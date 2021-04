Myös moni muu tähti on viime aikoina lyönyt rahoiksi vastaavilla sopimuksilla.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Paul Simon on myynyt kaikkien kappaleidensa oikeudet Sony Music Publishing -kustantamolle, kertoo muun muassa BBC.

Kaupassa on mukana Simon & Garfunkelin kappaleita kuudelta vuosikymmeneltä, muun muassa hitit Bridge Over Troubled Water ja Mrs Robinson sekä Paul Simonin soolotuotantoon lukeutuvat kappaleet, muun muassa You Can Call Me Al ja 50 Ways To Leave Your Lover. Kauppasummaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Simon sanoi olevansa ”mielissään” siitä, että Sony huolehtii hänen kappaleistaan tulevina vuosikymmeninä. Rob Stringer Sonylta puolestaan kertoi olevansa etuoikeutettu, kun Simon luottaa hänen yhtiönsä huolehtivan tuotannostaan.

Paul Simon (oik.) ja Art Garfunkel esiintyivät New Yorkissa vuonna 2009.­

Paul Simon on viimeisin legendaarinen muusikko, joka on luovuttanut julkaisuoikeutensa jollekin musiikkijätille. Bob Dylan myi yli 600 kappaleensa oikeudet Sonyn kilpailijalle Universal Musicille viime vuonna lähes 340 miljoonalla eurolla. Neil Young taas myi puolet tuotannostaan Hipgnosis Songs Fundille tammikuussa noin 127 miljoonalla eurolla.

Yrityksille kaupat ovat tärkeitä, sillä ne nettoavat tekijänoikeusmaksuja, kun antavat hankkimansa kappaleet käyttöön elokuvissa, mainoksissa tai erilaisille tuotemerkeille.

Myös Debbie Harry, Barry Manilow, Shakira ja Stevie Nicks ovat tehneet samanlaisia sopimuksia.

Helsingin Sanomille muutama viikko sitten antamassaan haastattelussa Hipgnosisin perustaja, liikemies Merck Mercuriadis sanoi, että keski-ikäisten tai iäkkäiden lauluntekijöiden intoa myydä kappaleidensa oikeuksia voi selittää se, että he tienaavat mieluummin vaikkapa 15 vuoden keskimääräistä kustannuspottiaan vastaavan summan kerralla, kuin ottavat riskin siitä, että tuotannon suosio ei säilykään.

Paul Simon aloitti uransa 1950-luvun lopulla folklaulajana yhdessä lapsuudenystävänsä Art Garfunkelin kanssa. Duo tuli 1960-luvulla tunnetuksi monista hiteistään, kuten esimerkiksi lauluista The Sound of Silence ja The Boxer.

Kun yhtye hajosi, Simon lähti soolouralle, joka jatkuu edelleen – tosin vuonna 2018 Simon ilmoitti jäävänsä eläkkeelle kiertueiden tekemisestä. Sukupolvensa arvostetuimpiin lauluntekijöihin kuuluva Simon on palkittu 16 kertaa Grammyllä.