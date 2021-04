Riku Siivosen Täydellinen elämä -sarja sisältää poleemisia yhteiskunnallisia keskustelunavauksia.

”Olen kärsinyt mielenterveydellisistä ongelmista.”

Tämä on suunnilleen ensimmäinen lause Riku Siivosen täydellinen elämä -radiosarjassa. Se kuullaan toimittaja Riku Siivosen itsensä suusta. Sieltä kuullaan paljon muutakin henkilökohtaista. Siivonen kertoo esimerkiksi huumeidenkäytöstään ja seksikokemuksistaan.

Elämme julkisten avautumisten kulta-aikaa. Joka viikko joku julkkis avaa niin sanotusti vaatekaappinsa jossain mediassa.

Siivosen radiosarjassa kiinnostavaa on, että nyt ei avaudu haastateltava vaan haastattelija. Se tekee asetelmasta kutkuttavan. Eikä avautuminen ole nyt itsetarkoitus – se on väline.

”Sielumme ja ruumiimme kehittäminen on uusi pyhä. Vain saastainen ja vääräuskoinen jättää kehittämättä niitä, vain hullu ei käy terapiassa saati kuntosalilla”, sarjan esittelyssä todetaan.

Ohjeita tähän tulvii median kaikilta kanavilta. Työpaikat järjestävät työntekijöilleen valmennustilaisuuksia. Yhteiskunta tarjoaa terapiaa.

”Tuottaahan se ahdistusta, tuottaahan”, Siivonen pohtii. Täydellisyyden tavoittelu saattaakin tehdä elämästämme epätäydellisempää. Olemmeko valmentamassa itsemme hengiltä?

Riku Siivonen on monialainen pitkän linjan journalisti. Hän on muun muassa ollut perustamassa narratiivista yhteiskunnallista journalismia julkaisevaa Long Play -verkkolehteä sekä käsikirjoittanut televisioon esimerkiksi ohjelmia Hjalliksen kanssa, Docventures, Loirinuotiolla ja Enbuske, Veitola & Salminen.

Uudessa 13-osaisessa radiosarjassaan hän etsii siis täydellistä elämää – tai oikeastaan armahdusta itselleen ja meille kaikille muillekin epätäydellisille.

Näennäinen omakohtaisuus antaa haastatteluihin potkua ja luo ikään kuin käänteisen luottamuksellisen tunnelman, jossa asiantuntijatkin esiintyvät rennosti.

Avausjakso, kuten monet muutkin sarjan osat, sisältää poleemisia yhteiskunnallisia keskustelunavauksia. Siivonen ja hänen haastattelemansa psykologi Vesa Talvitie muun muassa kysyvät, medikalisoiko psykoterapia tavalliseen elämään liittyviä ongelmia.

Kysymys on hyvin ajankohtainen. Helsingin Sanomat uutisoi vastikään, miten yhteiskunnan tukeman psykoterapian määrä on moninkertaistunut vuosikymmenessä, mutta sinne pääseminen on silti epätasa-arvoista.

Radiokeskustelu sisältää monta avausta ongelman ratkomiseksi.

Riku Siivosen täydellinen elämä, Radio 1 la 3.4. klo 11.00 ja Areena.