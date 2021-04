Main ContentPlaceholder

Harva on käynyt Ruskeasuon Galleria Livessä, vaikka sen ohjelma on ollut pitkään korkeatasoinen – Nyt näyttelyssä Eeva Peuran ihmeellinen maailma

Eeva Peuran näyttely Rakkaus vie meitä moniin paikkoihin on esillä Galleria Livessä, joka on toiminut Invalidisäätiön tiloissa ja kahvilassa Ruskeasuolla jo vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi gallerian yhteistyökumppanin, Ravintola Salven tiloihin on sijoitettu yksi teos.

Eeva Peura: Jazz Music (2020).­

Nykytaide Eeva Peura: Rakkaus vie meitä moniin paikkoihin 9.4.2021 saakka Galleria Livessä (Tenholantie 10 B). Vierailuaika varataan sähköpostitse sirpa.viljanen@inlive.fi. Taikuri seisoo lavalla silinterihattu päässään ja saha kädessään, naishahmo makaa laatikossa ja vihreäpyrstöiset merenneidot leijuvat taustalla. Toisaalla mustekalapäinen orkesteri soittaa jazzia. Eeva Peuran maalaukset hurmaavat mielikuvituksellisuudellaan mutta myös materiaalisuudellaan ja ilmaisuvoimallaan. Hänen siveltimenvetonsa voivat olla kevyitä, huolettomia ja tarkkoja. Useimmiten öljyväri on kuitenkin paksua massaa, jonka ansiosta maalaus muuttuu kolmiulotteiseksi. Sen reliefimäistä, röpelöistä pintaa tekisi mieli koskettaa, kuljettaa sormenpäitä siveltimenliikkeiden mukaan ja melkein luiskahtaa maalimassan muodostamiin syviin uriin – upota maalaukseen ehkä kokonaan. Peuran näyttely Rakkaus vie meitä moniin paikkoihin on esillä Galleria Livessä (entinen Galleria Orton), joka on toiminut Invalidisäätiön tiloissa ja kahvilassa Ruskeasuolla jo vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi gallerian yhteistyökumppanin, Ravintola Salven tiloihin on sijoitettu yksi teos. Eeva Peura: Rakkaus vie meitä moniin paikkoihin, 2021, öljyväri kankaalle.­ Tilat eivät ole helpoin ympäristö taidenäyttelyille, mutta gallerian näyttelyohjelmisto on ollut kiinnostava ja korkeatasoinen. Kriitikko Otso Kantokorven jälkeen gallerian kuraattorina on toiminut viime vuodet taiteilija Pauliina Turakka Purhonen, ja tämän vuoden alusta yhdessä Aura Hakurin kanssa. Peuran näyttelyssä on esillä öljyvärimaalausten lisäksi vesivärillä ja sekatekniikalla paperille toteutettuja teoksia. Yhteistä niille kaikille on tiheä ja vangitseva tunnelma. Öisissä puutarhoissa ja maisemissa eläinten silmät kiiluvat punaisina ja vaaleat, suuret huvilat hohtavat aavemaisina. Peuran ilmaisu on rujoa ja kaunista. Yksityiskohdat ovat harkittuja, samoin sävyt ja sommitelmat. Eeva Peura: Punaiset ketut, 2021, öljyväri kankaalle.­ Maalauksessa Punaiset ketut ketut ovat kerääntyneet kuin salaiseen kokoontumiseen suihkulähteen ympärille. Niiden pitkät hännät ovat orgaanisesti kiemurtelevia maalikerroksia, turkkien punaoranssit sävyt korostuvat keskellä vehreyttä. Teoksessa Honey toisiaan syleilevät alaston naishahmo ja lumileopardi. Naishahmon nännien väri ja kissaeläimen kieli toistavat herkullisesti samoja sävyjä. Peuran teokset tarjoavat runsaasti erilaisia viittauksia. Niissä seikkailevat lukuisat kissaeläimet tuovat mieleen Leena Luostarisen tuotannon. Eeva Peura: Planetarium.­ Maalauksessa Planetarium ihmishahmo istuu tutunnäköisessä seeprakuosisessa nojatuolissa mehiläispesän muotoisen valaisimen alla. Huoneen seinissä erottuvat pyöreät planeetat, ikkunasta näkyy kuu ja hahmon kädessä palaa tulenliekki. Suorin viittaus löytyy kuitenkin maalauksesta, jossa oksilla istuvia lintuja ympäröivät kellot ja pimeydestä vaanivat silmät. Teoksen nimi on Kiurut ja kellot (Birger Kaipiaiselle).