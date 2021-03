Britney Spears kritisoi Framing Britney Spears -dokumentista, koska se esittää hänet omasta mielestään häpeällisessä valossa.

Britney Spears kuvattuna elokuvan Once Upon a Time In Hollywood ensi-illassa vuonna 2019.­

Laulaja Britney Spears on vihdoin kertonut, mitä mieltä hän on helmikuun alussa julkaistusta Framing Britney Spears -dokumentista. Aiemmin laulaja on viitannut dokumenttiin vain epäsuorasti.

Dokumentti on The New York Timesin tuottama ja perustuu lehden uutisointiin.

”Minut esitettiin häpeällisessä valossa. Itkin kaksi viikkoa ja itken yhä toisinaan”, Spears kirjoittaa dokumentista Instagram-julkaisussaan.

Poptähti kertoo, ettei ole katsonut dokumenttia mutta on nähnyt osia siitä. Osat riittivät saamaan aikaan vahvan tunnereaktion.

Instagram-julkaisun yhteydessä Spears tanssii Aerosmithin Crazy-kappaleen tahtiin, tapailee huulillaan laulun sanoja ja soittaa ilmakitaraa. Kappaleessa lauletaan ”I go crazy” eli tulen hulluksi.

Dokumentti on kertaus laulajan elämästä sekä hänen kohtaamastaan julkisuudesta.

Erityisesti dokumentti laittaa suurennuslasin alle laulajan oikeustaistelun isänsä huoltajuutta vastaan.

Kaikki alkoi Spearsin hermoromahduksesta vuonna 2007, jonka jälkeen laulajan isä ja asianajaja määrättiin hänen huoltajikseen. Aluksi kyse oli väliaikaisesta ratkaisusta, mutta se muuttui pysyväksi.

Dokumentissa nostetaan esiin, että laulaja on halunnut päästä pois isänsä holhouksesta.

Lisäksi dokumentti antaa arvovaltaa salaliitto­huuruiluna pidetylle Free Britney -liikkeelle ja palauttaa mieleen, miten räikeän nais­vihamielistä ajojahtia media ja julkkiskulttuuri pitivät yllä 2000-luvun alussa.

Britney Spears asetetaan dokumentissa enimmäkseen uhrin asemaan, mutta mukaan on liitetty myös materiaalia, jossa hän puolustaa itseään.

Fanit osoittivat mieltään 17.3.2021 Britney Spearsin holhouksesta vapauttamisen puolesta Los Angelesissa.­

Uusimmassa Instagram-julkaisussaan Spears ottaa kantaa myös siihen, miten hänen asioitaan on käsitelty mediassa ja miten media on kohdellut häntä.

Spears kertoo, että häntä on arvosteltu koko hänen elämänsä ajan.

”Vaatii runsaasti voimaa luottaa universumiin, koska media on aina arvostellut, loukannut ja häpäissyt minua.”

Spears kertoo tanssivansa joka yö, jotta tuntisi olevansa elossa.

Holhouskiista on saanut uusia käänteitä dokumentin julkaisun jälkeen.

Aiemmin tässä kuussa Spearsin asianajaja pyysi virallisesti, että Spearsin isä James ”Jamies” Spears ei hoitaisi enää jatkossa laulajan henkilökohtaisia asioita.

Aiemmin asianajaja Samuel D Ingham III oli kertonut oikeudessa, että Spears pelkää isäänsä eikä halua, että isä olisi vastuussa hänen elämästään. Spears toivoo, että hänen henkilökohtaisia asioitaan tilapäisesti vuodesta 2019 hoitanut Jodi Montgomery saisi tehtävän pysyvästi.

Spears saisi kuitenkin oikeuden vaatia huoltajuusjärjestelyn lopettamista, kun hän niin haluaa.

Jamie Spearsilla taas säilyisi oikeus hallita poptähden omaisuutta, vaikka järjestely ei olekaan laulajalle mieleinen.