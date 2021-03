Irlantilaissyntyisen Lucinda Rileyn teoksia on myyty miljoonittain.

Irlantilaissyntyisen Lucinda Rileyn (s. 1967) teoksia on käännetty ainakin 35 kielelle, ja niitä on myyty maailmalla yli 20 miljoonaa kappaletta. Erityisen suosittu on ollut hänen Seitsemän sisarta -sarjansa, myös Suomessa,

Romaanissa Enkeli­puu (The Angel Tree, suom. Hilkka Pekkanen, Bazar, 2018)on kulunut 30 vuotta siitä, kun Greta lähti Marchmontin kartanosta Walesin kukkuloiden syleilyssä.

”Nyt hän on palaamassa kartanolle joulun­viettoon rakkaan ystävänsä Davidin kutsumana”, kuten kustantaja kuvailee sisältöä. ”Hän ei muista paikasta mitään, sillä pari vuosi­kymmentä sitten tapahtunut onnettomuus pyyhki Gretan mielestä koko hänen siihen­astisen elämänsä.”

Rileyn satumainen viihde tarjoaa tilaisuuden tempautua irti arjesta ja uppoutua johonkin ihan muuhun.

Esittelyteksti jatkuu:

”Kävellessään kartanon mailla Greta löytää hautakiven. Sään pieksemä kaiverrus paljastaa, että paikalle on kauan sitten haudattu pieni poika. Löytö väläyttää Gretan mieleen muistikuvan, ja kadonnut menneisyys alkaa vähitellen hahmottua.”

”Yhdessä Davidin kanssa Greta ryhtyy muodostamaan elämänsä palapeliä vuoden 1945 Lontoosta lähtien. Kipeisiin muistoihin liittyy erottamattomasti myös hänen tyttärensä Cheska, joka onnistui enkelimäisen ulkonäkönsä avulla hämäämään kaikkia. On vielä paljon, mitä Greta ei tiedä tyttärestään.”