Villa Skeppet on kuin mini-Villa Mairea – uusi Alvar Aalto -kohde avautuu heti kun koronarajoitukset hellittävät.

Tammisaari

Moni arkkitehtuurin ystävä tunnistaa ilmiön: kun on nähnyt yhden Alvar Aallon suunnitteleman rakennuksen, haluaa niitä nähdä lisää. Kohteita on amatöörinkin kiehtovaa vertailla. Samat teemat toistuvat, kuten vaikka viuhkamainen katto. Tässä kohteessa klinkkerilattia on kuitenkin punertava ja tuolla ruskea. Entä onko keittiö suunniteltu palvelusväen vai emännän käyttöön?

Kun koronarajoitukset hellittävät, Aalto-bongarit pääsevät varaamaan kierroksen uuteen kohteeseen, sillä Villa Skeppet Tammisaaressa avaa ovensa yleisölle.

Schildtien kotona oli paljon merkkejä isäntäparin Kreikka-innostuksesta. Sisustuksen suunnittelussa heitä auttoi Artekin sisustussuunnittelija Sinikka Killinen.­

Muutamat innokkaimmat pääsivät testikierrokselle Villa Skeppetiin kesällä 2018. Sen jälkeen rakennus on huolellisesti restauroitu. Joulukuussa ovet oli tarkoitus avata pysyvämmin, mutta pandemia siirsi avajaisia.

Villa Skeppet on taidehistorioitsija, kosmopoliittikirjailija Göran Schildtin ja hänen vaimonsa Christinen koti, joka valmistui vuonna 1970. Se on siis Aallon myöhäisempää tuotantoa – Aalto kuoli vuonna 1976 – ja pienin koti, jonka Aalto suunnitteli. Sen verrokkeja ovat Villa Mairea Noormarkussa, Maison Louis Carré Pariisin lähettyvillä sekä Aallon omat kodit.

Christine ja Göran Schildt kuvattiin Villa Skeppetin takapihalle rakennetun lummelammen äärellä.­

Skeppetissä on kuitenkin aivan omat mausteensa. Sen merihenkisyys on ilmeistä jo nimestä, ja jos Aallon arkkitehtoninen ihanne oli italialainen, Villa Skeppetissä se törmää isäntäperheen Kreikka-vaikutteisiin.

Schildt oli nimittäin päättänyt jo parikymppisenä ystävänsä Georg von Wrightin kanssa kesällä 1937 Etelä-Euroopassa matkustaessaan, että he ”ryhtyvät kreikkalaisiksi”. Taustalla vaikutti ajatus siitä, että klassinen kulttuuri synnytti jotain niin suurta, että nuoren miehen kannatti pyrkiä kaikin keinoin sitä kohden vielä modernissa ajassakin. (Uuteen ”kreikkalaiseen” elämään kuului se, etteivät he joisi viiniä vahvempia juomia eivätkä enää lukisi sanomalehtiä.)

Tämä ihanne kuljetti Schildtiä ympäri Välimerta koko loppuelämänsä Daphne-purjealuksella, jonka pienoismalli löytyy Schildtin kirjoilla vuoratusta työhuoneesta. Matkoilta syntyneitä kirjoja luettiin ahkerasti 1950-luvulta lähtien sekä Suomessa että Ruotsissa. Niistä Schildt parhaiten tunnetaankin, seikkaperäisen, postuumin Aalto-elämäkerran ohella.

Göran Schildtin työhuoneessa on pienoismalli Daphne-aluksesta, jolla tehdyillä matkoilla oli valtava vaikutus Schildtien elämään.­

Todistusaineistoa Daphnen retkistä löytyy joka puolelta Villa Skeppetiä. Veneensä kannelta Schildt bongasi esimerkiksi merenpohjassa levä- ja simpukkametsän keskellä maanneen amforan, joka nostettiin pintaan ja tuotiin lopulta Tammisaareen, samoin kuin monet muut veistosfragmentit jotka koristavat taloa siellä täällä. Villa Skeppetin eteisessä Christine ja Göran Schildtin säätiön toiminnanjohtaja Jennifer Dahlbäck hivuttaa veitsellä veistostorson alta Schildtin kirjoittaman lappusen: Kyseessä on voiton jumalatar Nike, ja se löytyi ojasta Daphnen Niilin-matkalla.

