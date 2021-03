Sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä Timo Mäkelä on piirtänyt lapsuudesta ja vanhuudesta, historiasta ja politiikasta. Sekä paljon Helsingistä.

Timo Mäkelä on ollut urallaan tuottelias. Hän on julkaissut noin 20 sarjakuvakirjaa, ja pilakuvakokoelmia on ilmestynyt kolme.­

”Olen tehnyt paljon sarjakuvia Helsingistä, vaikka olen alun perin kotoisin maalta”, Timo Mäkelä toteaa.

Mäkelä tuli Helsinkiin 17-vuo­tiaana, työskenteli vuoden varastossa ennen kuin pääsi vuonna 1969 Taideteollisen oppilaitoksen graafiselle iltalinjalle. Esikoiskirja Kalliokadun blues (1997) sijoittui Kallioon, ensimmäinen pitkä tarina Vaaleanpunainen pilvi (2001) Töölöön.

Mäkelä on kuvannut myös historiallista Helsinkiä. Esimerkiksi Neiti Brander (2018) katsoi 1900-luvun alun kaupunkia valokuvaaja Signe Branderin silmin.

”Asetun aina päähenkilön kenkiin, joten Neiti Branderissa yritin olla nuori nainen sata vuotta sitten. Siinä se oli tärkeää, ettei päähenkilöstä tule katseen kohdetta. Vaikeahan sitä on viedä loppuun, tietää millainen hänen kokemuksensa silloin oli.”

Mäkelä valokuvaa itsekin mutta pitää sen harrastuksena. Kamera on yhteinen vaimon kanssa, ja he ovat tehneet matkakuvistaan kalentereita, mutta vain yhden kappaleen omalle seinälleen.

Signe Branderin valokuvissa Mäkelä ei näe sukupuolittunutta katsetta.

”Paitsi hänen tavassaan kuvata ihmisiä. Brander sai selvästi kaikki tuntemaan olonsa mukavaksi. Muuten kuvat ovat arkkitehtonisia, melkein matemaattisia ja siinä mielessä pikemmin miehekkäitä.”

Yksi Mäkelän sarjakuvateos sijoittuu sentään maalle. Lapsen kengissä (2018) saattaa olla hänen paras ja henkilökohtaisin kirjansa. Se on muisto hänen omasta lapsuudestaan, siitä miltä perhe ja maailma näyttivät lapsen silmin.

”Yllättävää, miten vähän lapsuudestaan muistaa. Siinä on palasia ja välähdyksiä, tuntemuksia äidin sylistä ja kävelemisestä metsätiellä. Niissä ei oikeastaan ole tarinaa, ja voi olla, että ne ovat valemuistoja, mutta ne tuntuivat oikeilta kokemuksilta.”

Juuri sirpaleisuus antaa myös lukijalle vaikutelman kokemuksista, aistihavainnoista ja pysähtyneestä ajasta.

Toiseen päähän elämää sijoittuu Mäkelän pitkäikäisin sarja­kuva Minun elämäni, ikääntyneen miehen kuvaus, joka ilmestyi Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä. Mäkelä aloitti sen viisikymppisenä vuonna 2001. Silloin päähenkilö oli häntä kymmenisen vuotta vanhempi.

”Kun olin tehnyt sarjaa kuutisen vuotta, aloin käyttää siinä yhä enemmän omaa elämääni. Aluksi kireä ja hermostunut päähenkilö pehmeni. Sekin kuvastaa minua. Nuorena järjetön kuolemanpelko vaivasi, mutta nyt olen aika sinut elämäni kanssa”, Mäkelä sanoo.

Mäkelä on ollut erittäin tuotte­lias sarjakuvantekijä, mutta niiden rinnalla on kulkenut yli puolet elämästä työ Ilta-Sanomien pilapiirtäjänä nimimerkillä Timppa. Viime vuonna sitä pestiä tuli täyteen 40 vuotta.

Vielä pitempään Ilta-Sanomiin piirsi Jarmo ”Kätsy” Koivunen – 52 vuotta. Kari Suomalainen piirsi Helsingin Sanomiin 41 vuotta, joten hänet Mäkelä ohittaa tänä vuonna.

”Kun aloitin pilapiirrokset, kaikki vertautui Kariin. En minäkään välttynyt siltä, ja alussa minulla saattoi olla jotain Kari-vaikutteita. Sittemmin piirrostyylini on lähestynyt kuvitusta, enkä edes pyri pelkistykseen, joka on pilakuvien perinteinen perus­laji.”

Pilapiirtäjän työ ei ole Mäkelän mielestä muuttunut olennaisesti. Värit tulivat mustavalkoisiin kuviin parikymmentä vuotta sitten. Hän sanoo olevansa edelleen pienten puolella, mutta vanhemmiten linja on pehmennyt tasapuolisemmaksi. Kovin ilkeä Mäkelä ei ole ollut ikinä.

”Politiikassa populismin nousu on ollut iso muutos. Yksinvaltiaat ovat haastaneet demokra­tian maailmalla. Ja olemme menossa kohti ekokatastrofien pimeää reikää. Kun meilläkin puhutaan jopa poliittisen terrorismin mahdollisuudesta, aikoinaan haukuttu konsensus tuntuisi nyt hyvältä.”

Itsenäisen sarjakuvateoksen tekeminen vie Mäkelältä vähintään pari kolme vuotta. Seuraava on ollut tekeillä pari vuotta. Se kertoo Schaumanin sisaruksista. Eugen tunnetaan kenraalikuvernööri Bobrikovin ampujana. Sigrid oli taidemaalari.

”Kerron tarinan Sigrid Schaumanin näkökulmasta. Hän eli 101-vuotiaaksi, ja veikkaan, että hänestä tulee seuraava suuri suomalainen naistaiteilija, joka löydetään samaan tapaan kuin [Ellen] Thesleff.”