Mystinen tappava tauti levisi loisto­risteilijällä, HBO:n The Last Cruise -dokumentti korona­viruksen leviämisen alkuvaiheilta on kuin kauhu­elokuva

Dokumentti näyttää myös, miten räikeän eri tavalla matkustajia ja laivan työntekijöitä kohdeltiin kriisin hetkellä.

The Last Cruise -dokumentti kertoo brittiläisellä loistoristeilijällä Diamond Princessillä tapahtuneesta joukkoaltistumisesta.­

Brittiläinen loistoristeilijä Diamond Princess lähti 20. tammikuuta 2020 Japanin Yokohamasta 16 päivän risteilylle Kaakkois-Aasiaan pysähtyen Hongkongissa, Taiwanissa ja Vietnamissa.

Laivalla oli yhteensä 3 711 ihmistä, joista 2 666 oli matkustajia ja 1 045 laivan työntekijöitä. HBO:n The Last Cruise -dokumentti sisältää matkustajien ja henkilökunnan kuvaamaa materiaalia matkasta, jolla tapahtui ensimmäinen suuri koronaviruksen joukkoaltistuminen Wuhanin ulkopuolella. 712 ihmistä laivalla sai covid-19-tartunnan. Heistä 14 kuoli.

Tapahtumat etenevät kronologisesti. Risteilyn alkaessa maailmassa oli todettu vain neljä vielä nimeämättömän covid-19-viruksen aiheuttamaa sairaustapausta.

Yksi Diamond Princessin matkustajista oli 80-vuotias henkilö Hongkongista, joka oli vieraillut Shenzenissä, Guangdongin provinssissa Kiinassa. Hänellä oli flunssan kaltaisia oireita ja yskää. Myöhemmin selvisi, että hän oli ensimmäinen covid-19-tautiin sairastunut matkustaja.

25. tammikuuta Diamond Princess saapui Hongkongiin. Keski-ikäinen yhdysvaltalaispariskunta, Cheryl ja Paul Molesky, oli saanut tyttäreltään tekstiviestin: “Älkää poistuko laivasta. On jokin virus, ja ihmisiä kuolee siellä.” Pariskunta kysyi asiasta aluksen infosta, mutta heille vakuutettiin kaiken olevan kunnossa. Moleskyt kävivät ihailemassa kaupunkia.

Helmikuun ensimmäisinä päivinä sairastuneita alettiin testata. Kun laiva palasi Japaniin ja risteilyn oli määrä loppua, Japanin viranomaiset määräsivät laivalla olijat 14 päivän karanteeniin.

Matkustajat eristettiin hytteihin, mutta laivan työntekijät jatkoivat töitään, siivoamista, ruoan laittamista ja tarjoilemista matkustajille. Alkoi päiväkausien odotus täynnä ahdistusta ja epätietoisuutta, jota dokumentti kuvaa keskittyen tiiviisti matkustajien ja työntekijöiden kokemukseen.

Paniikki räjähtävästi leviävästä viruksesta, josta tiedettiin tuossa vaiheessa vielä hyvin vähän, oli kaikille yhteinen. Laivalla liikkui kaikenlaisia pelottavia huhuja, esimerkiksi, että alus tuhansine ihmisineen aiottiin hukuttaa. Dokumentti näyttää kuitenkin, miten erilaisissa olosuhteissa kriisin kanssa yritettiin selviytyä.

Aurinko paistaa hytin terassille ja amerikkalainen yrittäjäpariskunta Mark ja Jerri Jorgensen ovat nauttineet maittavan lounaan. He toivovat, että ystävänpäiväksi saisi hyttiin suklaata. He kertovat haastattelussa, että työntekijöistä aisti kireyden. He eivät olleet enää yhtä ystävällisiä kuin aiemmin. Heille ei myöskään enää maksettu tippiä.

Matkustajat kertovat kameralle tylsyydestä ja huonepalvelun huonontumisesta. Peloistaan ja väsymyksestään.

Samaan aikaan työntekijät ovat jatkaneet töitään ilman turvavälejä. He nukkuvat pienissä yhteishyteissään merenpinnan alapuolella.

Sairastuneita työntekijöitä ei eristetty toisistaan. Dokumentti näyttää, miten he laittavat ruokaa kylki kyljessä. Vielä ei tiedetty, että koronavirus leviää ilmateitse ja että sen kantajat voivat olla oireettomia.

Kahden lapsen yksinhuoltaja ja jälkiruokakokki Maruja Daya, joka tienasi vajaa 1 000 euroa kuukaudessa 13-tuntisista työpäivistään, kertoo ettei halunnut kertoa totuutta lapsilleen laivan painajaismaisiksi muuttuneista olosuhteista.

“Meistä tuntui, että vain rikkaista pidettiin huolta”, hän sanoo.

“Matkustajat eivät olleet ainoita, jotka sairastuivat, joten miksi meidän piti silti jatkaa töitä?” hän kuvailee ajatuksia, jotka alkoivat levitä työntekijöiden keskuudessa.

Yksi dokumenttiin haastatelluista työntekijöistä on jälkiruokakokki Maruja Daya.­

Työntekijät kertovat, että sairauden oireita salattiin työnantajan nuhteiden pelossa. Epäreiluista ja vaarallisista olosuhteista ei aluksi uskallettu myöskään valittaa eikä niistä saanut kertoa laivan ulkopuolisille. Mutta kun kuolemantapauksia alkoi tulla, osa työntekijöistä alkoi puhua tilanteesta medialle ja vaatia laivan evakuointia.

Matkustajia alettiin lopulta evakuoimaan 20. helmikuuta, ja eri maiden lähetystöt alkoivat järjestää laivalla olijoille lentoja takaisin kotimaahan. Prosessi kesti yhteensä kahdeksan päivää, ja viimeisenä laivalta poistuivat jäljelle jääneet 500 työntekijää.

The Last Cruise on myös dokumentaatiota pandemian hoidosta ja virheistä, joita tehtiin viruksen leviämisen alkuvaiheessa.

Samaan aikaan kuin ihmisiä vietiin hyteistä sairaalaan tehohoitoon, matkustajat katsoivat uutisia, joissa Yhdysvaltojen viranomaiset vakuuttivat, että huoleen ei ole aihetta ja että pandemia on täysin kontrollissa. Ensimmäinen maskisuositus Yhdysvalloissa annettiin vasta runsas kuukausi myöhemmin laivan evakuoinnin jälkeen, 3. huhtikuuta.

Dokumentin ohjaaja Hannah Olson kritisoi viranomaisten koronavirustoimien hitautta brittilehti The Guardianille:

“Informaatio, jota saimme Diamond Princessin tapauksesta oli mahdollisuutemme. Se antoi meille kaiken tarvittavan tiedon viruksesta”, Olson sanoo. ” - - ihmiset, joilla oli valta tehdä muutoksia, eivät kuunnelleet. Ja se kauhu, joka otti haltuunsa laivan levisi koko maailmaan.”

The Last Cruise on mielenkiintoinen kuva maailmaa järisyttäneestä kriisistä, joka ei ole vieläkään missään määrin ohi. Huoleton täyden palvelun luksusalus muuttui eristyksen myötä painajaismaiseksi aavelaivaksi. Kaikki olivat samassa veneessä ja kärsivät, mutta jotkut kärsivät enemmän kuin toiset.