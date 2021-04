Yhdysvaltalaisessa elokuva- ja tv-alan Screen Actors Guild -palkintogaalassa The Crown voitti toisen kerran perättäin draamasarjojen parhaan näyttelijäkokonaisuuden palkinnon.

Striimauspalvelut jyräsivät pandemiavuonna arvostetussa yhdysvaltalaisessa elokuva- ja tv-alan Screen Actors Guild -palkintogaalassa. Eniten palkintoja kahmi Netflix. Näyttelijäsuorituksia palkitsevat tunnustukset jaettiin virtuaalisessa gaalassa lauantaina.

Draamasarjoista parhaan näyttelijäkokonaisuuden palkinnon voitti toista vuotta putkeen The Crown.

Parhaan naisnäyttelijän palkinnon draamasarjojen osalta voitti The Crownin Gillian Anderson roolistaan Margaret Thatcherina. Kategoriassa olivat ehdolla myös kuningatar Elisabetia esittävä Olivia Coleman sekä prinsessa Dianan roolin esittänyt Emma Corrin.

Parhaan miesnäyttelijän palkinnon draamasarjojen kategoriassa voitti Jason Bateman Netflixin sarjasta Ozark.

Emmy-palkintoja kahminut Schitt’s Creek voitti parhaan komedian palkinnon ja sarjan näyttelijä Catherine O’Hara parhaan naisnäyttelijän palkinnon komediasarjojen osalta.

Parhaan naisnäyttelijän palkinnon minisarjan tai televisioelokuvan kategoriassa voitti myös Golden Globe -palkinnon saanut Anya Taylor-Joy pääroolistaan Musta kuningatar (The Queen’s Gambit) -sarjassa.

Vastaavassa kategoriassa parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai Mark Ruffalo sarjasta I Know This Much Is True.

Elokuvista parhaan näyttelijäkokonaisuuden palkinnon sai niin ikään Netflixin elokuva The Trial of the Chicago 7.

Ensimmäistä kertaa tunnustuksen 27-vuotisessa historiassa kaikki elokuva-kategorian näyttelijäpalkinnot myönnettiin ei-valkoisille näyttelijöille. Viola Davis ja Chadwick Boseman voittivat parhaiden näyttelijöiden palkinnot elokuvasta Ma Rainey’s Bottom.

Daniel Kaluuya sai parhaan miessivuroolin palkinnon elokuvasta Judas and the Black Messiah sekä Yuh-Jung Youn naissivuroolin palkinnon elokuvasta Minari.

Chadwick Boseman kuoli syöpään 43-vuotiaana elokuussa 2020. Palkinnon vastaanotti hänen leskensä Simone Ledward Boseman.

Itse palkintogaala oli lyhennetty normaalista kahdesta tunnista tuntiin. Juhlapuheissa korostui kiitollisuus terveydenhuollon henkilöstöä kohtaan pandemiatilanteessa, kertoo The Variety.

SAG Awards-palkinto on Screen Actors Guild -nimisen näyttelijäjärjestön vuosittain jakama palkinto, jota on jaettu vuodesta 1995 lähtien.