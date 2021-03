Pohjoismaisissa dekkareissa oli ennen persoonallisia poliiseja, mutta nyt trendinä on äärimmäinen tavallisuus

Katrine Engbergin neljäs dekkari on sujuvaa perustarinaa.

Romaani

Katrine Engberg: Harhalaukaus (Vådeskud). Suom. Pirkko Talvio-Jaatinen. Otava. 380 s.

Pohjoismaissa lienee niin kova dekkarien kysyntä, että sujuva keskinkertaisuuskin riittää menestyneen kirjasarjan pääasialliseksi rakennusaineeksi. Tanssijana, koreografina ja näyttelijänä aiemmin työskennellyt Katrine Engberg (s. 1945) on onnistunut tässä varsin hyvin.

Harhalaukaus on Engbergin neljäs kirja ja kolmas suomennos kööpenhaminalaispoliisien Anette Wernerin ja Jeppe Kørnerin tutkimuksista. Parivaljakko suoritti ensiesiintymisensä Engbergin esikoisdekkarissa Krokotiilinvartija viitisen vuotta sitten.

Antiikkiesineiden nettihuutokauppaa pitävän Dreyer-Hoffin perheen 15-vuotias Oscar-poika katoaa, ja on syytä epäillä hänen joutuneen siepatuksi. Werner ja Kørner ryhtyvät tutkimaan asiaa, ja sitten jätteidenkäsittelylaitoksesta löytyy ruumis, jolla on yhteys Oscariin. Pojan perheessäkin on jotain outoa, mikä jää vaivaamaan etenkin Anette Werneriä.

Tutkimusten yhteydessä Werner myös tutustuu kiehtovaan mieheen, mikä uhkaa hetken jopa hänen 25 vuotta kestäneen avioliittonsa vakautta. Körner taas ajautuu vaikeuksiin omassa parisuhteessaan.

Harhalaukaus ei yllätä, jos ei petäkään. Engberg kuljettaa tarinaa paikoin aivan kiinnostavasti, mutta sen verran tavanomaisesti, ettei Harhalaukaus nouse aiemmin mainitun sujuvan keskinkertaisuuden yläpuolelle.

Engberg on myös ujuttanut tarinaan sellaisia vastakkaisia teemoja, jotka häntä kirjaa kirjoittaessa ovat syystä tai toisesta kiinnostaneet: nuoruus ja vanhuus, yksineläminen ja uusperhe, pitkä avioliitto ja pettäminen ja niin edelleen. Ne ovat paikoin hieman irrallisia suhteessa itse dekkarijuoneen.

Romaanissa pistää silmään sama, mikä monessa etenkin pohjoismaisessa nykydekkarissa. Ennen dekkarien kiinnostavuutta nostettiin sillä, että salapoliisihahmo oli jollakin tapaa erikoinen ja persoonallinen. Nyt trendinä on poliisien äärimmäinen tavallisuus, joka tarjoaa lukijalle samaistumiskohteen.

Arkisilla poliiseilla on perheet, rahahuolet ja kaikenlaiset pienemmät ja isommat ongelmat harteillaan siinä missä kaikilla muillakin. Tämä toki lisää tarinoiden realismin tuntua, mutta samalla se voi olla hieman tylsää ja tehdä dekkareista liiaksikin toistensa kaltaisia.

Eloisa Kööpenhaminan kuvaus on Engbergin dekkareissa melkeinpä parasta. Jos ei tarina erityisemmin kiinnosta, niin pääsepä ainakin nojatuolimatkalle Kööpenhaminan kaduille, rannoille ja vanhoihin linnoituksiin.

Hieman erikoista on se, että viimeiselle sivulle Engberg on koonnut omia ehdotuksiaan keskustelunavauksiksi kirjan sisällöstä, kuin suoraan lukupiirien tarpeisiin.