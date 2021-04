Sarjakuvat edustavat Terhi Ekebomille henkilökohtaista vapautta kuvitustöiden vastapainoksi.

Helsingin Arabianrannassa kerrostalon seinään syntyy taide­teos Puutarhauni. Sen tekevät Terhi Ekebom ja Jenni Rope graafisesta betonista. Yleensähän betoni on harmaata ja siitä tehdyillä betonibrutalistisilla kolosseilla on omat faninsa. Mutta nyt betonia käytetään taiteeseen.

”Graafinen betoni on suomalainen keksintö. Se on ohutbetonipinnoite, jolla voidaan tulostaa kuva rakennuselementtiin valun yhteydessä. Tekniikka muistuttaa kankaanpainantaa seulalla”, Ekebom selittää.

Keksintö ei ole kovin uusi. Sen kehitti sisustusarkkitehti Samuli Naamanka vuonna 1997.

Erilaiset seinät ovat tulleet Ekebomille tutuiksi. Hän on tehnyt julkisia teoksia myös muun muassa Korkeakosken koulun sisätiloihin Kotkassa ja Havukosken asukastilan julkisivuun Vantaalla. Hän on tehnyt muraaleja myös Virossa ja jopa Brasiliassa saakka.

Seinätaide on yleistynyt viime aikoina ympäri maailmaa. Se ei ole graffitia, jota tehdään luvatta tai luvalla, vaan taiteilijoilta tilattuja usein isojakin julkisia töitä. Ekebom arvelee, että laji on kasvanut omalla painollaan. Kun on päästy alkuun, malli on levinnyt.

”On tärkeää tietää, millaiseen tilaan ne tulevat ja ketkä kohtaavat ne. Ja se on myös kiinnostavaa. Aika harvoin seinätaiteessa saa ihan vapaat kädet. Siinä mielessä ne muistuttavat muita kuvitustöitä.”

Ekebom on yksi lahjakkaimpia suomalaisia kuvittajia. Hänen piirroksiaan ovat tilanneet muun muassa kulttuurilaitokset ja ympäristöjärjestöt. Voisi melkein luulla, että hän valikoi eettisiä asiakkaita.

”Minulta tilaavat kuvituksia asiakkaat, jotka näkevät, että tyylini sopii heille. On joukossa jopa kovan teknologian yrityksiä, mutta olen hirveän tyytyväinen, että usein tilaukset sopivat minulle tärkeisiin teemoihin, kuten ympäristö ja luonto, kulttuuri ja tasa-arvo.”

Luonto, varsinkin kasvit näky­vät usein Ekebomin runsaissa ja värikkäissä kuvissa. Tyyli sopineekin myös vaikkapa pankeille pehmentämään kovaa imagoa.

Ekebom sanoo piirtävänsä mielellään kasveja, koska näkee niiden muodoissa hienoja rytmejä. Kuvat näyttävät siksi reheviltä ja rönsyileviltä, vaikka Ekebom sanoo, että seassa on toisinaan myös kuihtuvia kasveja.

”Myös nuutumisessa on kauneutta. Teen paljon tilaustöitä, joiden vastapainoksi sarjakuvissa voin tehdä ja sanoa juuri mitä itse haluan. Minua kiinnostaisi riisua runsautta ja kauneutta kuvituksistakin.”

Ekebom alkoi tehdä sarjakuvia 1990-luvun alussa. Hän lähetti niitä tarjolle pienkustanteisiin, mutta toteaa, että niissä oli silloin ”aika uroksinen meininki”. Tilanteeseen vastasi Johanna Rojolan perustama Naarassarjat-lehti, joka julkaisi vain naisten sarjakuvia.

Enää aikoihin naiset eivät ole tarvinneet omaa lehteään. Suomalainen taidesarjakuva on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen tasa-arvoista. Nuorista tekijöistä jo enemmistö on naisia.

Värikkäiden kuvitusten vastapainoksi Ekebom on tosiaan kanavoinut synkkyyttä sarjakuviin.

Kummituslapsi-kirjaa (2013) innoitti artikkeli japanilaisesta metsästä, johon köyhät perheet jättivät aikoinaan kuolemaan lapsia ja vanhuksia, joista eivät pystyneet huolehtimaan. Nykyään sitä suosivat itsemurhan tekijät. Ekebom teki lähtökohdasta sadun aikuisille.

”Toisaalta minulla on tapana etsiä kamalimmistakin asioista esiin edes joku pieni kaunis juttu. Kummituslapsen kuolemanmetsässäkin on kauneutta ja etäännytin siinä pimeyden tosi kauas.”

Kummituslapsen hauraan runollisesta tarinasta löytyykin toivoa. Synkempi on latvialaiselle Kuš-kustantamolle tehty pieni kirjanen Logbook (2015). Siinä pimeys sairastuttaa ensin yhden ja uhkaa levitä muihinkin.

Ekebom kärsii joka vuosi ankarista kaamosoireista. Vaiva on helppo kuvitella Logbookin taustalle ja se on aiheena tekeillä olevassa teoksessa, josta on tulossa sekä kirja että näyttely. Näyttelyissä Ekebom on ennenkin laajentanut kerrontaansa kolmiulotteiseksi.

”En halua puhua keskeneräisestä liikaa, koska toistaiseksi teen sitä vain itselleni. Mutta aikanaan sen näkevät myös muut. Pimeydessä on myös kauneutta. Siksi olen miettinyt, kuinka avaan sen muille ja kuinka synkistä kuvista ihmiset kiinnostuvat.”