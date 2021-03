Suomen esiintymispaikka on illan 14:s eli neljänneksi viimeinen.

Euroviisujen semifinaalien esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen euroviisuedustaja Blind Channel esiintyy toisessa semifinaalissa, joka järjestetään torstaina 20. toukokuuta.

Perinteisesti loppupään paikkoja pidetään hyvänä, sillä viimeisimpinä esiintyvät jäävät mahdollisesti paremmin äänestäjien mieleen.

Samassa semifinaalissa jatkopaikoista kisaavat San Marino, Viro, Tšekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska.

Eurovisionworld-fanisivuston vedonlyöntiseurannan mukaan tällä hetkellä ennakkosuosikkeja ovat Malta, Sveitsi ja Ranska, joista vain Sveitsi on Suomen kanssa samassa semifinaalissa. Suomi on vedonlyöjien sijalla 12.

Finaali pidetään Hollannin Rotterdamissa lauantaina 22. toukokuuta. Tapahtumaorganisaatio ilmoitti päätöksestä pitää kilpailu paikan päällä maaliskuun alussa.

Tapahtumaan varaudutaan tiukoilla turvallisuusohjeilla. Paikalle saapuville osallistujille suositellaan viiden päivän karanteenia. Kaikilta tapahtumaan osallistuvilta vaaditaan lisäksi negatiivinen tulos koronatestistä kolmen vuorokauden sisällä lähdöstä kohti Rotterdamia.

Euroopan yleisradioliitto EBU tiedotti viime viikon perjantaina, että Valko-Venäjä ei saa tänä vuonna osallistua viisuihin.

Maa valitsi edustajakseen yhtyeen, joka on julkaissut maan itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan vastaisia mielenosoituksia kritisoivia lauluja. Kilpailukappaleen nimi on Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You), eli suomeksi ”Opetan sinua”. Kappaleessa lauletaan muun muassa ”opetan sinut tottelemaan”.

EBU tulkitsi, että kappale vaarantaa Euroviisujen ei-poliittisen luonteen ja Euroviisujen maineen. Valko-Venäjä tarjosi tilalle uutta kappaletta samalta yhtyeeltä, mutta EBU hylkäsi myös sen. EBUn mukaan uusi kappale rikkoi Euroviisujen sääntöjä.

Lukašenka voitti viime vuonna presidentinvaalit, joita on pidetty vilpillisinä. Voitto sai kymmenettuhannet valkovenäläiset lähtemään kaduille osoittamaan mieltään, mihin poliisi vastasi väkivallalla. Tuhansia ihmisiä pidätettiin.