lukija huomaa, että lukunumero on tekstin seassa. Alkuteoksen kursivoinnit ja muut typografiset korostukset on jätetty suomennoksesta pois. Ne ovat kuitenkin osa teosta.

Suomennos ei muutenkaan täysin noudata alkuteosta. Kun tohtori ­Veraswami nimittelee John Florylle rauhantuomari U Po Kyinia, Flory kannustaa pilke silmäkulmassa ystäväänsä:

”Jatka toki: ruokoton lorulaukku, tuo törkypurtilo, tuo pullistunut vesipöhölönttäre, tuo suuri summaton sektiaami, tuo ränttyjä täyteen tupattu matkasäkki, tuo paistettu markkinahärkä taikinat ­mahassa, tuo kunnianarvoisa synti, tuo harmaapää riettaus, tuo isä mässäri, tuo ikäkulu turhuus? Mitä hän on tehnyt?”

Alkuteoksessa Floryn puheenvuoron nimityslitania on sitaatti, ei Floryn verbalistiikkaa. Teksti on Shakespearen Henrik IV:n ensimmäisen osan toisesta näytöksestä. Suomennoksessa kohta ei ole sitaattina ja jatkuu myös liian pitkään (alkuteoksessa sitaatti päättyy ”vesipöhölönttäreeseen”). Suomentaja käyttää tässä Paavo Cajanderin kekseliästä käännöstä vuodelta 1897, kääntäjää mainitsematta.

Teoksessa on lukuisa määrä vieraita käsitteitä (”dacoit”, ”chokra”, ”pukka sahib”, ”sahiblog”, ”subahdar” jne.) jotka kaipaisivat avaamista suomalaiselle lukijalle. Ruotsinkielisessä Olof Hoffstenin käännöksessä Dagar i Burma (1975) ­on erillinen sanasto vieraille ilmaisuille.

Päivät Burmassa -romaanin julkaisu suomeksi olisi kaivannut lisää työtunteja ja huolellisuutta. Toivottavasti suomennoksesta ilmestyy pian 2. tarkistettu painos. Verkossa on vapaasti luettavissa alkuteos Burmese Days, jota voi halutessaan lukea suomennoksen rinnalla.