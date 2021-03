Kiinan viranomaisten toimet liittyvät uuteen turvallisuuslakiin, joka tuli voimaan viime kesänä.

Ihmisiä kävelyllä uuden M+-museon edessä Hongkongissa. Rakennuksen on suunnitellut sveitsiläinen toimisto Herzog de Meuron.­

Kiinan säätämä kiistelty turvallisuuslaki näyttäisi vaikuttavan Hongkongissa nyt myös taiteen sisältöihin ja taiteilijoihin: Kiinalle vaarallista tai ainakin epäedullista taidetta on alettu karsia näkyviltä.

Hongkongissa viime kesäkuussa voimaan tulleen turvallisuuslain ideana on kriminalisoida separatismi ja Kiinan vastainen kumouksellisen toiminta. Enimmäisrangaistukseksi määrättiin elinkautinen vankeus.

Jo aiemmin tässä kuussa kaksi hongkongilaista elokuvateatteria joutui vetämään ohjelmistostaan dokumentin, joka käsitteli Hongkongin demokratiamielenosoituksia. Kiinan valtiollinen media oli varoittanut dokumentin näyttämisen rikkovan turvallisuuslakia.

Uusin taiteen ja turvallisuuslain törmäämiseen liittyvä tapaus henkilöityy maailmankuulussa kiinalaisessa taiteilijassa Ai Weiweissä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ai Weiwein kuuluisaa valokuvaa ei näytetä lainkaan Hongkongin uuden M+-museon avajaisissa. Asiasta kertoi uutistoimistolle maanantaina museota ympäröivästä kulttuuripuistosta vastaava valtion virkamies.

Valokuvassa Ai Weiwei näyttää keskisormea Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolla. Teos liittyy hänen kuvasarjaansa Perspektiivitutkielma, jossa hän osoittaa keskisormea tunnetuille rakennuksille ja maamerkeille ympäri maailmaa. Keskisormi heilahtaa niin Valkoiselle talolle, Saksan valtiopäivätalolle, Eiffel-tornille kuin Taivaallisen rauhan aukiollekin.

Suomessa Ai Weiwei on näyttänyt ”keskaria” Tuomiokirkolle, eduskuntatalolle ja Viking Linen risteilyalukselle.

Ai Weiwein Perspektiivitutkielma-sarjan kaksi kuvaa. Vasemmalla Hongkongissa kiistaa aiheuttanut Tiananmen-kuva.­

M+ on Hongkongin vilkkaalla Victoria Harbour -ranta-alueella avattava uusi museo, jonka päämääränä on kilpailla muiden raskaan sarjan nykytaidemuseoiden, esimerkiksi New Yorkin MoMAn ja Lontoon Tate Modernin kanssa.

60 000 neliömetrin laajuisella museolla on tarjota ehkä maailman komein kiinalaisen nykytaiteen kokoelma. Museo on rakennettu osittain sveitsiläisen keräilijän Uli Siggin valtavan lahjoituksen turvin.

Museo on tarkoitus avata myöhemmin tänä vuonna. Avajaiset ovat viivästyneet jo monta kertaa.

Uuden uljaan museon tulevaisuutta varjostaa kuitenkin Pekingin suhtautuminen hongkongilaisiin Kiina-kriitikoihin sekä uusi turvallisuuslaki, joka asettaa kaikenlaisen toisinajattelun ahtaalle.

Valtion virkamies Henry Tang vahvisti AFP:lle, että minkäänlaisia turvallisuuslain vastaisiksi katsottuja taideteoksia ei uudessa museossa ole esillä.

”Jos kansallinen turvallisuusvirasto on katsonut joidenkin teosten rikkoneen lakia, niin toimimme kuten laki määrää”, hän sanoi.

Tang myös lisäsi olevansa tyytyväinen poliisin uuden turvallisuusyksikön tarkastustoimiin.

Aiemmin tässä kuussa joukko Peking-mielisiä poliitikkoja syytti uutta M+-museota turvallisuuslain rikkomisesta ja Kiinan-vastaisen vihan lietsomisesta. Ärsytyksen aiheutti nimenomaan Ai Weiwein valokuvasarja.

