Aasialaisiin on kohdistunut Yhdysvalloissa paljon viharikoksia koronapandemian alusta asti.

Eteläkorealainen BTS-popyhtye vaatii aasialaisiin kohdistuvan rasismin loppumista. Yhtye julkaisi Twitterissä tiistaina vetoomuksen, jossa ilmaistiin osanottoa Atlantassa maaliskuussa tehdyissä ampumisissa läheisensä menettäneille.

”Tunnemme surua ja vihaa”, viestissä kerrotaan.

Koreaksi ja englanniksi kirjoitetussa viestissä kerrottiin lisäksi yhtyeen jäsenten itse kokemasta rasismista ja sen aiheuttamasta pahoinvoinnista. Yhtyeen jäsenten ulkonäköä on pilkattu ja heiltä on kysytty, miksi he puhuvat englantia, vaikka ovat aasialaisia.

”Me vastustamme rotusyrjintää. Me tuomitsemme väkivallan. Sinulla, minulla ja meillä kaikilla on oikeus saada kunnioitusta. Me seisomme yhdessä.”

Viesti lähetettiin tunnisteilla #StopAsianHate ja #StopAAPIHate.

Seitsenhenkinen BTS on K-popin jättiläinen, josta on viime vuosina tullut yksi maailman suosituimmista yhtyeistä. Yhtyeen muodostavat Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ja Jungkook. BTS:n laaja fanikunta, josta käytetään nimitystä Army, on bändin tavoin erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

K-popin fanit ovat viime aikoina osallistuneet laajasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hyväntekeväisyyteen. Kun BTS esimerkiksi ilmoitti kesäkuussa lahjoittavansa miljoona dollaria rasismia ja poliisiväkivaltaa Yhdysvalloissa vastustavalle Black lives matter -liikkeelle, sen fanikollektiivi keräsi hetkessä vielä suuremman lahjoitussumman.

Miljoonat K-popin fanit myös trollasivat sosiaalisessa mediassa Black lives matter -liikkeen äärioikeistolaisia vastustajia.

Nyt Twitterissä julkaistu vetoomus liittyy Atlantassa, Georgiassa 16. maaliskuuta kolmessa eri aasialaisomisteisessa kauneushoitolassa tehtyihin ampumisiin, joissa kuoli kahdeksan ihmistä. Kuolonuhreista kuusi oli aasialaistaustaisia naisia.

Muutamaa tuntia myöhemmin poliisi otti kiinni 21-vuotiaan Robert Aaron Longin epäiltynä ampumisista.

Iskun motiiviksi epäiltiin alusta lähtien aasialaisiin kohdistuvaa rasismia. Ainakin Atlantassa ja New Yorkissa poliisi on lisännyt partiointia vastaavien hoitoloiden lähettyvillä ja aasialaisten yhteisöjen alueilla.

New Yorkin poliisi toi tiedotteessaan esille myös aasialaisiin kohdistuneiden rasististen hyökkäysten korkean määrän edellisvuoden ajalta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tuomitsi presidenttikautensa ensimmäisessä tv-puheessa aasialaisamerikkalaisiin kohdistuvat rasistiset hyökkäykset, joita on nähty koronapandemian alusta alkaen.

YK julkaisi viime vuonna selvityksen, jossa kuvailtiin aasialaisamerikkalaisiin rodullisin perustein kohdistuvan väkivallan olevan ”huolestuttavalla tasolla”.