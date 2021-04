Tatu ja Patu -kirjojen toinen tekijä Sami Toivonen haluaa välttää liukuhihnatuotantoa.

Ei ole sattumaa, että Tatu ja Patu -kirjoissa seikkailee kaksi uteliasta ja ihmettelevää hahmoa. ”Yksi jäisi reppanaksi, mutta kaksi on jo luonnonvoima. Jos kaksi toimii johdonmukaisesti väärin, se saa lukijan tarkastelemaan omaakin toimintaansa”, sanoo kirjojen toinen tekijä Sami Toivonen.­

”Se on se painotuoreen kirjan tuoksu ja kannen avaamisesta kuuluva pieni risahdus.”

Sami Toivonen on tehnyt pitkän uran lastenkirjojen, sarjakuvien ja kuvittamisen parissa. Silti uuden, vasta painosta tulleen teoksen käsissä pitelemisessä on edelleen oma hohtonsa.

Tosin suurin huuma taitaa olla jäänyt jo taakse.

Toivonen laskeskelee, että yhdessä puolisonsa Aino Havukaisen kanssa he ovat julkaisseet jo yli parikymmentä lastenkirjaa, joista tunnetuimpia ovat tietysti Outolan veljeksistä kertovat Tatu ja Patu -kirjat. Päälle tulevat perhe-elämän absurdeista käänteistä ammentavat Himaset-sarjakuvat ja erilaiset kuvitukset sekä omat projektit.

”Kaikkeen tottuu”, Toivonen sanoo vaatimattomaan tapaansa.

Joskus 80-luvulla, aloittelevana sarjakuvapiirtäjänä, oma innostus oli eri luokkaa, Toivonen myöntää. Kun ensimmäinen omakustannesarjis Klooni tuli painosta, oli riemu rajaton.

”Levitin lehdet huoneeni lattialle vähän kuin tapetiksi. Ny­kyään uuden kirjan ilmestyessä ajatukset on jos suunnattu seuraavaan.”

Toivonen sanoo piirtämisen kehittyneen oikeaksi uraksi huomaamatta, vaikka muita vaihtoehtoja ei edes ollut.

”Enkä koskaan oikeastaan kyseenalaistanut sitä.”

Hän varttui nykyisin Hämeenlinnaan kuuluvassa Rengossa ja viihtyi juurikaspeltojen reunustaman vanhan puutalon vintillä pitkiä aikoja itsekseen piirrellen. Paperille syntyi kaikenlaista Aku Ankan kopioimisesta supersankaritarinoihin.

Ideat ja viiva alkoivat jalostua, ja sen huomaaminen ruokki intoa lisää. Varsinkin scifi- ja fantasia-aiheet kiinnostivat.

”Yhdessä vaiheessa aloin lähetellä postia suomalaisiin sarjakuvaseuroihin, ja sain julki tuotoksia niiden lehtiin. Se oli innoittavaa.”

Lahden muotoiluinstituutista löytyi suunta elämälle: paitsi ammatti myös työtoveri ja puoliso.

”Aino alkoi jo kouluaikana kuvittamaan lastenkirjoja, minä olin julkaissut kaksi sarjakuva-albumia ja kuvittanut lähinnä harrastuspohjalta scifi- ja fantasialehtiä. Sitten tuli yksi keikka, jossa oli kauhuaiheita lapsille ja nuorille, ja Aino sanoi, että tiedänpä yhden tyypin, joka osaisi tehdä tällaista. Kustantaja varmasti ihmetteli, että kuka antaa toiselle duunin, kun ei niitä puussa kasva. Olen kiitollinen siitä, koska se avasi pään kirjankuvitustöihin.”

Opiskeluaikana syntynyt ajatus yhdessä tekemisestä on kantanut näihin päiviin asti. Myös työnjako on asettunut uomiinsa jo kauan sitten.

”Multa tulee lopullinen viiva, Ainolta taitto ja väri.”

Se pätee niin muille tehdyissä kuvituksissa kuin omissa kirjoissa. Samaan hengenvetoon Toivonen toteaa, että sisältö on aina yhteisen ideapallottelun tulosta, ”orgaaninen muovailuvahamöykky”. Esimerkiksi Tatu ja Patu -kirjojen kohdalla on vaikea sanoa, mikä lopulta on kenenkin alkuperäinen idea.

”Me suunnitellaan yhdessä teksti, kuva, taitto ja hahmojen väliset jännitteet. Kaiken on tuettava kokonaisuutta.”

Luulisi, että näin läheisessä ja pitkässä yhteistyössä välillä päät kolisevat yhteen. Eipä oikeastaan, Toivonen sanoo.

”Samanlainen huumorintaju toi varmaan alun perinkin meidät yhteen. Meiltä puuttuu työssä diplomatian tarve. Koko ajan mennään sisältö edellä, eikä oteta henkilökohtaisesti, jos toinen ei tykkää toisen ideasta.”

Eikö mikään sitten ole muuttunut vuosien varrella?

”Ennen vanhaan saatettiin lähteä suunnittelemaan uutta kirjaa miniristeilylle, enää ei mennä edes kahviloihin. Ollaan kotona viihtyvää sorttia. Korkeintaan vaihdetaan vähän huonetta.”

Suurin muutos lienee tapahtunut kuitenkin ammattitaidossa.

”Nykyään pääsemme asian ytimeen nopeammin, ja kirjoista on tullut monimutkaisempia.”

Tatu ja Patu on ollut Toivosen päätyönä jo pidemmän aikaa. Kun tahtina on kirja per vuosi, ei kai muuta voi ajatellakaan.

Hurjasta tahdista huolimatta Toivonen kertoo pitävänsä kunnia-asiana, ettei kaksikko sorru kirjoissaan liukuhihnatuotantoon. Sisällön on aina puolustettava paikkaansa.

”Kirjalla täytyy olla joku pointti ja funktio. Onko se hauska, antaako se perspektiiviä, onko sillä lapsiperheen arjessa käyttöä?” hän listaa.

”Pitää olla oikeutus, että kaikki tämä paperi käytetään.”

Sama perfektionismi näkyy myös muualla. Suositun kirjasarjan tekijöille satelee erilaisia yhteistyötarjouksia tasaisesti, mutta harva on innostanut. On ollut ideoita animaatiosarjasta, puuhatalosta, Tatu ja Patu -nakeista…

”Eihän nakit sovi edes omaan arvomaailmaani”, Toivonen sanoo ja naurahtaa.

Jos tehdään vain tekemisen vuoksi, mennään jo metsään. Mieluisimmasta päästä ovat olleet esimerkiksi Sami Rannilan kanssa työstetyt teatteriproduktiot, joita on tulossa lisää. Myös sastamalalaisen yrittäjän toteuttama Tatun ja Patun verstas -pakohuone saa Toivosen kehut.

”Mutta nyt taidamme keskittyä enemmän kirjoihin. Sitä on tullut niin mukavuudenhaluiseksi.”