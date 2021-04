Pauline von Bonsdorff on sukunsa 17. professori, ja heistä ensimmäinen nainen.

”Eläimet viestivät meille todella paljon. Kyse on siitä, miten paljon kuuntelemme”, sanoo Pauline von Bonsdorff, joka kuvattiin hevosensa Esterin kanssa.­

Kun Pauline von Bonsdorff sai aikoinaan estetiikan väitöskirjansa valmiiksi, hän huomasi havainnoivansa liikaa ympäristöään. Väitöksen aiheena olivat elinympäristöjen viihtyisyyteen ja kauneuteen vaikuttavat tekijät.

”Ajattelin silloin, onko jatkuvasti pulppuava havainnointi ja pohdinta enää normaalia”, von Bonsdorff sanoo.

Toisaalta hän tiesi olevansa oikealla alalla. Olisi pitänyt vain hidastaa vauhtia. Oli von Bonsdorff toki huomannut estetiikkaan liittyvän intohimonsa monesti aiemminkin. Siitä olivat kertoneet jo varhaiset muistot.

”Seisoskelin pienenä verannan rappusilla ja imin itseeni kaikkea ympärilläni olevaa Hyvinkään Ahdenkalliossa, joka oli perheeni toinen koti. 1980-luvun alusta muistan aina, miltä näytti, kun sateisina alkukesinä kurjet jäivät laitumelle oleskelemaan ja lähtivät lentoon usvan keskeltä hakiessani sarvipäitä lypsylle puoli kuuden aikaan.”

Von Bonsdorff teki tohtoriksi valmistuttuaan suurella innolla töitä Helsingin yliopiston estetiikan assistenttina ja viransijaisena professorina, kunnes elämä muuttui. Hän tuli 40-vuotiana äidiksi ja huomasi, ettei vauhti ollut pysynyt kohtuullisena töissä.

”Kun työntelin äitiyslomalla rattaita, ajattelin, että ohhoh, kylläpä maailma näyttää ja tuntuu kiinnostavalta. Olin ollut lähempänä loppuun palamista kuin koskaan.”

Von Bonsdorff sai samoihin aikoihin taidekasvatuksen professuurin Jyväskylän yliopistosta ja tajusi omien kiinnostuksen kohteidensa muuttuneen. Ympäristöestetiikan sijaan hän halusi syventyä etenkin lapsuuden estetiikkaan.

”Kun poikani Johan oli alle 2-vuotias, Göran-isäni katsoi häntä ja sanoi hyvin: ’Muistan täsmälleen, mitä on olla tuonikäinen.’ Vauva oli tuonut minullekin oman lapsuuden hyvin vahvasti mieleen. Se toi kestävän halun ajatella ja tutkia lasten maailmaa.”

Von Bonsdorff huomasi, että lapsuuden estetiikka oli hyvin tutkimaton alue. Kymmenen vuotta sitten hän löysi kuitenkin yhteyden Skotlannin Edinburghin yliopiston lasten psykologian emeritusprofessoriin Colwyn Trevartheniin, joka oli jo pitkään ollut kiinnostunut vauvojen musikaalisuudesta.

”Ymmärsin hänen innostamana, että kaikki taiteet perustuvat liikkeeseen ja jo vauvat kommunikoivat esteettisesti. Vauva ei ole kiinnostunut staattisista asioista, vaan esimerkiksi pienistä melodioista ja eleistä, joiden kautta luodaan suhdetta muihin ja itseen.”

Von Bonsdorff on luonut tutkimuksissaan esteettinen toimijuus -käsitteen, joka pätee vauvoihin ja vanhempiin lapsiin. Varsinkin lasten leikit ovat yleensä taiteen tapaan moniaistisia ja improvisoituja, ja lisäksi yhtei­söllisiä.

”Minusta vauvoja pitäisi lähestyä myös eksistentiaalisesta näkökulmasta miettien, millaista on olla niin pieni. Tiedämme nykyään, että vauvat tunnistavat esimerkiksi äidin äänen, kielen ja hajun. Erot aikuisiin eivät ole niin absoluuttisia kuin aiemmin on ajateltu.”

Suomalaisesta koulujärjestelmästä puuttuu von Bonsdorffin mielestä edelleen kunnon ymmärrys luovuuden merkityksestä. Hänestä liian moni lapsi menettää koulussa motivaationsa oppimiseen ja alkaa kuormittua jossakin koulunkäynnin vaiheessa. ”Säpsähdin, kun australialainen kollega sanoi, että kyllähän melkein kaikki lapset oppivat viimeistään 13-vuotiaana lukemaan joka tapauksessa. Kouluissa ei tarvitsisi olla niin huolissaan oppimisesta. Monella kuitenkin nousee hiukset pystyyn tuollaisesta rentoudesta.”

Von Bonsdorff peräänkuuluttaa väljempää, moninäkökulmaisempaa ja taiteita vahvemmin hyödyntävää suhtautumista oppimiseen. Silloin koulunkäynnissä voisi korostua enemmän ilo.

”Jyväskylän Keski-Palokan ala-asteen erityisopettajalla Aila Marjomäellä oli mielestäni hyvä filosofia. Hän korosti oppilaiden puutteiden sijaan, että kaikki osaavat kirjoittaa, puhua kieliä ja tehdä vaikkapa powerpoint-esityksiä. Joka osaa vähän, osaa.”

Von Bonsdorff on todellinen professorisuku. Valtio-opin professorina työskennelleen isän laskujen mukaan Pauline on suvun 17. professori. Heistä hän on ensimmäinen nainen.

”Halusin nuorempana irti siitä, että minut yhdistettiin sukuuni. Halusin toimia omin avuin. Varmaan siksi hakeuduin suomenruotsalaisten piirien ulkopuolelle. Kun pääsin Helsingin yliopistoon, harmitti, kun moni oletti minun opiskelevan isäni alaa eli valtiotieteitä.”

Vaikka von Bonsdorff päätyi akateemiselle uralle, hän haluaa välillä yliopistopiirien ulkopuolelle. Hän nauttii olostaan ”sydänmaisemissaan” Ahdenkal­liossa.

”Olen siellä melkein joka viikonloppu. Hoidan hevosta ja luon lantaa. Olen usein viisi tuntia päivässä ulkona. Eläimet viestivät meille todella paljon. Kyse on siitä, miten paljon kuuntelemme. Valokuvaaja Per Maning sanoi joskus osuvasti: ’Eläimen ja ihmisen ero on ihmisessä’. Asetamme itse rajoja.”