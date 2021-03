Jalkapallo paljastaa piilevät kriisit Juha Hietasen kirjassa.

Juha Hietasen kirjoittama Huuhkajan siivet lienee ensimmäinen kotimainen romaani, johon koronaviruspandemia on toden teolla ehtinyt mukaan.­

Romaani

Juha Hietanen: Huuhkajan siivet. Aula & Co. 334 s.

Ei varmaankaan ole ilmestynyt kovin monta suomalaista romaania, joka luotaisi jalkapallon merkitystä elämälle. Jukka Pakkasen San Siron uneksija vuodelta 1990 kuvasi suomalaista Inter Milanin kannattajaa. Moni fani on suunnannut muualle kokeakseen kiihkeää tunnelmaa.

Tilanne muuttui, kun huuhkaja ponnisti lentoon.

Aiemmin Yleisradion toimittajana työskennellyt Juha Hietanen entää asialle esikoisromaanissaan Huuhkajan siivet. Se esittelee pari kiihkeää kannattajaa, kuten Pohjoiskaarre-ryhmän Marcon, joka paheksuu huuhkajan siivelle hypänneitä myöhäisheränneitä. Lauran kirjakerho taas ryhtyy kesken kaiken seuraamaan maajoukkueen esityksiä. Miehille ei linjanvaihdoksesta kerrota mitään, he kun eivät ymmärrä.

Toimittaja Erik taas ei lankea mukaan hurmioon, koska vastus on ollut toistaiseksi liian köykäinen. Iltapäivälehti tahtoo häneltä räväkämpää menoa ja kirjoituttaa jutut uusiksi.

Erikin lapsuudenystävä Raipe taas heittäytyy täysillä mukaan selostajana. Viina vain maistuu kuin entiselle selostajalegendalle konsanaan. Silti Raipe menestyy hyvän ja osaavan supliikkinsa ansiosta.

Muun elämän kustannuksella, se kun ei taivu selostettavaksi.

Erik joutuu rientämään apuun. Myös silloin, kun Laura lähtee pakoon, koska mies pitää formuloita ja viinejä parempina. Marcon äiti ja täti paheksuvat taas nuorukaisen harrastusta ja yrittävät ohjata häntä oikeaan bisnesmaailmaan.

Huuhkajien seuraaminen ei siis ole yhtä huumaa, vaikka kohti EM-kisoja edetäänkin. Jalkapallo onkin lopulta romaanin katalysaattori, joka kärjistää ihmissuhteet ja tuo esiin piilevät konfliktit.

Ilman jalkapalloa avioliitto kituuttaisi pitempään, ilman sitä Marco ehkä tekisi haluttomasti töitä tätinsä pr-firmassa. Menestyneen vedonlyöjän ammatti paljastuu lopulta kuplaksi.

Romaani seuraa tiukasti EM-karsintojen ohjelmaa. Myös valmentaja ja pelaajat ovat tosimaailmasta, heillä ei tosin ole kuin sivurooli fanituksen kohteina.

Huuhkajan siivet taitaa olla myös ensimmäinen kotimainen romaani, johon koronaviruspandemia on toden teolla ehtinyt mukaan. Henkilöiden elämä menee uusiksi, kun selostaja ei enää selosta eikä vedonlyöjätähti lyö voitokkaita vetoja.

Hietasen vahvuus on tilanteiden luonti. Hän kertoo ne eri näkökulmista ja tuo henkilöt yhteen. Vaikka tyyli välillä horjahtelee, sangen luistavasti koko keitos etenee kohti koronakevättä.

Se tuo romahduksia mutta myös melkoisia yllätyksiä. Silloin tulee myös tosin esiin, ettei henkilökuvaus kanna aivan loppuun asti. Aluksi erilaiset asenteet sommitellaan terävästi ja kekseliäästi, mutta lopulta henkilöt typistyvät tilanteen vangeiksi. Kuin komedian näyttelijät.

Lauran aviomies on joukon heikoin linkki, samaan aikaan nössö ja väkivaltaan taipuva. On kuitenkin hyvä veto valita nainen ainoaksi minäkertojaksi ja huuhkajafaniksi, joka tahtoo mukaan jopa Pohjoiskaarteen urosporukkaan, koska pelit on vain nähtävä. Myös ne tulevat, joiden kohtalon Huuhkajan siivet jo kertoo.

Oikaisu 30. maaliskuuta klo 16.12: Arvostelussa kutsuttiin aiemmin virheellisesti Juha Hietasta Yleisradion toimittajaksi. Hietanen ei enää ole toimittaja.