Laulajana Raita Karpo on tehnyt elämäntyönsä klassisen lisäksi kansanlaulujen parissa, joita hän on esittänyt myös ulkomailla.

”Laulaminen on terapeuttinen tapahtuma. Se on tervehdyttävä sielulle ja ruumiille”, sanoo laulaja Raita Karpo.­

Harva tietää jo lapsena, mitä elämältään haluaa. Raita Karpolle asia oli harvinaisen selvä.

”Tiesin, että miusta tulee oopperalaulaja”, hän sanoo napakasti.

Ja niin myös kävi. Laulavan lapsuuden jälkeen tie vei Sibelius-Akatemiaan Liisa Linko-Mal­mion oppiin ja edelleen Kansallisoopperaan sekä kansainvälisille estradeille.

Mutta miten oman tulevaisuutensa saattoi nähdä niin selvästi jo silloin lapsena?

”Miulla oli siihen kaikki eväät. Istuin pienenä radion ääressä, etsin hyvin korkeaäänisiä laulajia ja matkin mukana.”

Muuta vaihtoehtoa ei edes ollut. Musiikki vei, vaikka Ateneumiinkin Karpo hyväksyttiin.

”Kim Borg, joka oli insinööri, sanoi ’kuuleha sie Viiru, jos laulun lahja on annettu, se tulee aina läpi’. Laulu voitti hänelläkin.”

Karpo, omaa sukua Marila, sai eväänsä verenperintönä. Äiti ja sodan viimeisinä kuukausina kaatunut isä olivat Karjalan evakkoja. Molemmat olivat lahjakkaita laulajia ja näyttelijöitä, vaikka leipä tulikin muualta. Äiti oli kunnalliskodin johtaja, isä upseeri. Perhe päätyi Terijoelta Taipalsaarelle ja myöhemmin Lahteen.

”Suuri onni oli, että Kannaksen yhteislyseo ja Viipurin musiikkiopisto muuttivat Lahteen. Oppilaina oli esimerkiksi Martti Talvela, Ritva Auvinen ja Jaakko Ryhänen. Sain kasvaa ja elää musiikin maailmassa.”

Arvostetussa musiikkiopistossa oli jopa omaa oopperatoimintaa. Herkässä iässä moinen innostava ilmapiiri kantoi pitkälle, Karpo miettii.

”Ajattele nuoria nykyään, joista kukaan ei välitä. Kuinka ihanaa olisi, kun olisi ympärillä valovoimaisia hahmoja, jotka sanoisivat, että nyt mennään ja tehdään yhdessä!”

Aikaansa Kansallisoopperassa Karpo muistelee lämmöllä. Ensimmäinen rooli oli Leevi Madet­ojan Pohjalaiset-oopperan Liisa, sitä seurasi Leoš Janáčekin Kuolleesta talosta ja niin edelleen.

”Se oli unelmani. Nytkin, kun menen oopperan ohi, katselen aina, että siinä se kermakakku seisoo. Ja onneksi sain sen kokea.”

Kansainvälisen oopperalaulajan ura veti puoleensa, mutta elämä tuli väliin.

Karpo perusti perheen ja oli pitkään naimisissa toimittaja Hannu Karpon kanssa. Lasten kanssa välit ovat läheiset. Nuorempana oman uran jarruttaminen on saattanut tuntua katkeralta palalta, vaan ei enää, Karpo sanoo. ”Arvot muuttuvat. Ja elämä on niin armollinen, että aina, kun mennään eteenpäin, uudet ovet avautuvat.”

Laulajana Karpo on tehnyt elämäntyönsä klassisen lisäksi kansanlaulujen parissa, joita hän on esittänyt myös ulkomailla. Ohjelmiston laajuus ja monipuolisuus on vain hyvästä, hän sanoo.

”Itkuvirsistä oratorioihin ja kaikkea siltä väliltä.”

Siksi lempikappaleen nimeäminen ei ole ihan helppoa. Kaksi vahvaa ehdokasta kuitenkin on.

”Vaikka niin kamalasti rakastan liedejä, minulla itseeni menee Yrjö Kilpisen Laululle ja Heino Kasken Suviyö. Laululle on upea teksti - ’jolloin uupuu verten lento’. Ja rakastan Kasken pianokieltä.”

Laulaminen ja esiintyminen tuovat Karpolle edelleen suurta nautintoa. Tosin viime vuosi oli erityisen vaikea.

”Vuosi oli sellainen, jonka haluaisin unohtaa. Minulla oli rintasyöpäleikkaus, ja sädetyshoito vaurioitti keuhkojani. Mutta nyt alan olla kunnossa.”

Varsinkin karjalainen laulu­perinne on muodostunut Karpolle tärkeäksi jo omien juurienkin vuoksi.

”Se on mennyt niin veriin. Äiti oli Laatokan rannalta Metsäpirtistä, isä Valkjärveltä Kannakselta. Viisitoista vuotta sitten kävin ensimmäisen kerran vanhassa Karjalassa. Äiti oli kuvaillut kaiken niin selvästi, että olo oli kuin olisi kotiinsa tullut.”

Kokemus oli järisyttävä. Mummolan pihamaalla vanha kaivo oli edelleen käytössä. Äidin kertomuksissa Konevitsan kirkonkellojen soitto kuului aina sunnuntaiaamuisin.

”Se maan puhe oli niin voimallinen, että olin ihan nuijittu. Sinne veri vetää.”

Sittemmin Karpo on vieraillut seudulla useita kertoja, myös esiintymässä. Uusi reissukin on suunnitteilla, kunhan paremmat ajat ensin koittavat.

”Juuri ystävän kanssa puhuttiin, että mennää ko viel käpälä käyp.”