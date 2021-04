Viikonlopun elokuvat arvioi Kaisu Tervonen.

LAUANTAI 3.4.

Pekka Puupää ★★

(Suomi 1953) Pekka (Esa Pakarinen) ja Pätkä (Masa Niemi) perustavat lastentarhan kaikkien aikojen ensimmäisessä Pekka ja Pätkä -rainassa, joka aloittaa päivän mittaisen kotimaisten elokuvien putken TV2:ssa.

TV2 klo 10.00

Deadpool ★★★(USA 2016) Palkkakovistelija (Ryan Reynolds) kirjaimellisesti menettää kasvonsa mutta palaa supersankariksi pukeutuneena itseironisessa Marvel-elokuvassa. (K16)

Sub klo 21.00

The Mummy Returns ★★(USA 2001) Jatko-osa on periaatteessa sama elokuva kuin kaksi vuotta aiemmin ilmestynyt Muumio. Seikkailijaparin mukana kulkee nyt myös yhteinen lapsi. (K12)

TV5 klo 21.00

Salakuljettaja ★★(USA 2012) Islantilaisohjaaja Baltasar Kormákur teki yhdysvaltalaisversion eurooppalaisjännäristä. Mark Wahlberg puolestaan tekee tutun roolityön rouhean maskuliinisena miesten miehenä. (K16)

Kutonen klo 21.00

Napapiirin sankarit ★★★(Suomi 2010) Kolari–Rovaniemi-akselille sijoittuvassa tie-elokuvassa on puolet Odysseuksen tarumaista retkeä ja puolet Aku Ankan töppäilyä. Jannen (Jussi Vatanen) parisuhdeonni on digiboksin varassa. (K12)

TV2 klo 21.05

Gold ★★(USA 2016) Malminetsijä (Matthew McCounaughey) tavoittelee amerikkalaista unelmaa äkkirikastumisesta ja yrittää sitten selviytyä unelman saavuttamisesta. (K12)

Hero klo 21.30

SUNNUNTAI 4.4.

Erin Brockovich ★★★★(USA 2000) Oscarilla roolistaan palkittu Julia Roberts näyttelee lakitoimiston työntekijää, joka sysää liikkeelle joukkokanteen jättiyritystä vastaan. Steven Soderberghin elokuvassa korostetaan pienten ihmisten ja suurten korvausten tärkeyttä.

Frii klo 16.20

Everybody Wants Some!! ★★★(USA 2016) Richard Linklaterin komedia kertoo texasilaiscollegen baseball-joukkueesta, jonka jäsenet ovat vähintään yhtä kiinnostuneita kannabiksesta ja seksistä kuin urheilusta. (K12)

Hero klo 17.00

Kylmä kosto ★★★(USA 2019) Lumikoneen kuljettaja (Liam Neeson) lähtee tasoittamaan tilejä poikansa kuoltua. Maisemiltaan monotonisen komean jännityselokuvan ohjaaja Hans Petter Moland vastasi myös alkuperäisestä norjalaisversiosta. (K16)

TV2 klo 21.00

Harry Potter ja viisasten kivi ★★★★(Britannia/USA 2001) Jästien parissa kasvanut Harry Potter (Daniel Radcliffe) päätyy Tylypahkan velhokouluun elokuvasarjan ensimmäisessä osassa, jossa päähenkilöt eivät ole vielä angstisia teinejä ja taikuus on vielä hauskaa. (K12)

Sub klo 21.00

Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 2/2 ★★(USA 2015) Tieteisleffasarjan päätösosa ei toimi itsenäisenä elokuvana. Kansannousun keulakuva Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ja hallinto käyvät imagosotaa. (K12)

Liv klo 21.00

Kohti ääretöntä ★★★★(Ruotsi 2019) Asetelmallisista kuvistaan tunnetun Roy Anderssonin viimeisin luomus koostuu jälleen joukosta episodeja, joita kertojaääni tällä kertaa sitoo löyhästi yhteen. Ohjaajan tragikomediallinen ote kallistuu yhä enemmän kohti traagista. (K12)

Teema klo 21.15

Free State of Jones ★★(USA 2016) Yhdysvaltojen sisällissodasta alkava draama kertoo mississippiläisestä kapinaliikkeestä. Historiallista päähenkilöä, kapinajohtaja Newton Knightiä, näyttelee totisesti pälyilevä Matthew McConaughey. (K16)

Hero klo 21.40

Tyhjiö ★★★★(Suomi 2018) Aleksi Salmenperän mustavalkoelokuva kuvaa menestyspaineita rentoon ja komedialliseen sävyyn. Näyttelijä Pihlalle (Laura Birn) sataa roolitarjouksia, kun taas hänen kirjailija-aviomiehensä Eero (Tommi Korpela) ei saa tekstiä aikaan. Parisuhteella menee vielä huonommin kuin kirjailijan uralla. (K12)

TV2 klo 23.45

MAANANTAI 5.4.

Lego elokuva ★★★(USA 2014) Suomeksi puhuttu legoanimaatio saattaa olla maailman kallein lelumainos. Isolla rahalla on saatu pelkkien muovipalasten sijaan vauhtia ja seikkailua. (K7)

Nelonen klo 9.00

Pikku-Matti maailmalla ★★(Suomi 1947) Pikku-Matti (Veli-Matti) karkaa Helsinkiin Edvin Laineen nyyhkydraamassa, jonka parhaita paloja ovat dokumentaariset otokset pienestä ihmisestä isossa kaupungissa. (K7)

TV1 klo 13.15

The Next Three Days ★★(USA 2010) Vaimo (Elizabeth Banks) tuomitaan murhasta vankilaan, josta aviomies (Russell Crowe) aikoo järjestää hänet ulos. Paul Haggisin jännäri tuntuu pitkältä kuin vaimon linnatuomio. (K12)

Sub klo 21.00