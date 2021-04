Hollywoodissa Miia Kovero huomasi, että suomalaisesta hiljaisuudesta on hyötyä. Hän luo tuolissaan näyttelijälle turvallisen tilan.

Tilaajille

Lapsena Miia Kovero, 47, rakensi palikoilla. Hänen unelma-ammattinsa oli arkkitehti.

Nyt Kuusankoskella syntynyt Kovero on toiminut jo yli 20 vuotta kampaajana isoissa Hollywood-tuotannoissa. Koveron ansioluettelo on komea millä tahansa mittapuulla. Hän on voittanut Emmy-palkinnon Hairspray Live! -televisiomusikaalista vuonna 2017. Koveron ensimmäisten töiden joukkoon lukeutuvat Matrix-jatko-osat sekä Kill Bill -elokuvat.