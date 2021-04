Plus­mallina työskentelevä Laura Wells on kokoa 42–44 ja toppaa itsensä kuvauksia varten.

Jihan Amer on yksi dokumentissa tavattavista malleista.­

Vuonna 2004 kosmetiikkamerkki Doven mainos loksautti monen leuat. Mainoksessa poseerasi kaikenikäisiä ja -kokoisia naisia alusasuissa. Se oli melko ennennäkemätöntä.

Kehopositiivisuutta korostava liike on kasvanut parissa kymmenessä vuodessa ja synnyttänyt siinä sivussa käsitteen ”plusmalli”, eli muotia koosta 36–38 ylöspäin esittelevät mallit.

Kanadalaisdokumentti A Perfect 14 (2018) kertoo kolmesta muotialan normeja vastaan uivasta plusmallista.

Ohjelman teosta on jo muutama vuosi, mutta sen nostamat teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Vaikka hyvin harva nainen on nollakokoa (alle 32), on nollakoon malli edelleen standardi kuvauksissa ja catwalkilla.

A Perfect 14 -dokumentin keskushenkilöitä ovat plusmallit, kanadalainen Elly Mayday, australialainen Laura Wells ja Hollannissa syntynyt Kerosene Deluxe. He kertovat kokemuksistaan muotibisneksessä ja avaavat yllättävän rehellisesti henkilökohtaista elämäänsä.

Kehopositiivisuusliikkeeseen dokumentti ei pureudu, vaan fokus on kolmen naisen elämän­tarinoissa. Niiden kautta pohditaan laajemmin mallibisnestä, ja naisten kehonkuvaa, jonka ympärillä koettu tyytymättömyys syöttää konsumerismia.

Dokumentin kuvausten aikaan mallinuraansa vasta aloitteleva Elly Mayday kohtaa kuvausten aikana henkilökohtaisen tragedian, ja hänestä tulee, vähän vahingossa, ohjelman keskushenkilö.

Lisäksi ohjelmassa haastatellaan useita muotitoimittajia, malleja ja muotisuunnittelijoita. Materiaalia on vähän liikaakin, ja mallien vanhempien tuominen dokumenttiin tuntuu jo vähän hassulta.

Leikkauspöydällä ohjelmasta olisi voinut vaivatta poistaa puoli tuntia.

Päällimmäiseksi nousee kiista plusmallin käsitteestä. Austra­lian menestyneimmän plusmallin ja ympäristötutkija Laura Wellsin mielestä termi halventaa naisia, koska yleisimmin 40–44 koon plusmallit eivät edusta paljon kookkaampaa pluskoon yhteisöä.

Moneen suuntaan kurkottavan dokumentin kiinnostavinta ainesta ovatkin mallien sisäpiiritarinat bisneksestä. Selviää, ettei plusmallikaan ole aina riittävän iso. Wells kertoo, että plusmallit toppaavat esimerkiksi vatsansa ja lantionsa isoja kokoja myyvien ketjujen katalogeihin, jotta he näyttäisivät paria kokoa isommilta.

”Vaatteet eivät myyneet, kun ne kuvattiin oikeankokoisen mallin päällä”, Wells sanoo.

A Perfect 14, TV2 klo 21.00 ja Yle Areena.