Virkamies Tang vahvisti AFP:lle, että kyseistä Peking-valokuvaa ei uudessa museossa nähdä. Samalla hän korosti, että kyse ei ole kuitenkaan ole sensuurista.

”Emme olleet alun perinkään suunnitelleet avajaisnäyttelyyn kyseistä valokuvaa, joten kyse ei ole peruuntuneista suunnitelmista tai siitä, että olisimme alistuneet paineiden alla”, Tang sanoi.

Hongkongin uusi nykytaiteen museo kuvassa vasemmalla.­

M+-museon johtaja Suhanya Raffel kertoi tiedotusvälineille aiemmin tässä kuussa, ettei museolla ole minkäänlaisia ongelmia näyttää Ai Weiwein kaltaisten toisinajattelijataiteilijoiden teoksia.

Museon kokoelmissa on myös Pulitzer-voittaja Liu Heung Shingin valokuvia Tiananmenin iskuista vuodelta 1989.

Se, näytetäänkö kiistanalaisia ja provosoivaksi katsottuja teoksia uudessa museossa jatkossa lainkaan, on nyt epäselvää.

Jos turvallisuuslain sanamuotoja tulkitaan täysin tarkasti, laki kieltää kaiken sellaisen toiminnan, jonka katsotaan heikentävän Kiinan hallitusta tai joka aiheuttaisi vihaa viranomaisia kohtaan. AFP:n mukaan pieni epäilyn häivähdyskin lain rikkomista riittäisi taiteen sensurointiin.

Tähän mennessä lain rikkomisesta on pidätetty Hongkongissa runsaat sata ihmistä, ja monet tapaukset ovat koskeneet lähinnä puherikoksia.

Kiina hyväksyi Hongkongin uuden turvallisuuslain viime kesäkuussa, vain päivää ennen Hongkongin Kiinalle luovutuksen vuosipäivää. Ajankohtaa pidettiin symbolisena nöyryytyksenä Britannialle, jonka siirtomaa Hongkong oli vuoteen 1997 asti.

Lain arvioitiin tuolloin aloittavan aiemmin vapaamielisessä Hongkongissa uuden, autoritaarisemman ajanjakson.

”Tämä on loppu Hongkongille sellaisena kuin maailma sen ennen tunsi”, kirjoitti tunnettu demokratia-aktivisti Joshua Wong tuolloin Twitterissä.

Uusien lakien seurauksena Kiina perusti Hongkongiin kansallisen turvallisuusviraston, joka saa kerätä vakoilutietoa ja käsitellä kansallista turvallisuutta vastaan tehtyjä rikoksia.

Kiina oli yrittänyt saada kansallisen turvallisuuden lakeja Hongkongiin toistakymmentä vuotta, mutta Hongkong ei ollut itse niitä säätänyt, sillä suunnitelmat johtivat aina suuriin mielenosoituksiin. Kiina päätti säätää lait itse, vaikka Hongkongille luvattiin laaja itsemääräämisoikeus, kun Britannia luovutti sen Kiinalle.

Kiinalainen toisinajattelija ja taiteilija Ai Weiwei asuu nykyään Portugalin maaseudulla.­

Taiteen supertähdeksikin kutsuttu, maailman tunnetuimpiin toisinajattelijoihin ja ihmisoikeusaktivisteihin kuuluva Ai Weiwei on ollut ongelmissa Kiinan valtion kanssa jo kauan.

Taiteilija on kritisoinut ahkerasti Kiinaa ja kommunistista puoluetta ja joutunut siksi muun muassa vangituksi. Viranomaiset takavarikoivat hänen passinsa neljäksi vuodeksi, mutta hän sai passinsa takaisin vuonna 2015 ja pääsi viimein liikkumaan.

Nykyään taiteilija asuu Portugalissa maatilalla Lissabonin lähellä ja valmistelee Neuvostoliiton ex-johtaja Mihail Gorbatšovin muistomerkkiä.