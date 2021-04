Johanna Nuutisen tinkimätön työ on synnyttänyt kestävän teoksen: Opiassa on mieltä ja katsetta nyrjäyttävää voimaa

Koreografi Johanna Nuutisen Opia on aisteihin keskittyvän teossarjan ensimmäinen osa.

Nykytanssi

Opia of the eye. Johanna Nuutinen +CO, Zodiak. Ohjaus, koreografia ja teksti: Johanna Nuutinen, tila- ja valosuunnittelu Joonas Tikkanen, äänisuunnittelu ja musiikki Tuomas Norvio, pukusuunnittelu Erika Turunen, dramaturgia Jarkko Lehmus, esitystallenteen ohjaus ja leikkaus Thomas Freundlich. Tanssi Jenna Broas, Mia Jaatinen. Esitys on nähtävillä 15.4. saakka Tiketti Streamin kautta.

Tanssija-koreografi Johanna Nuutinen on kerännyt ympärilleen näkemyksellisen joukon äänen, valon, tilan, videon ja tanssin osaajia. Johanna Nuutinen + CO aikoo kolmessa seuraavassa teoksessaan keskittyä eri aisteihin. Teossarjan ensimmäinen osa, Opia, keskittyy katseeseen.

Kolmiosainen Opia on eräänlainen triptyykki. Alun valkoinen näyttämö huokuu aasialaista tyyneyttä ja Mia Jaatisen tanssi tietynlaista tunteista puhdistunutta, mutta äärimmilleen kuuntelemaan virittynyttä, haavoittuvaa liikettä. Venyvät kyljet ja kädet ovat kuin herkät siveltimet, jotka tuovat viestejä maailmasta, jota emme voi nähdä. Erika Turusen kerrokselliset puvut antavat mahdollisuuden kätkeä liikettä katseelta.

Toinen osa tarjoilee scifivaikutteisen, strobovalojen myötä vain palasia sieltä täältä tarjoilevan esityksen, jossa mustassa puvussa esiintyvässä Jenna Broasissa on sisäänpäin kääntynyttä energiaa. Kummankin soolon visuaalisuus yhdistää urbaania miljöötä johonkin arkaaiseen. Butotanssi liittyy suomalaiseen kaupunkiluontoon ja surrealistiseen elokuvaan.

Kolmas osa, duetto, hyödyntää ennen muuta varjoja ja perspektiiviharhoja sekä suuria väripintoja. Alun haavoittuvaisuus on herkkää, seuraavassa osassa taas häiritsevää, ikään kuin vaativaa. Kolmannessa esiintyjät katsovat toisiaan, mittailevat, mittelevät.

Tuomas Norvion äänet ovat vahvimmillaan juuri duetossa, jossa ne pulpauttavat esiin katseen valtaa ja mahdollisuuksia. Joonas Tikkasen suunnittelema valon ja pimeyden liitto muistuttaa jonkin verran WAUHAUSIN tai Minna Tiikkaisen kompromissittomia kokeiluja.

Valosta tulee teoksen orkestroija. Teoksen teksti vihjailee koko ajan esiintyjien sisäisistä fyysisistä ja psyykkisistä olotiloista, jotka eivät näy.

Thomas Freundlichin pitkä kokemus tanssielokuvien tekijänä näkyy teostaltioinnissa. Hän nappaa yksityiskohtia, joihin katsoja voi kiinnittyä, mutta video ei päsmäröi yleisön kokemusta.

Nuutisen työskentelyssä tanssielokuvalla sekä neurotieteellä on aina ollut tärkeä osansa. Nuutinen on aiemmin sanonut olevansa kiinnostunut liikkeen sijaan fyysisestä mielikuvituksesta. Opiaa katsoessa tähän väitteeseen on helppo yhtyä. Tinkimätön työ taiteen, tieteen ja sosiaalisten tunteiden leikkauspisteessä on synnyttänyt kestävän teoksen.

Opiassa on viimeistelyn ja tarkkuuden myötä suorastaan mieltä ja katsetta nyrjäyttävää voimaa.