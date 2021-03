Pandemia kiihdytti rasismia aasialaisia kohtaan, mutta populaari­kulttuuri on ruokkinut sitä jo kauan: ”Suomessa aasialaiset on esitetty vähä-älyisinä seksi­työläisinä tai rahan­ahneina vaimoina”

Aasialaisten pelkistäminen kärjistetyiksi stereotyyppisiksi hahmoiksi on ollut ”suurinta hupia” Yhdysvalloissa vuosikymmenten ajan. Nyt keskustellaan siitä, kuinka haitallisiksi piilorasismi ja vahingolliset representaatiot voivat osoittautua.

Nainen piteli aasialaisten seksualisointia vastustavaa kylttiä New Yorkissa rasismia ja syrjintää vastustavassa mielenosoituksessa viikko sitten.­

Kymmenen vuotta sitten suomalaiset naureskelivat lauantai-iltaisin MTV:n viihdeohjelma Putouksen sketsihahmolle, ”edulliselle thaimaalaiselle fysioterapeutille” Sui-Hingille, joka hoki: ”Don’t worry, happy ending”.

Se tuntui tuolloin 18-vuotiaasta suomalaisthaimaalaisesta Michelle Oreniuksesta pahalta, mutta tunnetta oli vaikea sanoittaa.

Iina Kuustonen osallistui MTV3-kanavan Putous-ohjelman sketsihahmo-kisaan vuonna 2011 hahmollaan Sui-Hing.­

Sen jälkeen taidehistoriaa ja dramaturgiaa opiskellut Orenius on opetellut löytämään sanoja epämääräiselle tunteelle ikävistä kuvauksista, representaatioista.

”Mun elinaikanani suomalaisessa viihteessä ja kulttuurissa on esitetty aasialaiset joko maagisina, halukkaina, vähä-älyisinä seksityöläisinä, tai sitten rahanahneina suomalaismiehen vaimoina.”

Orenius on huomannut, että tyypillisessä televisiokäsikirjoituksessa valkoinen suomalainen lähtee myyttiseen Aasiaan, ja vahvistaa sieltä käsin itä-länsi-vastakkainasettelua.

”Madventures on yksi esimerkki tällaisesta lähestymistavasta, jossa Aasia on ikiaikainen, ehtymätön itsensä löytämisen paikka.”

Teatterikorkeakoulussa opiskeleva Michelle Orenius on suomenvietnamilainen.­

Orenius muistaa nähneensä useampia dokumentteja, joissa suomalainen etsii Thaimaassa joko kaveriaan tai uutta vaimoa.

”Ei ne suoraan loukkaa mua, mutta tuntuuhan ne supistavilta. Representaatio on hyvin yksiulotteinen.”

Stereotypiat voivat jatkuvasti toistuessaan olla myös hyvin haitallisia.

Aihe on noussut julkiseen keskusteluun, kun koronaviruspandemia on kiihdyttänyt aasialaistaustaisten kokemaa rasismia. Näin on tapahtunut erityisesti Yhdysvalloissa.

Nainen rukoili viikko sitten muistomerkillä, joka oli tehty atlantalaisen Gold Spa -kylpylän edustalle naisille, jotka kuolivat 21-vuotiaan valkoisen miehen luoteihin.­

Kuusi aasialaistaustaista naista kuoli maaliskuussa atlantalaisissa kylpylä- ja hierontalaitoksissa tapahtuneissa murhissa. Väkivaltaisuuksien arvellaan olevan käännekohta Black Lives Matter -liikkeen vanavedessä nousevalle kansanliikkeelle, joka pyrkii tekemään näkyväksi aasialaisiin kohdistuvaa rasismia ja sitä ruokkivia, viihteessä leviäviä stereotypioita.

Rasismin kiihtyminen ei johdu vähiten Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpin puheista. Hän on kutsunut koronavirusta ”kiinalaiseksi flunssaksi” tai ”kung fluksi”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump heitti kasvomaskinsa lavalta kampanjakiertueensa aikana Sandfordissa, Floridassa lokakuussa 2020. Trump kutsui koronavirusta ”kiinalaiseksi flunssaksi”.­

Maailmanpolitiikan käänteet ovat vaikuttaneet ennenkin aasialaisten hahmojen esittämiseen kirjallisuudessa ja elokuvissa. Vuoroin Kiina, vuoroin taas Japani on koettu uhkaavina erityisesti Yhdysvaltojen näkökulmasta.

