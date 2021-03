Kritiikki kohdistuu aasialaishahmon stereotyppiseen kuvaukseen kirjassa. Dav Pilkeyn kirjoittama englanninkielinen kirja löytyy myös suomalaisista kirjastoista.

Alushoususillaan viihtyvän sankarin Kapteeni Kalsarin kirjoittaja Dav Pilkey on pyytänyt anteeksi haitallisten stereotyyppisten hahmojen käyttöä ja ”passiivista rasismia” lastenkirjassaan, kertoo The Guardian.

Yhdysvaltalainen kustantamo Scholastic ilmoitti viime viikolla, että se lopettaa kyseisen kirjan jakelun. Lisäksi kustantajan verkkosivuilta on poistettu maininta siitä, että se tukee Pilkeytä.

Anteeksipyyntö koskee vuonna 2010 julkaistua teosta The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Caveman from the Future. Kyseessä on suositun lastenkirjasarjan oheissarja. Kapteeni Kalsari -sarjan sivuhenkilöt ovat kirjassa päähenkilöinä.

Kirjassa kaksi luolamiestä lähtee aikamatkalle vuoteen 2222, jossa he tapaavat Mestari Wongin. Hahmo on taistelulajien ohjaaja.

Kapteeni Kalsarin sivusarjan kirja on saanut kritiikkiä aasialaishahmon rasistisesta kuvauksesta.­

Anteeksipyyntö sekä kustantamon päätös liittyvät viime aikoina kiihtyneeseen rasismiin aasialaisia kohtaan. Näkyvimmin aasialaisten kohtaama rasismi tuli ilmi maaliskuussa kylpylä- ja hierontalaitoksissa tehdyissä murhissa Atlantassa Yhdysvalloissa.

Kustantamo ja Pilkey reagoivat pian sen jälkeen, kun korealais-amerikkalainen Billy Kim nosti esiin kirjaan sisältyvää rasismia ja vaati anteeksipyyntöä. Lisäksi hän vaati kirjoituksessaan kustantajaa olemaan yhteyksissä muun muassa kirjastoihin ja informoimaan niitä teoksen rasistisuudesta.

Kimin mukaan teos on ongelmallinen, sillä sen kautta lapset oppivat, että tiettyjen ihmisryhmien stereotyyppinen kuvaus nähdään hyväksyttävänä tai jopa hauskana.

Pilkeyn tapaus ei ole poikkeuksellinen Yhdysvalloissa. Muun massa Theodor Seuss Geiselin eli Dr. Seussin kirjojen oikeuksia valvova yritys hyllytti kirjailijan vuonna 1937–1976 julkaistuja lastenkirjoja rasismin vuoksi.

Lastenkirjallisuudessa ilmenevästä kolonialistisesta näkökulmasta on käyty keskustelua viime vuosina myös Jean de Brunhoffin Babar-kirjojen sekä Astrid Lindgrenin Peppi-kirjojen kohdalla.

Kritiikkiä kohdannutta Dav Pilkeyn teosta ei ole julkaistu suomeksi, mutta yksittäisiä englanninkielisiä kappaleita löytyy eri alueilla toimivista kirjastoyhtymistä, kuten Helmetistä sekä Vaski-, Lastu- ja Satakirjastoista.

Miten kirjastot suhtautuvat tähän keskusteluun?

Vantaan kaupunginkirjaston kirjastopalveluiden johtaja Mikko Vainion mukaan aika ajoin lukijoilta tulee vaatimusta siitä, että jokin teos tulisi poistaa kirjaston kokoelmista.

”Se keskustelu, onko jokin asia sopivaa tai hyväksyttävää, tulee käytä jossain muualla kuin kirjastoissa”, Vainio toteaa.

Vainion mukaan lastenkirjat vanhenevat ajankuvaltaan kuitenkin aika nopeasti. Mikä oli hauskaa kymmenen vuotta sitten, ei ehkä ole sitä enää nykypäivänä. Vainion mukaan lapset ja nuoret harvemmin innostuvat teoksista, jotka ovat puhutelleen heidän vanhempiensa ikäluokkaa.

Tämän vuoksi keskustelu lastenkirjojen kolonialismista ei Vainion mukaan täysin ulotu kirjastoihin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoyhtymän, Helmetin, johtoryhmätasolla tällaista keskustelua ei Vainion mukaan ole ollut tarpeellista käydä.

Kirjavinkkauksissa, lukudiplomeissa ja kirjojen esillepanossa suositaan uudempaa lasten- ja nuortenkirjallisuutta, sillä se tyypillisesti kiinnostaa nuoria lukijoita.

”Kirjastotoiminnassa on tavoitteena saada lapset lukemaan”, Vainio toteaa.

Suomessa Kapteeni Kalsari -kirjoja julkaisee Tammi. Yhteensä se on julkaissut 12 sarjan kirjaa. Sivusarjan kirjoja ja kritiikin kohteeksi noussutta kirjaa se ei kuitenkaan ole julkaissut.

Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi ei kommentoi kyseisen kirjan kustannuspäätöstä. Yleisellä tasolla hän kuitenkin toteaa, että erilaisia sopivuuteen liittyvä asioita pohditaan kaikkien kirjojen kohdalla. Rasismi ja haitalliset stereotypiat ovat yksi näiden asioiden joukossa. Toinen esimerkki on vanhentunut naiskuva.

Tiuraniemen mukaan uusien kirjojen kohdalla tällaisiin asioihin kuitenkin harvemmin joudutaan puuttumaan. Sen sijaan klassikoiden sanavalintoja saatetaan joutua muuttamaan uusissa painoksissa.