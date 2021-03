Warner Media ei ole kertonut sen tarkemmin, mitä Game of Thronesiin liittyvää uutta sisältöä olisi mahdollisesti tulossa – tai onko tulossa ylipäätään mitään.

Fantasiakirjailija George R. R. Martin on solminut viisivuotisen sopimuksen HBO:n kanssa, kertoi studio maanantaina.

Uutinen on herättänyt lukuisat Game of Thronesin fanit toivomaan, että tämä merkitsisi jatkoa rakastetulle televisiosarjalle. Sarja perustuu Martinin kirjoittamaan Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan.

72-vuotias Martin on työstämässä HBO:lle parhaillaan Game of Thronesin spin-off-sarjaa House of the Dragon, joka kertoo tapahtumista 300 vuotta ennen Game of Thronesia. Sarja on tarkoitus esittää ensi vuonna.

Emoyhtiö Warner Media vahvisti maanantaina tiedon sopimuksesta. Sopimuksen tarkoituksena on sen mukaan kehittää sisältöä HBO:lle ja suoratoistopalvelu HBO Maxille.

Warner Median tiedotteessa ei määritelty sen tarkemmin, mitä Game of Thronesiin liittyvää uutta sisältöä olisi mahdollisesti tulossa – tai onko tulossa ylipäätään mitään.

Vuonna 2019 kahdeksanteen kauteensa päättynyt GoT oli monella mittarilla maailman suosituin draamasarja. Sarjan jokaista uutta jaksoa haluttiin katsoa heti tuoreeltaan suoratoistopalvelussa, ja sarja keräsi jopa 59 Emmy-palkintoa.

Hollywood Reporter -lehden mukaan sopimus saattaisi pitää sisällään tarinan soturikuningatar Nymeriasta. Hän hallitsi tuhat vuotta ennen aikaa, josta Game of Thrones kertoo.

Lehden mukaan suunnitelmissa on yhteensä viisi eri Tulen ja jään laulu -saagaan perustuvaa projektia.

Warner Media vahvisti, että Martin on mukana tuottajana myös kahdessa muussa HBO-projektissa. Televisiosarjat Who Fears Death ja Roadmarks ovat sovituksia muiden kirjailijoiden fantasiaromaaneista.

Lisäksi Martin on tekemässä Netflixille elokuvasovitusta hänen vuonna 1979 kirjoittamastaan Sandkings-tarinasta.

Martinin mukanaolo useissa eri projekteissa on aiheuttanut huolta Game of Thrones -faneissa, jotka odottavat edelleen kärsimättömästi lopetusta Martinin kirjoittamalle Tulen ja jään laulu -saagalle.

Saagan viidennen kirjan julkaisusta on ehtinyt vierähtää jo vuosikymmen. Kirjasarjassa olisi tarkoitus ilmestyä kaikkikaan seitsemän kirjaa.

Helmikuussa Martin kertoi blogissaan kirjoittaneensa viime vuoden aikana sarjan seuraavaa osaa ”satoja ja satoja sivuja”, mutta ei luvannut teokselle vielä julkaisuaikaa.