Uusi Jappa-kansio kokoaa vihdoin Suomen ehkä harvinaisimmat jazzlevyt.

Albumi / Jazz

Eero Koivistoinen with friends: Jappa – The Complete Jazz at the Polytechnicum Recordings 1967–1968. Svart Records.

★★★

Suku­polvensa lupaukseksi luonnehdittu sakso­fonisti Eero Koivistoinen oli saavuttanut virallisen täysi-ikäisyyden juuri ennen tammikuista levytyssessiota, eivätkä hänen toverinsakaan olleet vuoden 1967 alussa vanhempia. Koivistoisen tavoin kontra­basisti Pekka Sarmanto ja rumpali Martti ”Edward” Vesala täyttäisivät seuraavaksi 22 vuotta – ja se ei olisi ikääntyessä paranevalle jazzin soittajalle vielä mikään ikä.

Mutta mahtoivatko nämä uriaan aloitelleet nuorukaiset tiedostaa tekevänsä historiaa? Sekä yksityistä että jossain määrin myös yleistä, suomalaisen jazzin historiaa?

Tuskin, vaikka niin siinä kävi. Espoon Dipolissa yhtenä tammikuun 1967 päivänä taltioitu 23-minuuttinen minialbumi Jappa oli sekä Koivistoisen että Vesalan ensimmäinen jazzlevytys, ja melkein myös Sarmannon.

Historiallisesti vielä oleellisempaa on, että heti kevättalvella 1967 julkaistu Jappa ei ollut mikä tahansa levydokumentti. Se oli, näin jälkikäteen arvioiden, myös suomalaisten tulevaisuuden tekijöiden ärhäkkä manifesti, jazzin seuraavan vapaamuotoisemman vaiheen paikallinen avaaja.

Harva kiinnostunut sitä on kuitenkaan kuullut levyltä kokonaan, saati pidellyt käsissä. Halutuksi ja kalliiksi harvinaisuudeksi kehkeytyneen Jappan ensimmäinen painos oli pieni, eikä sitä vain julkaistu uudelleen missään formaatissa: ei vinyylinä, ei cd-levynä.

No nyt on, 54 vuoden jälkeen. Eikä siinä kaikki. Svart Recordsin kokoama Jappa –The Complete Jazz at the Polytechnicum Recordings 1967–1968 sisältää Koivistoisen trion levyttämän Jappan lisäksi kaksi muuta historian hämäriin kadonnutta murroskauden hienoa jazzharvinaisuutta.

Toinen on pianisti Pentti Hietasen septetin ainoaksi julkaisuksi jäänyt kahden sävellyksen XYZ-single, toinen on Eero Koivistoisen trion ja alttosaksofonisti Pekka Pöyryn kvartetin osittain yhteinen 19-minuuttinen Tune In. Vuonna 1980 kuollut Pöyry ei julkaissut omissa nimissä ja omilla yhtyeillä koskaan mitään muuta, vaikka oli aikansa keskeisiä saksofonisteja.

Levyjen harvinaisuutta selittää osittain poikkeuksellinen, aatteellinen julkaisija.

Se oli Espoossa vastikään perustettu Teekkarien Jazzkerho JATP, puuhamiehenä 23-vuotias teekkari Lauri Karvonen. Hän oli toimelias tekijä monella taholla, muuan muassa 1966 perustetun Suomen Jazzliiton ensimmäinen puheenjohtaja ja myöhempi toiminnanjohtaja sekä jazzkriitikko, joka avusti Helsingin Sanomia 1960-luvun lopulta kolmisenkymmentä vuotta.

”Olemme pukeutuneet merkittävän ja harvinaisen tilaisuuden kunniaksi tummaan pukuun ja solmioon”, muistelee saksofonisti Eero Koivistoinen ensimmäisen levynsä äänitystä, joka oli tammikuussa 1967 Espoon Dipolissa. Tämä on ainoa kuva, joka hänellä on tilaisuudesta.­

Elämä­kertaansa nyt kirjoittava Eero Koivis­toinen vahvistaa, että Jappa taltioitiin ja julkaistiin juuri Karvosen aloitteessa. Ja hänen kontakteillaan ”studioksi” valikoitui luontevasti teekkareiden uusi Otaniemen ylioppilas­kuntatalo Dipoli ja sen auditorio.

”Tulemme hyvin harjoitelleena paikalle, olemme pukeutuneet merkittävän ja harvinaisen tilaisuuden kunniaksi tummaan pukuun ja solmioon. Tumma puku on yleinen vaateparsi, ilman solmiota taas ei pääse ravintolaan”, muisteli Koivistoinen hieman huvittuneena ensimmäistä jazz­yhtyettään ja ensimmäisiä jazzsävellyksiään, joista saattaa tunnistaa tenorisaksofonisti Sonny Rollinsin vaikutuksen.

Rollins oli yksi Koivistoisen esi­kuvista, vaikka instrumentti ei ollutkaan vielä sama. Hän soittaa kaikilla Jappa-kansion kappaleilla poikkeuksellisesti vielä alttosaksofonia – eikä oikein kestä kuunnella 21-vuotiasta itseään.

”Nyt suoraan sanoen hirvittää”, hän kuittaa Jappan, vaikka ymmärtää hyvin sen dokumentaarisen ja historiallisen merkityksen. Jokaisen on aloitettava jostain.