Nykyään muinaisesineiden merestä onkimista ja maastaviemistä ei todennäköisesti katsottaisi hyvällä. Schildtin tuoreessa elämäkerrassa Henrik Knif kirjoittaa, että paikalliset viranomaiset katsoivat jo aikoinaan toiseen suuntaan, kun suomalainen antiikkifani lastasi veneeseensä pylväänkatkelmia, kapiteeleja ja mosaiikkien palasia.

Aalto ja Schildt tutustuivat 1950-luvulla, mutta se ei ollut ystävyyttä ensisilmäyksellä. Schildt ei erityisemmin pitänyt Aallosta, vaan piti tätä kerskailevana ja viinaanmenevänä, Dahlbäck kertoo. Kun Schildtin ystävä, italialainen taiteilija Roberto Sambonet halusi tavata suuren suomalaisarkkitehdin, Schildt otti asian hoitaakseen pitkin hampain.

Tapaaminen muutti Schildtin asenteen.

”Tästä päivästä lähtien olen ollut tästä iloisesta seuramiehestä, kekseliäästä taiteilijasta ja viisaasta humanistista huokuvan taian vallassa”, Schildt muotoili.

Ystävyys johti siihen, että Aalto tarjoutui piirtämään Schildteille talon. Sen voisi kuvitella olevan monelle unelmien tarjous. Rakennusprojektista tuli kuitenkin hankala: Arkkitehti valitti esimerkiksi siitä, ettei tontti vietä riittävästi. Tilaaja harmitteli puolestaan siitä, ettei Aalto piirtänyt taloon suoria kulmia tai standardimittoja, joten niin komerot, ikkunalaudat, ovet kuin portaatkin piti teettää tilaustyönä. Lisäksi Aalto muutti usein mieltään, puratti jo rakennettua ja rakennutti uudelleen.

Rakentaminen tuli siis kalliiksi, mutta piirustukset olivat edulliset. Viimeistään lähtiessään Villa Skeppetistä kävijä huomaa eteisen hattuhyllyllä miesten lierihatun. Aalto oli pyytänyt Schildtiltä maksuksi talosta borsalinoa, ”sinä kun käyt niin usein Italiassa”. Schildtit olivat ostaneet niitä Milanosta kaksi. Yhden Aalto otti, toisen hän jätti.

Schildtin borsalino-hattu.­

Göran Schildt kuoli vuonna 2009, ja Christine Schildt asuu nykyään suurimman osan vuodesta Kreikassa. Tammisaaren-kodin hän on luovuttanut arkkitehtuurin ystäville, ja asuu Suomessa käydessään pienessä asunnossa toisaalla.

Schildt-elämäkerturi Knifin mukaan sille on syynsä: Christine Schildt koki, että taloa oli vaikea tuntea koskaan kunnolla omakseen. ”Se on Alvar Aallon syytä”, hän on sanonut. Se on arkkitehtuurikohteessa elämisen kirous: kodissaan ei koskaan saa olla täysin rauhassa, ja elämisen jälkiä joutuu varomaan.

Talon ovikellossa on tekstinä on Göran Schildtin käyntikortti, johon on käsin lisätty Christine.­

Nyt Villa Skeppet – vaikka restauroitu ja hyväkuntoinen – on eräänlainen viesti menneisyydestä arkkitehtuurin ystäville.

Kuvaillessaan Daphnen purjehdusta Libyan rannikolla kirjassaan Kultainen talja (1965), Göran Schildt saapuu foinikialaisten perustaman muinaisen Leptis Magnan raunioille:

”Omasta puolestani minun on sanottava, että rakkauteni raunioihin liittyy vähemmän katoavaisuuden ajatukseen kuin jatkuvaisuuteen, siihen ihmeeseen, että menneisyys yhä edelleen jossain mielessä elää.”

Olohuone on puoli kerrosta maanpinnan yläpuolella. Sinne johtavien portaiden luona seisoo Christine ja Göran Schildtin säätiön toiminnanjohtaja Jennifer Dahlbäck, joka pitää nykyään huolta Villa Skeppetistä.­