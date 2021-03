Finnish Impact Film Fund -rahaston (FIFF) käynnistää viime kesäkuussa toimintansa aloittanut Aurora Studios. Rahaston pääomasitoumusten määrä on yhteensä 5,5, miljoonaa euroa, jota käytetään laadukkaaseen kotimaiseen draamatuotantoon.

Kotimaisille elokuville ja sarjoille on perustettu uusi pääomarahasto. Finnish Impact Film Fund -rahaston (FIFF) käynnistää viime kesäkuussa toimintansa aloittanut Aurora Studios, jonka omistavat Otava Oy sekä Tuntematon sotilas -elokuvan rahoituksen keränneet sijoittajat Ari Tolppanen ja Ari Lahti.

FIFF on yksityinen pääomarahasto, jonka sijoittajat ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Föreningen Konstsamfundet, sekä Aurora Studios Oy:n omistajat. Aurora Studios toimii rahaston managerina.

”Kotimaisten tv-sarjojen ja elokuvien rahoitus yksityiseltä puolelta on ollut hyvin ad hoc -tyyppistä”, toteaa Ari Tolppanen puhelimessa. Hän on toiminut vuosien varrella rahoittajana perheyhtiönsä Aristo-Invest Oy Ab:n kautta useammassa elokuvassa, ja toteaa oppineensa mitä pitää tehdä – ja mitä ei pidä tehdä.

”Tässä on kyse sattumanvaraisen tekemisen muuttamisesta ammattimaiseksi.”

Ari Tolppanen kuvattuna Helsingissä 2014.­

Rahaston pääomasitoumusten määrä on yhteensä 5,5 miljoonaa euroa, jota Tolppanen pitää ”ainakin riittävänä” summana laadukkaaseen draamatuotantoon. Yksittäisen elokuvan tai tv-sarjan jakson kohdalla tämä tarkoittaa noin 100 000–750 000 euron suuruista summaa.

”Se näkyy kyllä kameran edessä”, Tolppanen toteaa.

”Uskon, että pystymme tekemään enemmän, ja pystymme tekemään laadukkaampaa. Ehkä pystymme myös tekemään hankkeita nopeammin.”

Aiemmin elokuvien ja sarjojen tekeminen on ollut hyvin vahvasti kiinni siitä, saako hanke Suomen elokuvasäätiöltä rahoitusta. Jatkossakin elokuvasäätiötä ehdottomasti tarvitaan, Tolppanen korostaa.

”Emme tietenkään pyri korvaamaan elokuvasäätiötä. Mutta nyt tarvitsemme näihin meidän hankkeisiimme vähän vähemmän säätiön rahaa, jolloin sitä jää muille enemmän jaettavaksi.”

Pääomarahaston on luonnollisesti tarkoitus tehdä sijoittajilleen kohtuullinen tuotto, mutta FIFFin takana on myös rakkaus elokuvaan. Tolppanen itse on ollut tavalla tai toisella mukana elokuvamaailmassa 1970-luvulta lähtien. Teknillisestä korkeakoulusta valmistuttuaan hän perusti Nordfilm-yhtiön, joka toi maahan pohjoismaisia elokuvia ja pyöritti elokuvateattereita.

Tommi Korpela esittää perheen isää Kupla-elokuvassa.­

FIFF-rahaston ensimmäinen sijoituskohde on Aleksi Salmenperän ohjaama Kupla-elokuva, jossa näyttelevät Minna Haapkylä, Tommi Korpela, Anna-Maija Tuokko ja Stella Leppikorpi. Rabbit Filmsissä toimiva Haapkylä on lisäksi Kuplan tuottaja.

Raha ja taide eivät Tolppasen mielestä sulje toisiaan pois. Hän kertoo vaalivansa ajatusta siitä, että taidetta ja kulttuuria voi tehdä myös niin, että se on kannattavaa.

”Taiteella voi ansaita”, Tolppanen sanoo. ”Mutta jos ajattelee pelkästään rahaa, niin löytyy niitä lukratiivisempiakin kohteita.”

Tuoton syy puolestaan on se, että yhtiö voi jatkaa investointeja – ja tehdä yhä enemmän taidetta. Tolppasen haave on jo pitkään ollut firma, joka yhdistää elokuva-alan ja rahoitusmaailman osaamista. Tämä on onnistunut Aurora Studios -yhtiössä, joka sekä rahoittaa, tuottaa että levittää sarjoja ja elokuvia. Tolppanen kutsuu yhtiötä ”kotimaiseksi power houseksi”.

Aurora Studiosin taustavoimille on Tolppasen mukaan erityisen tärkeää, että rahasto mahdollistaa tekijänoikeuksien säilymisen Suomessa. Tällä hetkellä ne päätyvät usein pilkkahintaan ulkomaille.

Rahastosta ja sen myötä tekijänoikeuksien säilymisestä Tolppanen kiittää FIFFin sijoittajia.

”On aivan poikkeuksellisen hienoa, että kulttuurirahastot ja -säätiöt ovat lähteneet mukaan rahoittamaan kotimaista draamatuotantoa tässä mittakaavassa”, Tolppanen iloitsee.

Aurora Studiosin levitettäväksi on tulossa muun muassa Sorjonen: Muraalimurhat -elokuva, jossa nähdään Ville Virtanen, Anu Sinisalo ja Sampo Sarkola. Levitykseen tulee myös Aku Louhimiehen ohjaama, viime kesänä Turun saaristossa kuvattu Odotus-elokuva, jossa näyttelevät Inka Kallén, Aku Hirviniemi ja Andrei Alén.