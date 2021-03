Israelilainen Shtisel-sarja nousi Yhdysvalloissa yllättäen hitiksi ja sai jatkoa. Rakastettava Shtiselin perhe on uusissa jaksoissa ennallaan.

Shtisel-sarjan kolmas kausi tuli Netflixiin viime viikolla, ja siitä lienee kiittäminen yhdysvaltalaisia televisionkatsojia.

Israelilaisen sarjan ensimmäinen kausi ilmestyi 2013 ja toinen 2015, mutta vuonna 2018 sarjasta tuli Yhdysvalloissa yllättäen pienimuotoinen hitti, josta julkaistiin innoittuneita juttuja muun muassa The New York Timesissa ja The New Yorkerissa.

Menestys poiki sarjalle jatkoa, ja nyt Netflixissä on kahden ensimmäisen kauden lisäksi katsottavana myös uusi kolmas kausi.

Sarjan pääosassa on haredijuutalainen Shtiselin perhe, joka asuu Jerusalemissa Geulan kaupunginosassa. Uskonto määrittää tiukasti elämää: avioliitot ovat sovittuja ja tavat perinteisen sovinnaisia.

Uskonnon aiheuttamat rajoitukset ovat sarjassa jatkuvasti läsnä, mutta keskiössä ne eivät ole, vaan pohjimmiltaan Shtisel on kertomus ihmissuhteista. Isän ja lasten, sisarusten, puolisoiden, ystävien välisistä.

Juonenkäänteet ovat dramaattisia ja väliin arvattaviakin, kuten missä tahansa ”saippuamaisessa” suhdedraamassa, mutta puhdasta saippuaa (kaikki kunnia niille!) ei Shtiselistä missään vaiheessa tule.

Siihen ei vaikuta niinkään uskonnon jatkuva läsnäolo – uskonto näkyy esimerkiksi pukeutumisessa, siunauksen lausumisessa ennen vesilasillistakin tai ovenpielen mezuzan suutelussa –, vaan se, että käsikirjoitus on niin laadukas ja näyttelijöiden roolityöt ensiluokkaisia. Naurattaa, sitten jo itkettää.

Tämä on niitä sarjoja, jotka katsottuaan erehtyy ajattelemaan, että esimerkiksi perheen poika, taiteilija Akiva Shtisel olisi oi­keasti olemassa. Akivaa näyttelevä Michael Aloni on saanut tuta tämän: hän on kertonut , että useat sarjan hahmosta innoittuneet äidit tarjosivat ensimmäisen kauden jälkeen hänelle tytärtään puolisoksi.

Ei ole myöskään ihme, että isä Shulem Shtiseliä näyttelevä Doval’e Glickman voitti Israelissa parhaan draamanäyttelijän palkinnon sekä sarjan ensimmäisestä että toisesta kaudesta.

Kolmannen kauden kolmen ensimmäisen jakson perusteella Shtisel pitää edelleen laatunsa. Uskontoa vasten peilattavia uusia, kiinnostavia teemoja nousee, ehkä jopa hentoista feminismiä.

Vitsikkäästi mukana on myös Israelin kukoistava tv-viihdebisnes – luoden ”sarja sarjassa” -efektiä.

Heprean ja jiddišin muodostama puhematto on ennallaan, samoin koskettava musiikki, Geulan ja Mea Shearimin eloisat katunäkymät, keittiöiden kaakelit ja juutalaiset ruokalajit. Luonteenpiirteitään myöten ennallaan ovat myös hahmot.

Että borukh hashem, Luojalle kiitos vain, kyllä kelpaa.