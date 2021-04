Vuosituhannen taitteessa syntyi kovistelevien teinipoikien musiikkityyli, joka herätti sen esikuvissakin suoraa vihaa. Tänä vuonna nu metal soi Suomen euroviisussa, festarien päälavoilla ja soittolistojen kärjessä. Miten se on mahdollista musiikilta, joka laimensi hiphopin ja metallin?

Tilaajille

Kotimainen omakustannelehti Make It Look Like an Accident tarkasteli suomalaista nu metalia vuonna 2009. Levyraadin otsikko kuvasti yleistä asenneilmapiiriä.

”Ees paska ei oo näin paskaa.”

Metallia ja hiphopia yhdistelevä nu metal on yksi kaikkien aikojen halveksituimmista musiikkityyleistä. Tästä kertovat myös genren lempinimet kitinäcore (whinecore), epämetalli (un-metal) ja ostaricore (mallcore).