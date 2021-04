Pandemia rikkoi myös muotimaailman, ja moni suunnittelijalahjakkuus kyllästyi tekemään töitä yksiössä Lontoossa, Pariisissa tai Milanossa. Heitä pitäisi osata nyt hyödyntää, sanoo Aalto-yliopiston muotisuunnittelun professori.

Vuosien ajan joka kevät, yleensä Aalto-yliopiston muotinäytöksen tai Hyèresin muotikilpailun aikaan, on käyty sama keskustelu: tässä kasvatetaan nuoria kykyjä, joista Pariisin ja Milanon muotitalot ovat kiinnostuneita. Sinne he sitten katoavat, kun Suomessa ei ole muodin alan työpaikkoja. Joten miksi heitä edes koulutetaan, muiden tarpeisiin?

Aallossa vaatesuunnittelun opetusta oli kehitetty systemaattisesti vuosituhannen alusta, ja viime vuosikymmenellä se alkoi kantaa hedelmää.

Kykyjenetsijät käänsivät katseensa tänne pohjoiseen, ja Suomesta muodostui luovuuden lähde maailman muotiteollisuudelle.

”Näyttää siltä kuin tällä hetkellä joka ikisessä muotitalossa olisi joku suomalainen työntekijä”, sanoi muotisuunnittelija Heikki Salonen Voguelle vuonna 2019.

Suomalaisia oli töissä erilaisilla pesteillä ainakin Louis Vuittonilla, Givenchyllä, Célinellä, Saint Laurentilla, Balenciagalla, MM6:lla ja Alexander McQueenilla. Kuka oli missäkin, sitä ei saanut lehteen painaa, sillä työn luonteeseen kuului vaitiolosopimus.

Sitten iski koronaviruspandemia.

”Korona sekoitti tosi pahasti pakan”, sanoo Aalto-yliopiston muodin professori Pirjo Hirvonen.

Ihmiset ympäri maailman tyytyivät etätöihin verkkareissaan, ja moni muotitalo pani voimaan tiukan kulukurin. Nuoret suunnittelijat istuivat pikkuruisissa pariisilaisyksiöissään ja tekivät tietokoneen välityksellä mitä pystyivät. Osan työt loppuivat.

Talvella tapahtui pientä piristymistä, ja Aallosta kyseltiin taas harjoittelijoita, jopa rekrytointimielessä, Hirvonen kertoo.

Muotimaailma on murroksessa. Sen pitää ottaa kantaa niin ekokriisiin kuin monella muullakin tavalla muuttuvaan maailmaan, kuten identiteetti- ja rasismikysymyksiin.

”Selvästi luovat kyvyt ovat kovassa kysynnässä. Muotitalot pyrkivät kovasti synnyttämään jotain uutta ja merkityksellistä ja näkemään asioita eri tavalla”, Hirvonen sanoo.

Mutta eivät kaikki Aallosta valmistuneet suunnittelijat halua asua ikuisesti postimerkinkokoisessa pariisilaisasunnossa ja tehdä töitä kellon ympäri.

Ensimmäisen kerran Pirjo Hirvonen kertoo huomanneensa paluumuuttoilmiön silloin, kun brexit-keskustelu kuumentui. Suomessa elämänlaatu on parempi.

”Minultakin on kyselty, miksi me koulutamme muotisuunnittelijoita, kun he menevät vain maailmalle”, Hirvonen sanoo. ”Olen sanonut, että hyvä että menevät, koska he oppivat siellä sellaista, mitä ei voi koskaan oppia Suomessa.”

Moni on nyt hakenut oppinsa ulkomailta ja palannut Suomeen.

Moni elättää nyt itsensä tekemällä yhteistyömallistoja erilaisten firmojen kanssa, vaikka haaveissa siintää oma merkki.

Siitä yksi esimerkki on muun muassa Vallilan kanssa yhteistyömalliston tehnyt vuoden nuori suunnittelija Ervin Latimer. Latimer työskenteli pitkiä viikkoja Italiassa kovassa nosteessa olevalla Alyx-muotimerkillä.

Ervin Latimer­

”Koin, että oli aika ottaa yhteys kotimaahan, perheeseen ja ystäviin, ja antaa itselleni mahdollisuus innostua luovasta työstä uudelleen, omilla ehdoillani”, Latimer sanoo.

Aallosta valmistunut ja Hyèresin muotikilpailussa kunniamaininnan saanut Maria Korkeila kehittelee hänkin omaa vaatemerkkiään. Sen sivussa hän on tehnyt yhteistyötä Fiskarsin kanssa puutarhanhoitovaatteiden parissa. Projekti on noteerattu The New York Timesiä myöten.

Maria Korkeila teki Fiskarsin pyynnöstä puutarhanhoidosta tyylikästä.­

Paluulle Ranskasta ja Italiasta oli montakin syytä, Korkeila sanoo.

”Tulin osin koronan takia, osin henkilökohtaisista syistä ja osin siksi, että täällä on paremmat resurssit ja turvaverkostot itsenäistä työskentelyä ajatellen.”

Muotisuunnittelijat Rolf Ekroth ja Maria Korkeila.­

Omaa merkkiään Helsingistä käsin pyörittää Hyères-finalisti Rolf Ekroth.

Myös sukupolvea vanhemmat ja etabloituneemmat suunnittelijat ovat siirtäneet kotinsa maailmalta Suomeen.

Muun muassa Heikki Salonen siirsi kotinsa takaisin Suomeen ainakin toistaiseksi. Hän tekee täältä käsin etätöitä Maison Margielan MM6-merkin luovana johtajana ja pyörittää myös omaa Vyner Articles -merkkiään. Pariisissa täytyy kuitenkin olla välillä myös fyysisesti, ja hän kertookin matkustavansa säännöllisesti ”karanteenista karanteeniin”.

Sasu Kauppi­

Kanye Westin Yeezy-merkille suunnitellut Sasu Kauppi palasi Los Angelesista jo hieman aikaisemmin. Hänkin pyörittää omaa SSSU-merkkiään, ja on tehnyt myös yhteistyötä Marimekon kanssa.

”Pidän Suomesta ja siitä, kuinka helppoa täällä on asua”, Kauppi sanoo. ”Täällä on myös huomattavasti halvempi elää kuin esimerkiksi Los Angelesissa. En silti laske pois, että joskus muuttaisin taas, mutta nyt pienen lapsen kanssa se ei ehkä tule heti eteen.”

Sasu Kauppi uudelleentulkitsi Marimekolle klassikkokuosi Unikkoa.­

Pirjo Hirvosen mielestä nyt onkin käsillä ainutlaatuinen mahdollisuus: miten palanneita lahjakkuuksia osataan käyttää hyödyksi?

Rahoitusta nuorille merkeille on tähän asti löytynyt nihkeästi, joskin nyt sijoittajatkin ovat alkaneet herätä muodin kiinnostavuuteen, Hirvonen sanoo.

Pandemia loppuu jossain vaiheessa, emmekä hiihdä kotihousuissa ikuisesti. Suomessa innovoidaan nyt selluloosapohjaisia tekstiilejä, mutta mitä materiaalilla sitten tehdään? Arvoketju pitää miettiä pidemmälle.

”Nyt on sellainen vaihe, jossa voidaan rakentaa jotain uutta. Sitten kun rajat ja esteet aukeavat, päästään toimimaan.”