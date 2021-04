Yllä oleva video näyttää, mitä valvontakamera tallensi tapahtuvan taidenäyttelyssä Soulissa Etelä-Koreassa 28. maaliskuuta.

Nuori pariskunta otti käyttöön taiteilija Jon Onen nimeämättömään teokseen kuuluvat pensselit ja maalit ja alkoi sutia tauluun omaa näkemystään. Nainen kuvasi tekoa myös kännykällään, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Henkilökuntamme sanoi, että joku töhrii teosta, joten saavuin paikalle välittömästi”, kertoo näyttelyn kuraattori Kang Wook Reutersille.

Paikalle kutsuttiin poliisi, joka takavarikoi pensselin ja maalipurkin todistusaineistoksi. Nainen ja mies olivat ehtineet poistua maalauksen luota, mutta heidät tavoitettiin pian.

Pahoillaan ollut pariskunta kertoi erehtyneensä luulemaan teosta osallistavaksi taiteeksi ja että heidän tekonsa olisi siten ollut sallittu.

”Nyt käymme keskustelua taiteilijan kanssa siitä, mitä teemme”, Kang Wook kertoo.

New Yorkissa syntyneen taiteilijan Jon Onen vuonna 2016 tekemä nimeämätön teos on arvoltaan noin 426000 euroa. Tässä kuvassa näkyy nuorenparin kädenjälki.­

Uutistoimisto Reutersin mukaan teoksen arvo on noin 426 000 euroa. Jon One eli John Andrew Perello työsti maalauksen vuonna 2016 performanssina yleisön edessä. Teos on 2,4 metriä korkea ja 7 metriä leveä.

Tapauksen uutisointi on nostanut mielenkiintoa näyttelyä kohtaan. Uutistoimisto Reutersin haastattelema näyttelykävijä Lee Seon-mi kertoi tulleensa katsomaan näyttelyä aiemmin kuin oli suunnitellut.

”Alkuperäisteoksen vahingoittaminen on vakava rikkomus. Minun mielestäni teos pitää palauttaa ennalleen”, Lee Seon-mi kertoi galleriassa.