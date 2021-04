Thinking Out Loud ja Let’s Get It On ovat samankaltaisia lauluja, mutta sointukierrolla on myös monia edeltäjiä.

Yhdysvaltalaiset tuomarit jaksavat yllättää. Laulaja-lauluntekijä Ed Sheeran sai viime viikolla tuomarilta tiedon, että hänen pyyntönsä vapautua kanteesta Marvin Gayen hitin väitetystä kopioinnista ei tuottanut tulosta. Asiasta kertoi esimerkiksi uutistoimisto Reuters.

Kyseessä ovat Sheeranin Thinking Out Loud -hitin (2016) ja Marvin Gayen Let’s Get It On -hitin (1973) yhtäläisyydet, joiden pohjalta investointipankkiiri David Pullmanin Strutcured Asset Sales LLC vaatii Sheeranilta lähes sadan miljoonan dollarin korvauksia. Kysyinen yritys omistaa kolmasosan Gayen hitin toisen lauluntekijän Ed Townsendin kuolinpesästä.

Tuomarin mukaan kannetta ei hylätä, mutta kannerypästä tulisi kuitenkin vielä järkeistää, koska Pullmanin yritys on tehnyt toisen vastaavan Gayen hitin nuotinnoksen pohjalta.

Eri oikeusistuimissa on nimittäin väännetty siitäkin, tuleeko tällaiset oikeudenkäynnit tehdä Yhdysvalloissa nuotinnosten vai levytysten vertailulla. Pullman vaatii uudessa kanteessa toiseen oikeusjuttuun vedoten, että vertailu tulee tehdä levytyksien yhtäläisyyksistä, jotka eivät nuotinnoksista välity.

Yhtäläisyydet ovat toki selvät. Molemmissa lauluissa on letkeä ja svengaava rytmi. Samankaltainen neljän tavanomaisen soinnun kierto muodostaa molempien laulujen selkärangan. Toisen soinnun kohdalla on tosin eroavaisuus, mutta siinäkin bassokulku on yhtenevä.

Sävellysten muissa osissa, esimerkiksi laulumelodioissa, on selkeitä eroja.

Sheeran itse huomasi yhtäläisyydet ja on joskus laulanut pätkän Gayen hittiä omansa jatkoksi kunnianosoituksena vanhemmalle hitille voimatta aavistaa, että hän joutuisi asiasta oikeuteen.

Omituista se onkin. Ongelmana plagiaattikanteessa on tietysti se, että Marvin Gaye ja Ed Townshend eivät keksineet tuota valtavan yleistä sointukiertoa. Se on ollut vuosisataisessa käytössä monissa musiikin genreissä.

Gayen hittiä hieman vanhemmassa populaarimusiikissa kyseinen sointukierto ilmenee esimerkiksi seuraavissa lauluissa: Buddy Hollyn True Love Waits (1959), The Beatlesin I Feel Fine -hitin väliosa (1964), Peter and Gordonin I Go to Pieces, (1965), Turtlesin You Baby (1966), Donovanin Hurdy Gurdy Man (1968) ja David Bowien Ziggy Stardust (1972).

Mutta kuuntele itse:

Näin soi Marvin Gayen Let’s Get It On.

Näin soi Ed Sheeranin Thinking Out Loud.

Ed Sheeran taipui muutama vuosi sitten sopimaan miljoonakorvaukset hitistään Photograph, koska siinä oli huomattavasti enemmän melodisia yhtäläisyyksiä Matt Cradlen Amazing-sävellykseen kuin Thinking Out Loud -sävellyksellä on Let’s Get It On -sävellykseen.

Kyseiset melodiat ja harmoniat eivät toki nekään ole vailla edeltäjiä. Amazing ei ole kovin omaperäinen sävellys.

Mutta Yhdysvalloissa kaikki on mahdollista. Gayen lapset haastoivat aikoinaan Robin Thicken ja Pharrell Williamsin oikeuteen väittäen, että Blurred Lines -hitti oli kopio Gayen Got to Give It Up -hitistä. He saivat miljoonakorvaukset.

Samankaltaista hyvin yksinkertaista riffiä viljeltiin, mutta muuten sävellysten yhtäläisyydet olivat vähäisiä, ja päätökseen näyttivät vaikuttavan sovitukselliset ja tuotannolliset seikat.

Niiden alkuperäisyys tekijänoikeudellisesti voi olla vielä mutkikkaampaa selvittää kuin sävellykselliset plagiaattikysymykset.

Joskus plagiaattitapauksissa kanteen nostaja voi joutua hyvinkin nopeasti puolustuskannalle väittäessään keksineensä jotakin itse ensimmäisenä maailmassa.

Spirit-yhtyeen Taurus-instrumentaalin säveltäneen kitaristi Randy Craig Wolfen (taiteilijanimeltään Randy California) perikunta väitti taannoin Led Zeppelinin Stairway to Heavenin olevan siinä määrin Taurus-kopio, että perikunta olisi oikeutettu merkittävään osaan Stairway to Heavenin tekijänoikeuskorvauksista. Tuomiota tästä ei tullut, mutta yritykset ovat jatkuneet.

Tauruksen ja Stairway to Heaven -kappaleen alun näppäilykuvioissa on yhtäläisyyksiä, mutta ei kuviota Taurus-sävellykseen keksitty. Sillä on monia edeltäjiä, joista kaiketi vanhimmaksi on mainittu Giovanni Battista Granatan (1620/1621–1687) sonaatti kitaralle ja viululle.

1600-luvun sävellys sisältää noin puolen minuutin kohdalla näppäilykuvion, joka muistuttaa Stairway to Heavenin alkua selvästi enemmän kuin Tauruksen yksinkertaisempi kuvio.