Tiukan uskonnollisesti kasvatettu Paul Schrader hyödyntää First Reformed -elokuvassaan onnistuneesti omaa elämänkokemustaan ja esikuviaan

Paul Schrader liittää yhteen Bergmanin elokuvan Talven valoa ja Bressonin Papin päiväkirjan, kuin tutut rukoukset, ja päätyy lopulta puhdistamaan uskonsa.

First Reformed ★★★★

USA 2018

TV5 su 4.4. klo 21.00 (K12)

Yksinäinen pastori Toller (Ethan Hawke) alkaa pitää päiväkirjaa, sanojensa mukaan samoin kuin uskoutuessaan aamuisin Jumalalle ”niinä aikoina kun tämä kuuntelee”. Toller kuitenkin kirjoittaa pimeän aikaan, viskipullo vierellään.

Pastorin vastuulla on vuonna 1801 rakennettu puukirkko, tahrattoman valkoinen First Reformed. Sen nimisiä on Yhdysvalloissa monta.

”Reformed” viittaa uskonpuhdistukseen ja tarkemmin sanottuna kalvinismiin, joka määritti ohjaaja-käsikirjoittaja Paul Schraderin lapsuutta. Perheensä tiukan uskonnollisuuden vuoksi hän näki elämänsä ensimmäisen elokuvan vasta aikuisuuden kynnyksellä.

Silti Schrader päätyi kolmikymppisenä käsikirjoittamaan Martin Scorsesen mestariteoksia Taksikuski (1976) ja Kuin raivo härkä (1980). Myös omalla, epätasaisella ohjaajanurallaan Schrader on onnistunut kuvatessaan piinattua yksilöä, mutta vasta First Reformed toi hänelle ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden, käsikirjoituksesta.

Tollerin saarnaa on saapunut kuuntelemaan vain kourallinen ihmisiä. Yksi heistä on lasta odottava Mary (Amanda Sey­fried), joka pyytää apua ahdistuneelle puolisolleen Michaelille (Philip Ettinger). Läsnä on myös Tolleriin tykästynyt kuoronjohtaja Esther (Victoria Hill).

Mainitut asetelmat on poimittu Ingmar Bergmanin pappisdraamasta Talven valoa (1963). Kun Tollerissa pian ilmenee sairauden merkkejä, tulee yhteydestä Robert Bressonin Papin päiväkirjaan (1951) myös ilmeinen.

Vanhat mestarit olisivat ansainneet tulla mainituksi lopputeksteissä, vaikka heidän juonenkulkujaan onkin modernisoitu: Michaelin ahdistuneisuuden syy on ilmastonmuutos, ja Toller on riippuvainen vauraasta Abundant Life -jättiläiskirkosta.

Sen tapa vastaanottaa lahjoituksia rinnastuu katoliseen kirkkoon anekauppojen aikaan.

Abundant Lifea johtavan pastori Jeffersin rooliin on valittu koomikko Cedric the Entertainer. Näin hahmo sykkii showmiesmäisyyttä, ilman että asiaa tarvitsisi alleviivata, ja muutenkin elokuvan roolitus on älykäs.

Samaa voi sanoa dialogista, jossa kuuluu Schraderin kristillinen tausta. Turhautunut Jeffers esimerkiksi lausuu Tollerille: ”Olet aina Puutarhassa. Edes Jeesus ei ollut aina Puutarhassa.” Siis Getsemanen puutarhassa, missä Jeesus hikoili verta ennen pidättämistään ja ristiinnaulitsemistaan.

Kyseistä tuskaa Hawke ilmentää hyvin, liioittelematta, olipa kyse sitten diplomaattisesta huonolle vitsille naureskelusta, Tollerin ujostelevasta puheesta luonnon tuhoamista vastaan tai syvällisestä uskon kriisistä.

Tuon kriisin kohdalla Schrader lisää jännitystä ja päätyy ottamaan vapauksia, jotka eivät saumatta istu siihenastiseen kalvinistisen karsittuun elokuvakerrontaan.

Irtiotossa hän puhdistaa uskonsa, ilmeisimmin suhteessa kalvinismiin, mutta myös suhteessa Bergmaniin ja Bressoniin.