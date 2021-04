Uutiskuva 2020, Hanna-Kaisa Hämäläinen. Koronaepidemia on räjäyttänyt kysynnän Suomen Punaiselle Ristin leipäjonossa Tampereella. Kassin haki joulukuun toisen päivän iltana 340 ihmistä. Pisimmillään leipäjono on venynyt kilometrin pituiseksi. Leipäjonoja on yritetty purkaa myös Tampereella. On yhteisiä aamiaisia ja lounaita, ruoanlaittoa kimpassa. Kehitteillä on vähävaraisten oma kauppa. Paikka, josta lupalapulla voi valita ruokaa ilmaiseksi, ilman jonotusta. Mutta avunsaajien kirjo on vain laajentunut. Vapaaehtoinen Lea Haataja (vasemmalla), SPR:n Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund, vapaaehtoiset Iina Rajala ja Jukka Järvinen siirtävät ketjussa ruokakasseja SPR:n leipäjonoon.­