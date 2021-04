Rikossarja The Deceived tarjoaa tihenevää tunnelmaa väkivallan sijaan.

Irlantilais-brittiläinen minisarja The Deceived esittelee nuoren naisen, karismaattisen mutta murheella ladatun miehen sekä kartanon, jossa tuntuu vieras läsnäolo.

Neliosainen sarja on selvästi innoittunut romanttista kauhutunnelmaa tihkuvista kirjoista, kuten Rebekka ja Koti­opettajattaren romaani, vaikka nykyaika ohjaa lukemaan sitä myös valta-asetelmien kautta.

Päähenkilö on parikymppinen Ophelia Marsh (Emily Reid). Hän opiskelee Cambridgessä ja ihastuu kirjallisuuden professoriinsa Michael Callaghaniin (Emmett J. Scanlan), joka on juuri julkaissut kiitetyn teoksen. Kaksikko aloittaa suhteen siitä huolimatta, että professori on naimisissa kuuluisan kirjailijan Roisin Mulveryn (Catherine Walker) kanssa.

Sarjan alku kelataan nopeasti, eikä suhdekliseissä onneksi jäädä kylpemään. Kiinnostavammat tapahtumat odottavat Irlannissa. Professori katoaa, eikä Ophelia saa tähän yhteyttä – ei ennen kuin löytää tämän Donegalista, sukunsa syrjäisestä talosta ja tulipalossa kuolleen vaimonsa hautajaisista.

Ophelia toimii kertojana, joka palaa tapahtumiin nykyajasta. Hän tietää, mihin tilanne on johtamassa, toisin kuin katsojat.

Sarja tekee tunnelmallaan kuitenkin selväksi, että tulossa on jotain ikävää. Lukitun oven takaa kuuluu paukutusta, laukusta löytyy veitsi, ja Roisin Mulveryn äiti (Eleanor Methven) tuntuu kyttäävän joka kulman takana. Paikallinen selvänäkijä (Louisa Harland) käy vielä lisäämässä vettä myllyyn.

Sarja heittää epäilyksiä joka suuntaan. Onko professorin huolenpidon takana jotain muuta? Onko Ophelia menettämässä järkensä kuten kaimansa Hamletissa? Kummitteleeko talossa?

Juonikuvion tärkein osuus ­eivät ole itse käänteet vaan niiden piilottaminen. Jännitys kum­puaa pienistä vihjeistä ja pahaenteisistä sattumuksista. Vanhanaikainen ote toimii hyvin, vaikka se tarkoittaakin, että palikat ovat ennalta tuttuja.

Sarjan ovat kirjoittaneet To­bias Beer ja Lisa McGee. Jälkimmäinen tunnetaan myös mai­nion, Pohjois-Irlantiin sijoittuvan komediasarjan Derry Girls luojana.

The Deceivedin repertuaariin naurut eivät kuulu. Sarja palaa muutenkin hiljaisella liekillä: Se on kuvattu aidoilla kuvauspaikoilla, mutta maisema ei nouse pääosaan. Näyttelijät hoitavat hommansa eivätkä tee kauhu­karikatyyrejä hahmoistaan. Jaksot täyttyvät jännityksestä, joka on kuitenkin enemmän psykologista sorttia kuin vauhdikasta pyssyttelylaatua tai realistista pahan mielen materiaalia.

Minisarja tarjoaa eskapismia jännitysraameissa, jotka eivät palaa uniin kehystämään painajaisia. Väkivaltansakin The Deceived hoitaa ruudun ulkopuolella.

The Deceived, C More. (K12)