Ajankohtaiset keskustelut sukupuolisuudesta polttavat J. Pekka Mäkelän näppejä kuin kuuma pottu – ja jäävät sellaisiksi.

Romaani

J. Pekka Mäkelä: Pahasilmä. Like. 360 s.

Reaalifantasia on nimitys, joka pulpahti kymmenisen vuotta sitten kuvaamaan kotimaista spekulatiivista fiktiota lajeja kumartelemattomana kirjallisuutena. Se näyttää olevan J. Pekka Mäkelän Pahasilmän tyylilaji.

Se on ihmissuhderomaani, jossa on fantastinen elementti. Ja se on historiallinen romaani, jonka keskiössä on 1990-luvulla käytössä ollut reaaliaikainen nettiviestintäväline Portacom. Näiden lomiin kirjoittautuu kevyesti antropologi Mary Douglasia sekä #metoo-liikehdinnän valtavirtaistamia naisten häirintäkokemuksia.

Kuvaus 1990-luvun Helsingistä on viehättävää, mutta siihen kirjan veto loppuukin. Teoksen kaksi kertojaa ovat samankuuloisesti jaaritteleva aviopari Jukka ja Milja-Liisa. Kirja huojuu satunnaisen ajankuvan ja juonenkuljetuksen välillä. Henkilöhahmoja on liikaa.

Lupsakka ja runsassanainen tyyli korostaa kertojan tavis­statusta. Kirjaa rytmittävät Portacom-viestit, mutta niissä puhuu samankaltainen ääni kuin muussakin kerronnassa.

Romaanin keskushenkilö, Anne Isola, tekee väitöskirjaa molekyylibiologiasta. Hänellä ei ole kertojuutta lainkaan, mutta taikavoimia kylläkin. Hän ei hallitse niitä, vaan manaa silkan suuttumuksen voimalla hirveitä onnettomuuksia törkeästi käyttäytyville miehille: ”Siltä yhdeltä persläveltä siellä terassilla katkesi käsi ja Arto Laineen nahka rupes tummumaan ja se yksi Bulevardin runkkari muuttui rotaksi”.

Myös kertoja Jukkaan iskee taika, kun Anne muuttaa hänet vahingossa naiseksi.

Yllättävästä muutoksesta ei seuraa juuri mitään. En ymmärrä, mitä romaani väliaikaisella transsukupuolisella hahmollaan tekee. Jukka/Jutta etääntyy noita-Annesta, ja mallailee uimapukuja ja alusvaatteita. Hän vihaa uutta vartaloaan, joka ei ainakaan kaunistu: ”Varmaankin kyllä rupeaisin rupsahtamaan entistäkin rumemmaksi”.

Tätä sisäistä monologia lukiessa tekee mieli kiljua. Jukasta ei tule niinkään naista, vaan sisäistetyn naisvihan irvikuva.

Anne on Douglasin teorioiden mukainen anomalia, poikkeama, joka hakee asemaansa maailmassa. Sääli kuitenkin on, etteivät Douglasin teoriat magiasta, noituudesta ja rituaaleista löydä hahmoaan romaanista. Ne jäävät Jukan monologeiksi, kerronnan vieressä kulkevaksi teoriaraidaksi.

Ajankohtaiset keskustelut sukupuolisuudesta polttavat Pahasilmän näppejä kuin kuuma pottu ja sellaisiksi jäävät. Teos päätyy saarnaamaan Annen sisarfeminististä asennetta vastaan, ja samalla se paljastaa jälleen uuden vaihteen itsestään: kaikkien näiden sivujen jälkeen se tahtookin puhua vielä etiikasta.

Mäkelän edellinen romaani, 1930-luvun Kiinaan sijoittuva Hunan (2018), oli Finlandia-ehdokkaana. Sen keskeinen ansio on tarkkuus suhteessa aikaan ja lähteisiin, ja siihen verrattuna Pahasilmä on epämääräinen.

Reaalifantasiaan kai kytkeytyy romaanin idea ottaa hahmoista kiinni jossain kaupan, uimahallin ja chat-ryhmän välillä ja tuoda selittämätön heidän elämäänsä. Noituus ei kuitenkaan tule osaksi yhteisöä, vaan uppoaa salaisuudeksi. Groteski, poikkeava, epätyypillinen täytyy hallita ja kätkeä.