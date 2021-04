”En nyt vielä ainakaan hypi riemusta kattoon”, sanoo Kotkan Meripäivien tapahtumapäällikkö Tiina Salonen hallituksen uusista exit-suunnitelmista.

Suomen hallitus neuvottelee keskiviikkoiltana koronarajoitusten purun aikatauluista ja kesän tilanteesta. HS:n lähteiden mukaan suunnitelma lähtee siitä, että viimeistään heinäkuun aikana rajoituksia olisi purettu jo niin, että kesän vietto sujuu varsin normaalisti.

Yhden suunnitelmaversion mukaan tapahtumia voisi järjestää toukokuun loppupuolella suurin piirtein samalla tavalla kuin viime syksynä. Kesäkuussa olisi mahdollista järjestää hiukan isompia tilaisuuksia tiukoin terveyssäännöin.

Isojen festivaalien järjestämisen tarkoin terveyssäännöin saattaa olla mahdollista viimeistään elokuussa, mutta mahdollisesti jo heinäkuussa.

Festivaalien järjestäjille uutinen on mieluinen, mutta he kaipaavat vielä tarkempaa tietoa siitä, mitä tarkoilla terveyssäännöksillä konkreettisesti tarkoitetaan.

Kotkan Meripäivien tapahtumapäällikkö Tiina Salosen mukaan vaaleanvihreästä valosta huolimatta järjestäjät ovat vielä epävarmoissa tunnelmissa.

”En nyt vielä ainakaan hypi riemusta kattoon”, Salonen sanoo.

Viimeksi Kotkan Meripäivät järjestettiin vuonna 2019. Tuolloin nelipäiväisessä pääsymaksuttomassa tapahtumassa oli yhteensä 230 000 kävijää.

Haasteena on se, että heinäkuun lopulla järjestettävä festivaali ulottuu ympäri kaupunkia eikä tapahtuma-aluetta ole selkeästi rajattu tai aidattu. Tämä voi olla haaste, jos eri tapahtuma-alueiden yleisömääriä pitää rajoittaa. Hyvä asia on kuitenkin se, että tilaa on paljon.

Nyt Kotkassa pohditaan erilaisia skenaarioita, mutta Salosen mukaan moni asia on vielä kysymysmerkkinä.

JVG esiintyi Ruisrockissa Turussa 6. heinäkuuta 2019.­

Terveyssäädökset pohdituttavat myös Ruisrockin promoottoria Mikko Niemelää.

”Tuhannen taalan kysymys on se, mitä turvajärjestelyitä edellytetään”, Niemelä sanoo.

Ruisrock on tarkoitus järjestää heinäkuun alkupuolella Turun Ruissalossa.

Niemelä kuitenkin toteaa, että alan kannalta on tärkeää, että suuntaviivoja ja aikatauluja annetaan, vaikka Ruisrockin järjestämisen suhteen tarvitaan vielä tarkempia ohjeistuksia.

Myös Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne on samoilla linjoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin julkaissut kolmivaiheisen mallin siitä, miten yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää, kun pandemiatilanne paranee. Siinä ei kuitenkaan ole mainintaa ajankohdista.

”Pääasia on, että saamme tietoa päivämäärien kera”, Ranne sanoo.

Rannen mukaan tuhansien ihmisten tapahtumissa kolme kuukautta on kriittinen aikaraja. Vielä kolme kuukautta ennen tapahtumia suunnitelmia voidaan muuttaa, mutta se on vaikeaa ja maksaa paljon.

Siksi Rannen toive onkin, että tapahtuma-ala saisikin tietää turvatoimista mahdollisimman tarkasti tällaisella aikajänteellä.

Festivaalikävijöitä Pori Jazzissa 18. heinäkuuta 2019. Kesällä Pori Jazz aiotaan järjestää tavalla tai toisella.­

Viime tipassa tehtävät suunnitelmat ovat haaste myös lipunmyynnin kannalta. Rannen mukaan Pori Jazzin järjestäminen on täydessä vauhdissa, mutta koronavirustilanteen vuoksi lippuja ei käytännössä ole myyty kevään aikana.

Kun liput myydään vasta viime tingassa, aiheuttaa sekin vaikeuksia tapahtuman käytännönjärjestelyissä.

Lisäksi Ranne peräänkuuluttaa tietoa anniskelusäädöksistä festivaaleilla. Jos oma pöytäpaikka vaaditaan alkoholijuomien nauttimiseen, vaatii se omat järjestelynsä.

Niin Ruisrock kuin Pori Jazzkin ovat tapahtumia, joissa päivän aikana on vieraillut noin 30 000 henkeä.

Onko näin suuria festivaaleja millään mahdollista järjestää tulevana kesänä?

Rannen mukaan jazzit järjestetään tavalla tai toisella. Järjestäjät ovat varautuneet vähentämään festivaalin yleisökapasiteettia merkittävästi tarpeen vaatiessa. Jos se ei riitä, on suunnitelmissa järjestää yksittäisiä konserttipäiviä Lokki-lavalla.

Ruisrockin tilanne on joko–tai. Niemelän mukaan Ruisrockia ei järjestetä, jos yleisön liikkumista tai määrää rajoitetaan tai jos turvavälejä edellytetään. Niemelän mukaan on festivaaleilla on tärkeää voida pitää hauskaa ystävien ja uusien tuttujen kanssa ilman, että joutuu pohtimaan jatkuvasti turvavälejä.

”Aika paljon tarvitaan vielä lisätietoja, ennen kuin pystytään sanomaan, voidaanko Ruisrockia järjestää lainkaan tänä vuonna”, Niemelä toteaa.