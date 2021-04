Vinksahtaneen rakkaustarinan pääosia näyttelevät Roosa Söderholm ja Maria Ylipää.

Baby Jane ★★

Suomi 2019

TV2 klo 21.00 ja Yle Areena

Ennen läpimurtoromaaniaan Puhdistus kirjailija Sofi Oksanen julkaisi vinksahtanutta rakkaussuhdetta kuvanneen Baby Janen (2005). Romaanin pohjalta valmistui Katja Gauriloffin ohjaama synkänpuoleinen draama, jonka pääosassa Jonnana ja Pikinä nähdään Roosa Söderholm ja Maria Ylipää.

Gauriloff tunnetaan parhaiten dokumentaristina ja palkituista dokumenteistaan Säilöttyjä unelmia (2011) ja Kuun metsän Kaisa (2016). Baby Janessa hän laajentaa pitkän näytelmäelokuvan puolelle. Käsikirjoitus on tehty yhdessä Veera Tyhtilän kanssa.

Alun kontrasti pyrkii ravistelemaan. Jonna lutraa kylpyammeessa kohtalokkaana, kylpyleluinaan stiletti ja savuke. Seuraa hyppäys tarinan alkuun, hetkeen kun Jonna (Söderholm) saapuu Helsinkiin. Pääkaupungin humu huumaa viattoman tulokkaan, ja varsinkin yöelämässä lepakon lailla liitelevä Piki (Maria Ylipää). Piki on Jonnaa vanhempi, kokeneempi ja arvoituksellisempi.

Kaksikko päätyy samaan osoitteeseen, sänkyyn ja suhteeseen. Viattomuus nyrjähtää, ja uuden rakkauden utu kaikkoaa. Tilalle astuu jotain pimeämpää, ja samassa elokuva seisahtuu niille sijoilleen. Selviää, että Pikin karisman alla on pakko-oireitaan alkoholilla ja irtosuhteilla hoitava ihmisraunio.

Kovin on dekadenttia, ja vielä dekadentimmaksi menee: naiset ryhtyvät rahoittamaan ai­lahtelevaa elämäänsä seksipuhelimella ja postittelemalla likaisia pikkareita.

Pikillä on taipumus sitoa rakastajattariaan kuvainnollisesti ja ihan kirjaimellisestikin. Jonnaa hän vetelee narulla nippuun, kun taas ex-rakastaja Bossan (Nelly Kärkkäinen) kanssa on punottuna erikoislaatuinen hoivasuhde. Lopulta on vaikea sanoa, kuka sitoo ketä, eikä Gauriloff tunnu itsekään olevan aivan varma.

Ohjaus keskittyy vahvaan tunnelmaan, jossa rakkaus ja kiintymys näyttäytyvät ennemmin piinaavina kuin vapauttavina voimina. Ahdistavuus jää ulkokohtaiseksi, vaikka sen pitäisi olla henkilöillä kaiketi päällimmäisenä tuntemuksena. Siksi tapahtumien dramaattiset käänteet vähän kuin tipahtavat syliin.

Ylipää löytää Pikiinsä karismaa ja kovuutta, mutta paniikkihäi­riöinen ja sulkeutunut ihminen on vaikeampi nähdä. Söderholmin rakkaudessa riutuvassa Jonnassa veresliha pysyy piilossa.