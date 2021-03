Kun Ronnie O’Sullivan lopettaa kalkyloinnin ja pamauttaa voimalla, hän on kuin minä, kirjoittaa Antti Majander.

On ihan sama, putoaako pallo pussiin vai ei. Tai tuleeko maali. Saati kuka ehtii ensimmäisenä ties minne.

Kiitollisena muistan Pullakuskien eli Sakke Järvenpään ja Mato Valtosen muinaisia radio-ohjelmia, joissa höpötyksen väliin lueteltiin tovi urheilutuloksia, kuten 7–2 ja 13,94 sekä 2,21,17 ynnä muita asiallisuuksia.

Muistaakseni he olivat säästeliäitä tuloksen 0–0 kanssa. Ehkä siksi, koska se saattaisi lietsoa vaikutelmaa, että kerrassaan mitään ei ole tapahtunut. Tai jos onkin, kukaan ei oikeastaan tiedä, miksi.

Täyttä tyhjää on urheilu. Ja silti saatan tuijottaa lumoutuneena monta tuntia putkeen snookeria.

Tulkitsen hitaat katseet, jotka saan, kun muut menevät nukkumaan: Oletko kyllästynyt elämääsi? Eiväthän nuo teryleenikuoriset äijeliinit edes liiku?

Televisioruutu vääristää. Oikeasti snookerpöytä on lannistavan iso. En ole koskaan itse rohjennut edes harkita yrittäväni sille. Pieni kapakkapool sentään tarjoaa toisinaan onnenkantamoisia horjahtelevallekin pelaajalle.

Ronnie O’Sullivanin ja Judd Trumpin taituruus huikaisee. Samalla tosin hiipii myös hiukkasen surumieltä: päästääkseen heidän mikro­millin­tarkalle tasolleen vihreän veran ääressä on täytynyt viettää tuhansia tunteja ja tahkota miljoonia toistoja. Jos harjoitushallissa on ollut ikkuna, elämä on karannut siitä.

Vaan vähät palloista ja putoamisista. Olennaista on sinänsä täysin turhan taidon mestarien keskittymiskyky ja maltti. Hermostumisen hetkellä pieleen menee varmasti.

Lajin tapoihin kuuluu, että mitään ei sanota. Eikä kannattaisi edes ilmeellä näyttää, vaikka harmittaisi hirvittävästi.

Minkä tahansa alan tavoin snooker muuttuu sitä kiintoisammaksi, mitä tutummaksi toimijat tulevat. Suurenmoinen selostaja Aki Kauppinen, iltojeni ääni, tietää heistä ja koko lajista kaiken ja vihkii maallikonkin vaimeasti kalahtelevan motoriikan- ja mielen­hallinta­maailman asukkaaksi. Ei yhtään tylsää hetkeä Kauppisen kyydissä!

Trump on uusi mestari, liki kone. Armastan vanhaa. O’Sullivan saattaa jopa lopettaa kalkyloinnin ja pamauttaa voimalla mahdottomassa muodostelmassa olevat pallot ihan minne sattuu. Sen hetken hän on kuin minä. Tai paremminkin: hetken minä olen kuin hän.

Juuri sellaiseen herlumheihin kaatui O’Sullivanin voitto kevätkauden toistaiseksi kiehtovimmassa koitoksessa. Tapahtui ihme: sijoittamaton pelaaja päihitti hänet loppuottelussa.

Vaan mitäpä kaiken jo moneen kertaan napannut Ronnie? Oli onnellinen kyynelehtiväksi liikuttuneen nuorukaisen puolesta.

Toisenkin ihmeen haluan nähdä. Jospa joskus mukana olisi edes yksi nainen. Ties vaikka jokin muuttuisi myös teryleeni­osastolla.