Amerikanaasialaisiin kohdistuvaa rasismia näkyväksi tekevän Stop AAPI Hate -yhteisön (AAPI: Asian Americans & Pacific Islanders) julkaiseman raportin mukaan koronapandemian aikana aasialaistaustaiset naiset ovat kokeneet kaksi kertaa miehiä enemmän rasistisia hyökkäyksiä.

San Franciscon osavaltion yliopiston professori Russel Jeung arvioi NBC-televisioyhtiön haastattelussa, että stereotypia aasialaisista naisista nöyristelevinä ja sävyisinä vaikuttavat siihen, että viharikokset kohdistuvat juuri naisiin.

Viihdeteollisuus on pitkään myös ”hyperseksualisoinut” aasialaisnaisia. Variety-lehden televisiokriitikko Caroline Framke kirjoittaa, että aasialaisten pelkistäminen karikatyyreiksi on ollut Yhdysvalloissa ”suurinta hupia” vuosikymmenten ajan.

”Aasialaismiesten pilkkaaminen heikoiksi ja epämiehekkäiksi on yleistä, ja naiset on alennettu puhumattomiksi tai aggressiivisen seksuaalisiksi roboteiksi, joiden ainoa tarkoitus on amerikkalaisten miesten palveleminen.”

Pitkän linjan suosittu talk show -juontaja ja koomikko Jay Leno pyysikin vastikään anteeksi vuosikymmeniä jatkunutta vitsailuaan aasialaisista.

Hollywood-elokuvassa ”yellow-face” -ilmiöllä on pitkät perinteet. Länsimaiset näyttelijät on maskeerattu aasialaisen näköisiksi sen sijaan, että tuotantoon olisi palkattu aasialainen näyttelijä.

Elokuvafestivaali Helsinki Cine Aasian taiteellisen johtajan Eija Niskasen mukaan aasialaistaustaisten aliedustus elokuvateollisuudessa on vaikuttanut stereotyyppisiin hahmoihin. Aivan kuten vaikkapa naisten tai mustien kohdalla on ollut.

”Parempi edustus elokuvissa alkaa näkyä, ja viime vuosina on tullut ensimmäisiä lähes täysin aasialaisella castingilla tehtyjä elokuvia kuten Crazy Rich Asians ja Jäähyväiset.”

Tänä vuonna parhaan elokuvan Oscareista on kisaamassa historiallisesti kaksikin aasialaistaustaisen ohjaajan elokuvaa: Lee Isaac Chungin Minari kuvaa korealaisen siirtolaisperheen elämää 1980-luvun yhdysvaltalaisella maaseudulla. Kiinalaisen Chloé Zhaon Nomandland kuvaa puolestaan amerikkalaista työväenluokkaa.

Minarin toivotaan vahvistavan amerikanaasialaisten asemaa yhdysvaltalaisina, ei enää muukalaisina. Elokuva kuvaa korealaisperhettä tavoittelemassa ”amerikkalaista unelmaa”.

Ohjaaja Chungia on kiitetty ”universaalista” tarinasta, ja hän on esittänyt toiveen, että elokuvan menestyksen myötä ”meidät nähdään ennen kaikkea ihmisinä”.

Elokuvan pääroolin näyttelevä Steven Yeun on ensimmäinen amerikanaasialainen, joka on koskaan ollut ehdolla parhaan pääroolin kategoriassa.

Eija Niskanen pohti kolonialistista asennetta aasialaisiin suomalaisen elokuvan kontekstissa viimeksi katsoessaan nyt jo Yle Areenasta poistetun Lost Boys -dokumentin. Siinä suomalaiset juhlivat ja käyttävät huumeita Thaimaassa paikallisten naisten kanssa.

”Se sai minut ajattelemaan dokumentin eettistä puolta. Ovatko nämä tytöt olleet tietoisia siitä, että heitä on kuvattu elokuvaan, jota nyt levitetään ympäri maailmaa?”