Vähän samaan päätyi levyn Helsingin Sanomiin heti huhtikuussa 1967 monisanaisesti arvostellut saksofonisti Pekka Pöyry. Kolmesta Koivistoisen sävellyksestä koottu Jappa oli hänen mielestään ”aatteelliselta anniltaan mielenkiintoinen ja monia lupauksia antava”, mutta sitä leimasi ”nuorta jazziamme yleisemminkin vaivaava maltin puute”, innon ja ideoiden syytäminen. Seuraavilla Teekkarien Jazzkerhon julkaisuilla, vuotta myöhemmin äänitetyillä levyillä XYZ ja Tune In sitä malttia löytyi enemmän – ja jälkimmäinen olikin puoliksi Pöyryn oma.

Sen viimeisellä, Koivistoisen ja Pöyryn triot yhdistävällä kymmenminuuttisella Lorna-kappaleella onkin sitten koossa aikansa super­yhtye: edellisten lisäksi basisti Sarmanto ja pianisti Eero Ojanen sekä rumpali Reiska Laine, nyt hän ensimmäisellä jazzlevyllään. Ja myös hänellä on edessä vuosikymmenten aktiiviaika, joka jatkuu edelleen, vuonna 2021.

Teekkarien Jazzkerhon neljänneksi ja viimeiseksi julkaisuksi jäi avant­gardistinen Posotusta pimputusta pompotusta, joka oli koottu pääosin somerolaisen Tommi Parkon tekemistä kotiäänityksistä. Laulanut ja kymmentä instrumenttia tapaillut Parko osallistui niillä Dipolin Taidetapahtumaan maaliskuussa 1968, ja voitti.

Kriitikon valinnat: Vanhaa uutena ja uutta vanhana

Albumi / Rock

Tasavallan Presidentti: Changing Times and Movements. Svart. Kaksi levyä. ★★★

Mitä tasavallan presidentti Urho Kekkonen kirjoitti Tasavallan Presidentille 1970 – saatuaan mallin yhtyeen ensilevystä? Tietysti ”Kaima kiittää”! Mutta millaiselta ”Pressa” kuulosti samoilla tietämillä livenä, siis kaudella jolloin laulaja-sanoittaja oli vielä Frank Robson? Kolmesta konsertista (Turku ja Tukholma 1970, Lappeenranta 1971) koottu 1,5 tunnin tupla vastaa: tulevaa kultakautta popmaisempi, muutaman minuutin kappaleilla vähemmän progressiivinen. Histo­riaa täydentäviä täkyjä on silti riittämiin, kuten viisi omaa kappaletta, joita yhtye ei levyttänyt koskaan omissa nimissään.

Albumi / Jazz

Kaisa Mäensivu: Hand Picked. Flame Jazz Records.

★★★

New Yorkissa opiskelleen kontra­basisti Kaisa Mäen­sivun toisella omalla levyllä on kuusi muusikkoa, neljä erilaista kokoonpanoa ja jazzin tyylejä vaikka jakaa – silti kappaleita on vain kuusi, kestoa 26 minuuttia. Mutta siihen nimi Hand Picked kaiketi vihjaa: parempi valita huolellisesti ne mieluisimmat. Tällä oletuksella sattumuksellinen Hand Picked myös toimii – vibrafonisti Severi Pyysalon säveltämästä avauksesta kahteen Mäensivun hymynkareisesti suomeksi laulamaan amerikkalaiseen standardiin. Ja koko levyn lopettavaan napakkaan Lemuriin, jolla hän svengaa kaksin rumpali Joe Perin kanssa.

Albumi / Blues

Charlotta Curves & Helge Tallqvist Band: Voodoo Woman. Q Records. ★★★★

Ensimmäisen oman levyn 1995 tehnyt huuli­harpisti Helge Tallqvist on Chicago-bluesin suomalainen perinne­työläinen ja myös tasa-arvotyöläinen: viimeiset kymmenen vuotta hänen yhtyeissään on ollut laulajina vain naisia – kuten myös perinteeseen kuuluu. Tallqvistin uusin levylaulaja on lauluntekijä, monessa jo mukana ollut Charlotta Curves, joka ei petä edellisten nostattamia odotuksia. Päinvastoin, Curvesin tulkinnat ovat luontevia, pakottomia ja jopa omaäänisiä – vaikka tyyli ja tuotanto viittaavat vahvasti menneisyyteen. Kiitettävää myös, että kymmenestä kappaleesta yhdeksän on esittäjien omia.

Albumi / Fuusio

Mikko Hassisen Elektro GT + Paleface: Ruma. Eclipse Music. ★★★★

Rumpali ja säveltäjä Mikko Hassisen neljännen levyn vetävä elektro­jazzillinen avaus Pudotusajot ’86 viittaa lopunaikojen Miles Davisiin, sordinoituna solistina Verneri Pohjola. Mutta se on vasta avaus:Musiikillisia kierroksia ja kerroksia kertyy yhtyeen matkamittariin niin paljon, että viittauksellinen menneisyys jää taustapeiliin. Tärkeä osa onnistumisessa on Palefacella, jonka aina ajankohtainen ja soljuva sanataide jäsentää viittä kappaletta seitsemästä. Samalla Hassinen pääsee täysimääräisesti hyödyntämään syventynyttä kiinnostusta tietokonepohjaiseen jälkituotantoon. Elektro GT, todella.