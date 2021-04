Ansioitunut kirjeenvaihtaja panee vahvan toivon kansalaisiin, ihmishyvyyteen ja muutoksen väistämättömyyteen.

Tietokirja

Anna-Lena Laurén: Samettidiktatuuri. Vastarintaa ja myötäilijöitä nyky-Venäjällä (Sammetsdiktaturen). Suom. Kaisa Sivenius. Teos & Förlaget. 200 s.

Venäjän-kirjeenvaihtajista Anna-Lena Laurén (s. 1976) on moni­alaisimpia ja analyytti­simpia – samoin kuin runsaimmin palkittuja. Toistakymmentä vuotta hän on paitsi kauhonut päivittäismedian virtaa ja laatinut kolumneja, myös pudotellut Venäjä-kirjoja harva se vuosi. Niitä on kertynyt puolentusinaa.

Uusin teos on Samettidiktatuuri, särmikkäin kuvauksin varustettu luotaus nyky-Venäjään. Kuten aiemminkin, Laurén hallitsee osuvien yksityiskohtien ja pidempien historiakaarien kombinaation.

Valmismateriaalia piisaisi loputtomiin sadoista artikkeleista haastatteluineen, mutta minkään sortin kierrätykseen ei ole sorruttu. Journalistin kokemus ja maatuntemus antavat toki hänen tulkinnoilleen varteenotettavan perustan.

Alalukujen nimet kuvaavat oivasti sisältöä: Asioita joista ei puhuta, Eroon tsaarista, Njet, Suhde totuuteen, Rautanyrkki samettihansikkaassa… Laurén ruotii venäläisten suhdetta valtaan, propagandaan ja historiaan, korruptiota, kansan arkea ja ympäristöhuolia, puheen ja kielen kommervenkkeja. Teemat limittyvät luontevasti.

Putinin valtaklikistä on terävää huomiointia. Tervetullutta (harvemmin lausuttua) on rinnastaa Venäjän ja Kiinan vissejä strategiaeroja. ”Kreml jylisee ja kalistelee, uhkaa ja painostaa. Naapurimaihin hyökätään. - -. Touhu jättää taakseen rivin puolivalmiita toimia esimerkiksi Itä-Ukrainassa, Pohjois-Ossetiassa ja Transnistriassa”, Laurén kirjoittaa.

”Venäjän töytäillessä kuin norsu porsliinikaupassa Kiina kasvattaa vaikutusvaltaansa ostamalla köyhistä maista satamia ja sähköverkkoja ja rakentamalla vastineeksi infrastruktuuria, voimaloita ja teitä. Näin se sitouttaa maat Kiinaan.”

Venäjä häiriköi ja tarttuu aseisiin, Kiina antaa rahan puhua.

Länttä syövyttävä populismi ei idässä hätkähdytä. Venäjällä valheen jäljet ovat pitkät, ja lähtöoletus kaikkien valehtelevaisuudesta ikivanhaa perua – niin tsaarien, pajarien kuin rahvaan parissa. Siellä kysymys asettuu, että kuka bluffaa parhaiten. Dobra, nyt tämä ollaan ymmärtämässä lännessäkin…

Venäläisten alemmuus ja ylemmyys länttä kohtaan on tunnettua; uhri- ja uhomieli vaihtelevat. Laurén valaisee tätä kansallista asennetta sävykkäin tapauksin.

Aleksei Navalnyista kirjoittaessaan Laurén nostaa hänen vastapuolekseen putinilaisen tähtipropagandistin, RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonjanin. Vaikka hän erinomaisesti puntaroikin näiden kahden eroavaisuuksia, mielestäni Simonjan on väärä vertailukohta. Täytyisi tietysti rinnastaa päämieheen, itse Vladimir Putiniin, jota Navalnyi monin tavoin kyseenalaistaa ja horjuttaa.

Syvästi huolestuttavat tiedot Navalnyin vankilaoloista eivät ole ehtineet kirjaan.

Kansa protestoi kaduilla korruption, vaalivilpin ja yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden suututtamana, Laurén tulkitsee – ja nämä syyt ovat realisoituneet täysin mitoin.

Näkymä siihen, miten korruptio läpäisee ja myrkyttää koko yhteiskunnan, on lohduton ja tosi. Korruption ydintä on lahjontatapa, ”otkat”, jossa kunkin portaan virkamies saa oman siivunsa. Siksi korruptio pysyy.

Inhimillisimmillään teos on Juri Dmitrijev -luvussa. Karjalan uhritutkija Dmitrijev (s. 1956) sai viime vuonna lyijynraskaan linnatuomion, tekaistuin syin, ja hänen terveytensä voi luhistua pian. Se, että Stalinin teloitusuhrien selvittely on liian arkaluontoisena rangaistavaa, osoittaa millaisten pikkustalinien kanssa Venäjällä joutuu vastakkain.

Minkä näköisen jälkikuvan kirja jättää?

Yllättävän valoisan – sikäli, että Laurén panee vahvan toivon kansalaisiin, ihmishyvyyteen ja muutoksen väistämättömyyteen. Ja olkoon se hänen oikeutensa.

Lopuksi nimestä. Samettidiktatuurin käsite ei enää riitä kattamaan järjestelmän olemusta. Ajatus, että sametilla pehmustettu teräsnyrkki jotenkin luonnehtisi systeemiä, ei ollenkaan vastaa yhteiskunnan suuntaa viime vuosina.

Venäläisillä ei ole turvaa viranomaisten mielivallalta. Heiltä puuttuu demokratia, puuttuvat omaisuuden suoja, oikeusvarmuus, vaalivapaus, sanan- ja ilmaisunvapaus, joten missä kohdin he sen samettisen kosketuksen tuntisivat?

Kyllä se Venäjällä on teräs, joka nyt karaistuu. Jälleen kerran.