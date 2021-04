Lena Dunhamin viiden vaatekappaleen mallisto lanseerattiin yhdessä 11 Honoré -verkkokaupan kanssa.

Palkitun ja kontroversaalisen Girls-sarjan luoja, käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä Lena Dunham lanseerasi maanantaina oman plus-kokoisen vaatemallistonsa.

Mallisto lanseerattiin yhdessä 11 Honoré -verkkokaupan kanssa. Se on erikoistunut plus-kokoisten naisten muotiin.

Dunham sanoo The New York Timesin haastattelussa, että hän haluaa osaltaan saada ihmiset uskomaan, että isommat naiset eivät ole jotenkin tyhmempiä kuin laihemmat.

”Isompia vartaloita tuomitaan niin usein. Minusta yksi tuomioista on se, että isommat naiset olisivat tyhmempiä”, Dunhan sanoi.

”He syövät liikaa eivätkä osaa lopettaa. Laihat naiset ovat tarkkaavaisempia ja he osaavat käyttää tahdonvoimaansa. Isommat naiset ovat rajoittuneita ymmärryksessään maailmasta, ja he jatkavat itseään satuttavien asioiden tekemistä”, Dunham tiivistää oman kokemuksensa yleisestä katsannosta The New York Timesille.

Dunhamin oman kehon koko on vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon.

Dunhamin mallistossa on vain viisi vaatekappaletta: bleiseri, hame, mekko, hihaton paita ja napitettava kauluspaita. Ei urheiluvaatteita.

”Olen kokonaan luopunut ajatuksesta, että olisin jonkinlainen impressaari tai tyyppi, jolla on sanottavaa kaikille. – – Tämä vaatemallisto on suora vastaus omille kokemuksilleni”, Dunham sanoi The New York Timesille.

Haastattelussa Dunham sanoo myös, ettei ole ”plus-koon”, ”kurvien” tai ”kehopositiivisuus” -sanojen fani.

”Kehopositiivisuusliikkeestä tekee mutkikkaan se, että se on niille harvoille etuoikeutetuille, joilla on keho, joka näyttää siltä kuin ihmiset haluavat tunteakseen olonsa positiivisiksi. Haluamme kurvikkaita kehoja, jotka näyttävät siltä kuin Kim Kardashianin koko olisi aavistuksen suurentunut.”

11 Honorén perustaja Patrick Herning kertoi The Guardianille, että koska Dunham on esiintynyt punaisella matolla niin koossa 4 (S, 34 EU-standardilla) kuin 14 (L, 44), hänellä on ”uniikki näkökulma, jonka tiedän resonoivan asiakkaissamme”.

Dunham tunnetaan huippumuodin ystävänä, joka on esiintynyt useiden muotilehtien kuvissa ja joka teki catwalk-debyyttinsä viime vuonna Lontoon muotiviikoilla. Vuonna 2013 hän julkaisi Venetsiassa selfien suomalainen Samuji-merkin paita yllään