Niskanen on ihmetellyt, ettei Suomessa vieläkään ole nähty elokuvassa esimerkiksi vietnamilaista hahmoa, vaikka heitä on ollut täällä jo 40 vuotta.

Saman on huomannut kielitieteilijä Hai Nguyen, jonka vanhemmat ovat Vietnamista: etenkin vietnamilaisten representaatiot puuttuvat. Näkyvin piirre suomalaisessa populaarikulttuurissa on näkymättömyys, vaikka pelkästään vietnamilaisia on Suomessa arviolta 10 000.

Nguyen arvelee, että ilmiö johtuu siitä, että maahanmuuttajilta on odotettu sopeutumista ja vaatimattomuutta.

”Yhteiskunnalliset paineet vaikuttavat niin, että jos ei ole vaatimaton ja ahkera, katsotaan, että on huono vietnamilainen. Omille vanhemmilleni on ollut hyvin tärkeää pitää matalaa profiilia.”

Nguyen on huomannut, että jos aasialaiset vaativat oikeuksiaan, kuten thai-poimijoiden tapauksessa, heidät leimataan ”hankaliksi” työntekijöiksi, jotka ovat helposti korvattavissa, koska ”muita ahkeria ja vaatimattomia aasialaisia on jonoksi asti”.

Turussa asuva kielitieteilijä Hai Nguyen suunnittelee väitöskirjaa aasialaisamerikkalaisten representaatioista Yhdysvaltojen uutismediassa.­

Rasismi on myös hyvin sukupuolittunutta.

”En miehenä koe seksualisointia. Naisiin sen sijaan kohdistuu fetisismiä. ’Postivaimo’ on yleinen kuva erityisesti aasialaisista, joilla on valkoinen mies. Vietnamilaiset naiset myös kokevat työpaikoillaan paljon häirintää.”

Haitallisia representaatiota hänkin on silti kohdannut. Pari vuotta sitten turkulaisessa opiskelijateatterissa esitettiin Kaukoitään sijoittuva speksi, musiikki- ja tanssipitoinen opiskelijateatteriesitys, jossa kaikkia hahmoja esittivät valkoiset suomalaiset.

Nguyen ei kuitenkaan pidä mielekkäänä käsitellä aasialaisia yläkäsitteen kautta, kun monet muut tekijät, kuten sukupuoli ja yhteiskuntaluokka, vaikuttavat ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan enemmän.

”Amerikanaasialainen yläkäsite on mahdottoman laaja. Siihen kuuluvat kiinalaiset, intialaiset, nepalilaiset, khmerit, vietnamilaiset, uiguurit ja niin edelleen. Intialaiset ja pakistanilaiset ovat yleisesti ottaen keskiluokkaisempia, eikä heillä välttämättä ole mitään intressiä lähteä rakentamaan solidaarisuutta.”

Nguyenin mukaan nuori amerikanaasialaisten sukupolvi on jälleen solidaarisuuden kannalla, ja Stop AAPI Hate -yhteisö on askel siihen suuntaan.

”Historiallisesti väestöryhmien keskuudessa on eripuraa, kun tullaan erilaisista yhteiskunnallisista taustoista. Nuori sukupolvi kuitenkin hyväksyy aasialaisten typistämisen isoksi ihmisryhmäksi, jonka varjolla voidaan sitten puhua kaikkien eduista.”

Suomessa vähemmistöt ovat pienempiä kuin Yhdysvalloissa, mutta stereotypiat ovat hyvin samantyyppisiä.

Rasismi ilmenee meillä Michelle Oreniuksen mukaan juuri niin, että aasialaiset nähdään yhtenä homogeenisenä ryhmänä, ”mallivähemmistön” jäseninä.

Amerikkalainen sosiologi William Peterson käytti termiä ”model minority” ensimmäisenä kirjoittaessaan japanilaisamerikkalaisen perheen menestyksestä The New York Timesiin vuonna 1966. Artikkeli esitteli siirtolaisperheen, joka menestyi syrjinnästä huolimatta vakaiden perhearvojen ja kovan työn avulla.

