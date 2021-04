Veteraaniohjaaja Ildikó Enyedi käyttää eläimiä väkevinä vertauskuvina. Ne toimivat, mutta unohtuvat kesken elokuvan.

Kosketuksissa ★★★

Teströl és lélekrol,

Unkari 2017

Teema klo 22.45 ja Yle Areena.

Kosketuksissa alkaa kuvilla hirvistä lumisessa metsässä ja jatkaa lehmillä teurastamossa. Luonnon myyttinen vapaus rinnastuu tehokkaasti tuotanto­eläinten julmaan kohtaloon, jota näkymät teurastamon raakuuksista korostavat tehokkaasti.

Veteraaniohjaaja Ildikó Enyedi käyttää eläimiä väkevinä vertauskuvina, mutta kertoo kahden rikkinäisen ihmisen rakkaustarinan. Endre (Géza Morcsányi) työskentelee teurastamon talousjohtajana. Mária (Alexandra Borbély) tulee sinne laaduntarkkailijaksi.

Autistinen Mária on suorapuheinen mutta ujo. Työssään tarkka näkee kaiken lihan sekundana. Juron keski-ikäisen Endren vasen käsi on halvaantunut. Psykologisissa testeissä paljastuu, että he uneksivat joka yö olevansa hirviä ja kohtaavat metsässä.

Vertauskuvallisuus toimii hienosti. Myös pääparin voi nähdä teurastamon liukuhihnan teollisen tehokkuuden vankeina melkein kuin siellä paloiteltavat lehmät. Unissaan he vapautuvat luonnontilaan.

Enyedi on myös käsikirjoittanut elokuvansa, joka sai Berliinin elokuvajuhlilla sekä Kultaisen karhun että kriitikoiden palkinnon.

Tyylikkään hillitysti ohjattu Kosketuksissa juuttuu liian pitkäksi aikaa orastavan parisuhteen alkukiemuroihin. Lopussa tarina ryhdistyy jälleen, mutta välissä vertauskuvallisuus unohtuu ja juttu hyytyy. Ja taas kerran nuori nainen ihastuu ikämieheen. Edes naisohjaaja ei käännä kliseistä epäsuhtaa vaihteeksi toisin päin.