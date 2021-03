Onnellisen maan vähäosaiset – Asta Leppä näyttää uutuussarjassaan, millaista on suomalainen köyhyys

”Haastateltavillani on hirveä tarve avautua. Monet toivovat, että pystyisivät näin vaikuttamaan asioihin”, Asta Leppä kertoo.

Asta Leppä koki asumuseron, kun hänen lapsensa olivat yksi- ja kolmevuotiaat. Pian sen jälkeen lasten isä kuoli.

Siitä on viisitoista vuotta, ja tähän asti perheessä on menty parin tonnin kuukausituloilla. Silti Leppä ei kutsu itseään köyhäksi vaan pienituloiseksi.

”Vasta työssäni toimittajana olen tavannut oikeasti köyhiä ihmisiä”, hän korostaa. Sen työn tuorein hedelmä on radiosarja Asta Leppä ja köyhä Suomi.

Totaalisen köyhyyden raja menee toimittajan mukaan siinä, ettei pysty varautumaan mihinkään vaan elää päivä kerrallaan kädestä suuhun.

”Tällaisessa tilanteessa pesukoneen hajoaminen voi suistaa elämän raiteiltaan.”

Suomalainen hyvinvointi on monilla mittareilla maailman kärkeä. Kuitenkin täällä elää kasvava vähemmistö, joilla on vaikeuksia jopa perustarpeidensa tyydyttämisessä.

Asta Leppä ja köyhä Suomi kurkistaa koronasta huolimatta konkreettisesti koteihin. Sarjassa tavataan muiden muassa ylivelkaantunut, pitkäaikaistyötön ja yksinhuoltaja. On haastateltavia, joille esimerkiksi sairastuminen, eläköityminen tai leskeksi jääminen on aiheuttanut yllättävän elintasopudotuksen.

Haastattelut ovat keskustelumaisia – toimittaja panee itsensäkin likoon. ”Omat kokemukseni auttavat oikeiden kysymysten löytämisessä”, Leppä pohtii.

Vaikka Leppä on yksinhuoltajuuden lisäksi kokenut niukkuutta myös lapsuudessaan vanhempiensa eron myötä, työ on opettanut köyhyydestä myös uusia asioita. ”Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän haastattelu avasi silmiäni tälle kafkamaiselle järjestelmällemme”, hän sanoo.

Sarjan haastateltavia on haalittu esimerkiksi sosiaalisesta mediasta sekä yhdistysten ja diakonian kautta. Suurin työ oli löytää ihmisiä, jotka puhuvat stigmaa pelkäämättä.

Mutta kun heitä löytyi, puhetta alkoi tulla. ”Haastateltavillani on hirveä tarve avautua. Monet toivovat, että pystyisivät näin vaikuttamaan asioihin.”

Sarjan jaksot jakautuvat kolmeen osaan. Alussa on Lepän pitkä monologi, jossa on mausteena itseironiaa. Sitä seuraa köyhän ihmisen tarina. Lopuksi kuullaan asiantuntijahaastattelu, joka valottaa, millaisesta ilmiöstä on kyse koko yhteiskunnan mittakaavassa, ja miten ongelmia voisi korjata.

Uudet jaksot ilmestyvät Areenaan torstaisin, jolloin ne kuullaan myös Yle Puheessa. Tällä viikolla julkaistavassa toisessa osassa puhuu yksinhuoltaja, joka tekee kahta työtä, mutta ­tienaa silti pienimmillään 850 euroa kuussa.

Yksinhuoltajuus on iso köyhyysriski: joka neljännessä yhden huoltajan perheessä eletään köyhyydessä. Tässä perheessä tilanne on opettanut lapselle itsenäisyyttä ja pärjää­mis­tä.

Jotain hyvääkin kohtalosta löydetään: äiti ja poika ovat läheisiä toisilleen. ”Rikkaiden perheiden vanhemmat saattavat olla koko ajan töissä.”

Asta Leppä ja köyhä Suomi, Yle Areena sekä Yle Puhe torstaisin.