”Siitä on tullut länsimaissa aasialaisten ja aasialaistaustaisten pakotettu tavoite: jos teen paljon töitä, voin päihittää esteet. Tällainen ajattelu estää valtarakenteiden purkamista”, Orenius sanoo.

Sisäistetty, salavihkainen rasismi näkyy esimerkiksi siten, että nuoria ohjataan opiskelemaan matalammille koulutusasteille.

”Meitä ei nähdä moniulotteisina, täysivaltaisina ihmisinä. Mun koulutusta on hämmästelty tosi paljon. On kysytty monesti, onko mut adoptoitu kun puhun suomea. On oletettu, että olen syntynyt Suomessa, vaikka olen syntynyt Thaimaassa. Sanottu eksoottiseksi ja tartuttu hiuksiin ilman lupaa. Se on aiheuttanut tunteen siitä, että olen erilainen kuin muut.”

Ruskeat tytöt -media on antanut Oreniukselle työkaluja tunteiden käsittelyyn.

”Olen etuoikeutetussa asemassa, kun mulla on ollut aikaa ottaa selvää asioista. Olen ollut nuorena tosi yksin näiden asioiden kanssa, mutta en ole enää.”

Atlantassa osoitettiin 20.maaliskuuta mieltä aasialaisiin kohdistuvaa rasismia vastaan. Atlantassa tapahtuneiden murhien arvellaan aloittavan uuden luvun amerikanaasialaisten ihmisoikeusliikehdinnässä.­

Ovatko suomalaisen viihteen vähäiset aasialaisrepresentaatiot kuitenkin harmittomia yksittäisiä ylilyöntejä lukuun ottamatta?

Japanilaisen musiikin ja kulttuurin tutkija Lasse Lehtonen Tokion yliopistosta huomauttaa, että näkökulmien kapeutta ja haitallisuutta ei täällä tunnisteta juuri siksi, että länsimaiset tavat toiseuttaa erityisesti japanilaisia ja korealaisia ovat näennäisen myönteisiä.

”Musiikin puolella meillä näkyvyyttä saavat esimerkiksi lähes yksinomaan aasialaisartistit, jotka sopivat yhteen tiettyjen stereotypisoivien mielikuvien kanssa. Mielikuvat pohjautuvat yleensä populaarikulttuurikuvastoihin, joilla ei ole mitään tekemistä arkipäivän kanssa kyseisissä maissa.”

Japanin eksotisoinnilla suomalaisessa viihdemusiikissa on pitkät perinteet. Reijo Taipale lauloi jo 1960-luvulla tytöstä nimeltä Humiko-San, ja Brita Koivusen tulkitsemassa kepeässä käännösiskelmä Sukiyakissa lauletaan ”Kioton Geishasta”, joka ”jakaa lohtua”. Alkuperäisessä Kyu Sakamoton hitissä ei mainita geishoja lainkaan.

Lehtonen pitää myös tietyn näköisten ihmisten niputtamista yhteen hyvin haitallisena.

Lehtosen japanilainen vaimo on koronaviruspandemian aikana joutunut kuuntelemaan Helsingissä julkisella paikalla esimerkiksi ”fucking Chinese people” -huutoja.

”Tällaista suoraa rasismia esiintyy meilläkin, ja nimenomaisesti koronaan liittyen.”

Eija Niskanen sanoo, että näennäisen harmittomiakin stereotypioita voi olla syytä pohtia.

”Sellaisia, kuin vaikka Simpsonit-tv-sarjan Apu-hahmo. Luulen, että Outi Mäenpää ei myöskään enää tekisi Noriko Show’ta, vaikka ohjelmassa mukana olleita japanilaisia naurattikin julmetusti se homma. Myös Geisha-suklaa on japanilaisista yleensä huvittava homma. Mutta kyllä näiden välittämiä mielikuvia kannattaa pohtia.”

Artikkelia varten on haastateltu myös Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen yliopisto-opettajaa Annamari Konttista Turun yliopistosta. Korjattu klo 16:41: San Franciscon valtion yliopisto San Franciscon osavaltion yliopistoksi.